Автомобилистка сломала грудную клетку при столкновении с иномаркой на Алтае

Женщину госпитализировали

28 июня 2024, 13:31, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай женщина получила травму в результате ДТП в селе Майма, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 26 июня около 09:12 на улице Объездной.

37-летний житель Омской области выезжал с прилегающей территории на Haval Н6 и не уступил двигающемуся по главной дороге Nissan X-Trail, за рулем которого была 39-летняя жительница Майминского района.

"В результате ДТП женщина с переломом грудной клетки была госпитализирована", – рассказали в ведомстве.

В отношении виновника аварии начали административное расследование.