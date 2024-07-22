"Уснул за рулем и не пострадал". Подробности ДТП с микроавтобусом на Алтае

Пятеро пассажиров находятся в реанимации, еще двое погибли

22 июля 2024, 17:30, ИА Амител

ДТП с микроавтобусом на Алтае / Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай организована проверка по факту ДТП, в котором погибли и пострадали граждане Монголии, сообщает региональный СК.

Напомним, авария произошла в Кош-Агачском районе в понедельник утром, 22 июля, на 853-м километре дороги Р-256 "Чуйский тракт".

"Погибли двое пассажиров и еще пятеро получили травмы различной степени тяжести, в том числе пятилетний ребенок", – уточнили в ведомстве.

За рулем микроавтобуса Toyota Alphard находился 21-летний житель Монголии, который заснул во время движения. Автомобиль съехал с дороги и несколько раз перевернулся.

Двое пассажиров погибли на месте. Пятерых доставили с травмами различной степени тяжести в районную больницу, они находятся в реанимации.