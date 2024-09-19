Эксперт назвала проблемы российской экономики

Одной из них является демографическая ситуация

19 сентября 2024, 14:10, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/725236

Первая проблема российской экономики – высокие процентные ставки, в том числе по кредитам. Такое мнение в беседе с "Газетой.ru" высказала доцент кафедры инновационных и цифровых технологий университета "Синергия" Дарья Копылова.

По ее словам, высокие ставки подавляют производство, особенно высокотехнологичное, стимулируют инфляцию и переток капитала в банковскую систему, где он направляется на финансовые спекуляции и вывод средств за рубеж.

Вторая проблема – низкая производительность труда и высокое расслоение общества по доходам. Экономист считает, что нужно менять распределение оплаты труда в пользу работников производительного сектора, что обернется повышением спроса и ростом прибылей собственников предприятий.

Необходимо стимулировать повышение производительности труда и внедрение новых технологий. Квазигосударственные предприятия должны получить целевые показатели по закупке высокотехнологичных разработок, а не "закрывать" показатели импортозамещения за счет закупок у малого и среднего бизнеса низкопроизводительных услуг.

Требуется разработка и внедрение информационно-технологической платформы для структурирования взаимодействия в рамках автоматизированного проектирования, координации и финансирования производственных цепочек на основе цифрового рубля.

Третья проблема – демография. Это провал рождаемости, негативное отношение в среде 25-30-летних к традиционным семейным ценностям и многодетности.