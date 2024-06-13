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Автомобилистка была без прав. Подробности ДТП на ж/д переезде в Барнауле

В результате аварии никто не пострадал

13 июня 2024, 12:31, ИА Амител

ДТП в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Госавтоинспекции Барнаула поделились подробностями ДТП на железнодорожном переезде между Новосиликатным и Борзовой Заимкой.

ДТП случилось 13 июня в 06:39 на станции Власиха-1.

Предварительно установили, что 24-летняя девушка без водительских прав ехала на Nissan X-Trail и по пути врезалась в ВАЗ-21093.

Пострадавших нет. Автомобилистку привлекли к административной ответственности.

Барнаул ДТП

Комментарии 6

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Гость

12:54:15 13-06-2024

Так забрать у ней это авто, чтобы больше не каталась.

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Гость

13:12:09 13-06-2024

ВАЗ Ниссана в кювет скинул, наш победил

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Гость

14:11:30 13-06-2024

24 года, симпатичная? У нее поди стресс щас, есть фото и как связаться? ожжет стресс снять получится ;)

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Лея

14:39:10 13-06-2024

поздравляю, овца

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Элен без ребят

15:23:37 13-06-2024

пока будет административка, вместо уголовки с конфискацией, то ничего не изменится на дорогах. повезло, что эта курица не отправила на тот свет несколько человек, хотя могла.

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Гость

15:27:45 13-06-2024

кукла так на хитриле летела, что аж с дороги свалилась? жаль, что не на крышу... может быть и стряхнула бы себе ганглий межушный в правильную сторону...

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