Пробка собралась в Барнауле из-за ДТП на железнодорожном переезде
Авария случилась между Новосиликатным и Борзовой Заимкой
13 июня 2024, 09:35, ИА Амител
ДТП в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле произошло ДТП на железнодорожном переезде от Новосиликатного в сторону Борзовой Заимки.
Как сообщили очевидцы телеграм-каналу "Инцидент Барнаул", в районе места аварии образовалась "огромная пробка".
На кадрах видно, что участниками ДТП стали как минимум две машины: иномарка, слетевшая с трассы возле путей, и отечественная легковушка, которая получила повреждения в задней части кузова.
Информация о пострадавших и причинах инцидента уточняется.
09:42:24 13-06-2024
в 6:55 ехал они уже "стояли", или лежали, как правильней, пробки еще не было...долго новости публикуются....Х-трейл вписался прям в механизм поднятия заграждений, не знаю как называется, рычаг такой с противовесом.
09:43:08 13-06-2024
Пробка в основном от зевак, проехать-обехаь можно, но каждый считает своим долгом приостановиться, сфотать. - стадо. Из за этих недорепортеров - пробка
09:48:22 13-06-2024
Хотел шлагбаум проскочить наверное
11:48:54 13-06-2024
Гость (09:48:22 13-06-2024) Хотел шлагбаум проскочить наверное... Хотела, важное уточнение.
12:56:20 13-06-2024
Гость (11:48:54 13-06-2024) Хотела, важное уточнение.... Это тогда и объясняет, как туда могла попасть авто.... вообще многое объясняет ))))