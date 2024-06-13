Автомобилистка была без прав. Подробности ДТП на ж/д переезде в Барнауле
В результате аварии никто не пострадал
13 июня 2024, 12:31, ИА Амител
ДТП в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Госавтоинспекции Барнаула поделились подробностями ДТП на железнодорожном переезде между Новосиликатным и Борзовой Заимкой.
ДТП случилось 13 июня в 06:39 на станции Власиха-1.
Предварительно установили, что 24-летняя девушка без водительских прав ехала на Nissan X-Trail и по пути врезалась в ВАЗ-21093.
Пострадавших нет. Автомобилистку привлекли к административной ответственности.
12:54:15 13-06-2024
Так забрать у ней это авто, чтобы больше не каталась.
13:12:09 13-06-2024
ВАЗ Ниссана в кювет скинул, наш победил
14:11:30 13-06-2024
24 года, симпатичная? У нее поди стресс щас, есть фото и как связаться? ожжет стресс снять получится ;)
14:39:10 13-06-2024
поздравляю, овца
15:23:37 13-06-2024
пока будет административка, вместо уголовки с конфискацией, то ничего не изменится на дорогах. повезло, что эта курица не отправила на тот свет несколько человек, хотя могла.
15:27:45 13-06-2024
кукла так на хитриле летела, что аж с дороги свалилась? жаль, что не на крышу... может быть и стряхнула бы себе ганглий межушный в правильную сторону...