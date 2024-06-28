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Автомобилистка сломала грудную клетку при столкновении с иномаркой на Алтае

Женщину госпитализировали

28 июня 2024, 13:31, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай женщина получила травму в результате ДТП в селе Майма, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 26 июня около 09:12 на улице Объездной.

37-летний житель Омской области выезжал с прилегающей территории на Haval Н6 и не уступил двигающемуся по главной дороге Nissan X-Trail, за рулем которого была 39-летняя жительница Майминского района.

"В результате ДТП женщина с переломом грудной клетки была госпитализирована", – рассказали в ведомстве.

В отношении виновника аварии начали административное расследование.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 3

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Гость

14:36:23 28-06-2024

Заголовок - огонь! Грудная клетка автомобилистки против железного тела иномарки.

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Роман

14:39:54 28-06-2024

по всей видимости автомобилистка пренебрегла ремнем безопасности...

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Гость

17:32:48 28-06-2024

А она разве не на иномарке ехала? Или Ниссан это российский автомобиль? Сейчас думаю, наоборот, Хавал более российский, чем Ниссан.

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