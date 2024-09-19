Эксперт назвала проблемы российской экономики
Одной из них является демографическая ситуация
19 сентября 2024, 14:10, ИА Амител
Первая проблема российской экономики – высокие процентные ставки, в том числе по кредитам. Такое мнение в беседе с "Газетой.ru" высказала доцент кафедры инновационных и цифровых технологий университета "Синергия" Дарья Копылова.
По ее словам, высокие ставки подавляют производство, особенно высокотехнологичное, стимулируют инфляцию и переток капитала в банковскую систему, где он направляется на финансовые спекуляции и вывод средств за рубеж.
Вторая проблема – низкая производительность труда и высокое расслоение общества по доходам. Экономист считает, что нужно менять распределение оплаты труда в пользу работников производительного сектора, что обернется повышением спроса и ростом прибылей собственников предприятий.
Необходимо стимулировать повышение производительности труда и внедрение новых технологий. Квазигосударственные предприятия должны получить целевые показатели по закупке высокотехнологичных разработок, а не "закрывать" показатели импортозамещения за счет закупок у малого и среднего бизнеса низкопроизводительных услуг.
Требуется разработка и внедрение информационно-технологической платформы для структурирования взаимодействия в рамках автоматизированного проектирования, координации и финансирования производственных цепочек на основе цифрового рубля.
Третья проблема – демография. Это провал рождаемости, негативное отношение в среде 25-30-летних к традиционным семейным ценностям и многодетности.
14:18:49 19-09-2024
При несменяемой Вертикали, проблемы останутся проблемыми.
09:06:23 20-09-2024
Гость (14:18:49 19-09-2024) При несменяемой Вертикали, проблемы останутся проблемыми.... Полагаю проблема не в несменяемости вертикали как таковой, проблема в качестве управления в этой вертикали. Чтобы она эффективно работала нужна обратная связь и на ключевых местах должны находиться государственники, а не очковтиратели, барыги и карьеристы.
14:43:03 19-09-2024
У нас в подьезде бабки гораздо более крутые эксперты.
14:52:42 19-09-2024
Пусть не переживает. Все идёт согласно плану
15:33:35 19-09-2024
Гость (14:52:42 19-09-2024) Пусть не переживает. Все идёт согласно плану... Не светит план - и план заберут, и вам пришьют.
16:06:27 19-09-2024
Не та система производственных отношений.Нужна общественная форма собственности на средства производства,которую искоренили.Вот тогда и будет развитие.А сейчас мы работаем на благо собственника а не на благо всего общества.Когда общество будет видеть улучшение своего положения,то и заинтересованность в результатах своего труда будет расти.А в нынешнем состоянии такого в принципе быть не может.
18:04:55 19-09-2024
Афиноген (16:06:27 19-09-2024) Не та система производственных отношений.Нужна общественная ... Землю - рабочим, фабрики- крестьянам!
08:24:01 20-09-2024
Musik (18:04:55 19-09-2024) Землю - рабочим, фабрики- крестьянам! ... Зря иронизируете.Вон ,на Китай посмотрите.Вот ,где всё во имя народа и страны-и фабрики и земля и природные ресурсы и прибыль.А нам только остаётся вкалывать до гробовой доски незнамо на кого.
20:14:04 19-09-2024
Лучше бы молчали эти эксперты пресмыкающиеся
08:52:56 20-09-2024
Анализируем проблемы и видим - это ОДНА проблема!!! Капитализм и рыночная экономика...Отсюда ноги и растут...
12:12:47 20-09-2024
Все идет как надо.