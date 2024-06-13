Пробка собралась в Барнауле из-за ДТП на железнодорожном переезде

Авария случилась между Новосиликатным и Борзовой Заимкой

13 июня 2024, 09:35, ИА Амител

ДТП в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле произошло ДТП на железнодорожном переезде от Новосиликатного в сторону Борзовой Заимки.

Как сообщили очевидцы телеграм-каналу "Инцидент Барнаул", в районе места аварии образовалась "огромная пробка".

Фото: "Инцидент Барнаул"

На кадрах видно, что участниками ДТП стали как минимум две машины: иномарка, слетевшая с трассы возле путей, и отечественная легковушка, которая получила повреждения в задней части кузова.

Информация о пострадавших и причинах инцидента уточняется.