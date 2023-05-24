В ожидании импортных запчастей. Как санкции повлияли на сроки ремонта авто на Алтае?

Из-за проблемы с логистикой некоторые комплектующие серьёзно подорожали

24 мая 2023, 07:15, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Гарантийный ремонт автомобилей по закону о защите прав потребителей должен составлять не более 45 дней. Но в реальности время ожидания запчастей для иномарок в некоторых случаях достигают пяти месяцев. Виноваты санкции. Из-за них логистику пришлось перестраивать, и теперь доставка занимает больше времени. Как выходят из ситуации дилеры и затягивается ли ремонт машин в Алтайском крае, читайте в материале amic.ru.

Новые логистические цепочки

Доставлять запчасти для автомобилей премиум-класса в Россию из европейских стран стало сложнее из-за санкций. Логистические цепочки удлинились, соответственно, время ожидания увеличилось, говорит руководитель отдела запчастей "Альбион-Моторс" (официальный дилер Jaguar, Land Rover, EXEED) Алексей Бирюков. Если раньше маршрут из Великобритании до Барнаула занимал примерно месяц, то сейчас срок ожидания может затянуться и до трёх. Но это касается уникальных деталей, которых нет на остатках в России, объясняет собеседник агентства.

"По законодательству сроки выполнения гарантийного ремонта остались прежними – 45 дней. Поставка запчастей для автомобилей Exeed стабильна и укладывается по графикам. По Jaguar и Land Rover бывает, что редких деталей нет на центральном складе, но мы прикладываем максимальные усилия для скорейшего выполнения ремонта. Клиенты относятся с пониманием к ситуации на мировой арене и зачастую лояльны к увеличению сроков поставки", – отмечает Алексей.

В 2022 году ситуация с запчастями стояла гораздо острее, чем сейчас, говорит собеседник агентства. В определённый период запасы на центральном складе импортёра в Москве закончились, а ввезти в страну новые было просто невозможно. Была проведена большая работа, чтобы выстроить логистику по новым каналам. И сейчас для обеспечения бесперебойного обслуживания и ремонта автомобилей Jaguar и Land Rover удалось сформировать хорошую "подушку безопасности" – запасы как на головном складе, так и в регионах увеличены.

"В наличии у нас, в Барнауле, есть все расходные материалы, необходимые для техобслуживания и текущего ремонта Jaguar и Land Rover. Если чего-то не хватает, заказываем из Москвы. Запасы на нём очень большие. Срочная доставка до нас составляет 3-7 дней. По амортизаторам, техническим жидкостям, крупным и тяжёлым кузовным деталям, не подлежащим авиаперевозке, срок до двух недель. Кроме того, у нас есть альтернативные поставщики в разных странах, и в частном порядке мы можем оперативно привезти необходимую деталь. Например, есть канал, через который мы из-за границы привозим всё необходимое в Барнаул в течение месяца", – говорит Алексей.

Проблемы с электронными деталями

Дефицит для европейских автомобильных брендов сложился и в сфере электронных компонентов. С этой проблемой, в частности, столкнулись владельцы автомобилей Subaru и Kia, отмечает руководитель сервисного центра автоцентра "Реал" Максим Скрипак. И опять же в Барнаул приходит всё, что необходимо для гарантийного ремонта, но надо подождать. На данный момент срок ожидания составляет от трёх до пяти месяцев.

"Есть задержки с поставкой больших кузовных деталей и электроники. Но чаще всего это не регулярно используемые компоненты, то есть те, что не влияют на эксплуатацию автомобиля. Например, газогенераторы подушки безопасности, электродвигатели стеклоподъёмников, шлейфы для топливного насоса и подогрева сидений. Но в любом случае никто клиентов не бросает, просто в условиях санкций доставки требуют большего времени", – говорит Максим Скрипак.

Дефицит электронных компонентов затронул и отечественный автопром в 2022 году, вскоре после ухода с рынка таких гигантов, как Bosch и Continental, которые были основными поставщиками электроники, говорит руководитель отдела запчастей "Р-Моторс ЛАДА" (Барнаул) Александр Черепанов. Однако дистрибьютору запчастей "Лада-Имидж" удалось наладить новые каналы поставок, в том числе из Китая, и сейчас гарантийный ремонт удаётся проводить в установленный законом срок.

