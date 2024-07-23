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На Алтае автомобилистка без прав устроила ДТП и получила травмы

Женщину привлекли к административной ответственности

23 июля 2024, 09:45, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в Республике Алтай, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Авария случилась 21 июля в 20:35 в селе Элекмонар.

"35-летняя местная жительница за рулем Nissan March при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда и допустила столкновение с автомобилем Кia Spectra под управлением 35-летнего жителя Новосибирской области", – рассказали в полиции.

В результате ДТП водитель Nissan обращалась в больницу, однако госпитализация ей не понадобилась. Во время разбирательства выяснили, что женщина села за руль, не имея водительских прав.

Сельчанку привлекли к административной ответственности.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 5

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Гость

09:59:27 23-07-2024

"На манеже всё те же" - "бермудский треугольник" Горного Алтая!

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Гость

09:59:36 23-07-2024

В горах права не обязательны

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Гость

10:25:29 23-07-2024

Должна быть уголовная статья "угроза жизни", а не административка.

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Гость

10:30:09 23-07-2024

В Элекмонаре движение как на Ленинском в час пик, вот "селянка" и не сумел влиться в поток.

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Гость

11:12:47 23-07-2024

Республика Алтай - синоним Дикого Запада времен его колонизации.

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