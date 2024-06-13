Автомобилистка была без прав. Подробности ДТП на ж/д переезде в Барнауле

В результате аварии никто не пострадал

13 июня 2024, 12:31, ИА Амител

ДТП в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Госавтоинспекции Барнаула поделились подробностями ДТП на железнодорожном переезде между Новосиликатным и Борзовой Заимкой.

ДТП случилось 13 июня в 06:39 на станции Власиха-1.

Предварительно установили, что 24-летняя девушка без водительских прав ехала на Nissan X-Trail и по пути врезалась в ВАЗ-21093.

Пострадавших нет. Автомобилистку привлекли к административной ответственности.