"Идёт импортозамещение, в том числе работа с прямыми поставщиками в Китае. Как такового дефицита электроники в данный момент мы не испытываем", – отмечает собеседник агентства.

Максим Скрипак подчёркивает, что по гарантийному ремонту на Subaru и Kia должны устанавливаться только оригинальные запчасти и никакие замены тут невозможны. Поэтому сейчас все поставки в условиях санкций дистрибьютор выстраивают по параллельному импорту, например, через Объединённые Арабские Эмираты. К поиску альтернативных поставщиков подключаются и сами дилеры, добавляет руководитель сервисного центра.

Подорожавшие расходники и переход на другие марки

А вот моторным маслам для автомобилей Kia искать замену пришлось, рассказывает руководитель отдела запасных частей "Реал" Константин Ащеулов. Раньше при их обслуживании использовали продукцию французской компании Total. Но весной 2022 года она приостановила свою деятельность в России, поэтому произошла централизованная замена на масла Takayama (Япония) и S-OIL (Южная Корея).

Китайские автомобили Haval с моторных масел Total по решению завода-изготовителя перешли на российский "Лукойл", рассказывает руководитель отдела запчастей "Барнаул Моторс" Михаил Мужаровский.

"Когда начались проблемы из-за санкций, представительства централизованно поменяли масло. С разрешения завода мы перешли на "Лукойл", заказываем его напрямую с завода и даём гарантию на это масло. Знаю, что многие всё ещё пытаются найти привычные известные марки, но остатков очень мало. Всё чаще в интернет-магазинах под видом брендов продают подделки и внешне их сложно распознать. Такая экономия на смазочных материалах – большой риск. В лучшем случае увеличится расход масла, а в крайнем – двигатель вообще может встать", – говорит Михаил.

При этом с расходными материалами для Subaru никаких проблем нет, отмечает Константин Ащеулов. Для этих автомобилей оригинальные моторные масла по-прежнему поступают от официального импортёра. Время ожидания стандартное – 14 дней.

"Цены на масла выросли вскоре после начала спецоперации, но затем откатилась. Сейчас по сравнению с прошлым годом прирост на них составляет порядка 10%", – рассказывает Константин.

Как изменились цены на запчасти?

Нехватка деталей и осложнившаяся логистика повлияли и на цены. На запчасти на Subaru и Kia они существенно подскочили летом 2022 года, когда начал ощущаться первый дефицит по ряду позиций, говорит Максим Скрипак. Тогда прибавка в среднем составила около 35%, а по некоторым деталям превысила планку в 50%. Однако когда были найдены новые пути решения по ввозу, цены откатились на 5-10%.

По запчастям для премиальных автомобилей Jaguar и Land Rover максимальная прибавка составила 50%, но есть и такие позиции, которые даже подешевели. Руководитель отдела запчастей "Альбион-Моторс" Алексей Бирюков отмечает, что рост был плавным и равномерным.

А вот по китайским брендам Geely, Changan, JAC, Dongfeng цены на запчасти по сравнению с прошлым годом практически не изменились, указывает директор группы компаний "ТИСС АВТО" Олег Владимирцев. Только редкие позиции "прибавили" в стоимости от 2 до 5%. Подорожание к концу 2023 года Владимирцев прогнозирует на уровне 5-10%.

По китайским маркам Chery и Haval запчасти выросли в цене за этот период в среднем на 20%. До конца 2023 года стоимость может увеличиться ещё в пределах 10%, считает руководитель отдела запчастей "Барнаул Моторс" Михаил Мужаровский.

В целом санкции сыграли на руку Китаю и сейчас их автомобили активно завоёвывают российский рынок. В частности, по Сибири сократились сроки доставки деталей, отмечает представитель "Барнаул Моторс", так как в Красноярске открыли региональный склад, который теперь обслуживает всю Сибирь. В "ТИСС АВТО" также отмечают, что по представленным у них маркам проблем с поставкой расходников и запасных частей нет.

Но с другой стороны, особых проблем дилеры не видят и с европейскими машинами. Даже если будут введены вторичные санкции и налаженный транзит через дружественные страны прекратится, будут найдены новые пути, уверен руководитель отдела запчастей "Альбион-Моторс".