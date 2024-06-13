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Пробка собралась в Барнауле из-за ДТП на железнодорожном переезде

Авария случилась между Новосиликатным и Борзовой Заимкой

13 июня 2024, 09:35, ИА Амител

ДТП в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле произошло ДТП на железнодорожном переезде от Новосиликатного в сторону Борзовой Заимки.

Как сообщили очевидцы телеграм-каналу "Инцидент Барнаул", в районе места аварии образовалась "огромная пробка".

Фото: "Инцидент Барнаул"

На кадрах видно, что участниками ДТП стали как минимум две машины: иномарка, слетевшая с трассы возле путей, и отечественная легковушка, которая получила повреждения в задней части кузова.

Информация о пострадавших и причинах инцидента уточняется.

Барнаул ДТП

Комментарии 5

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Гость

09:42:24 13-06-2024

в 6:55 ехал они уже "стояли", или лежали, как правильней, пробки еще не было...долго новости публикуются....Х-трейл вписался прям в механизм поднятия заграждений, не знаю как называется, рычаг такой с противовесом.

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Гость

09:43:08 13-06-2024

Пробка в основном от зевак, проехать-обехаь можно, но каждый считает своим долгом приостановиться, сфотать. - стадо. Из за этих недорепортеров - пробка

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Гость

09:48:22 13-06-2024

Хотел шлагбаум проскочить наверное

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Гость

11:48:54 13-06-2024

Гость (09:48:22 13-06-2024) Хотел шлагбаум проскочить наверное... Хотела, важное уточнение.

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Гость

12:56:20 13-06-2024

Гость (11:48:54 13-06-2024) Хотела, важное уточнение.... Это тогда и объясняет, как туда могла попасть авто.... вообще многое объясняет ))))

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