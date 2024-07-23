На Алтае автомобилистка без прав устроила ДТП и получила травмы

Женщину привлекли к административной ответственности

23 июля 2024, 09:45, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в Республике Алтай, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Авария случилась 21 июля в 20:35 в селе Элекмонар.

"35-летняя местная жительница за рулем Nissan March при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда и допустила столкновение с автомобилем Кia Spectra под управлением 35-летнего жителя Новосибирской области", – рассказали в полиции.

В результате ДТП водитель Nissan обращалась в больницу, однако госпитализация ей не понадобилась. Во время разбирательства выяснили, что женщина села за руль, не имея водительских прав.

Сельчанку привлекли к административной ответственности.