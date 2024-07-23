На Алтае автомобилистка без прав устроила ДТП и получила травмы
Женщину привлекли к административной ответственности
23 июля 2024, 09:45, ИА Амител
Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в Республике Алтай, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Авария случилась 21 июля в 20:35 в селе Элекмонар.
"35-летняя местная жительница за рулем Nissan March при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда и допустила столкновение с автомобилем Кia Spectra под управлением 35-летнего жителя Новосибирской области", – рассказали в полиции.
В результате ДТП водитель Nissan обращалась в больницу, однако госпитализация ей не понадобилась. Во время разбирательства выяснили, что женщина села за руль, не имея водительских прав.
Сельчанку привлекли к административной ответственности.
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