Автомобилистка сломала грудную клетку при столкновении с иномаркой на Алтае
Женщину госпитализировали
28 июня 2024, 13:31, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Республике Алтай женщина получила травму в результате ДТП в селе Майма, сообщили в МВД региона.
Авария случилась 26 июня около 09:12 на улице Объездной.
37-летний житель Омской области выезжал с прилегающей территории на Haval Н6 и не уступил двигающемуся по главной дороге Nissan X-Trail, за рулем которого была 39-летняя жительница Майминского района.
"В результате ДТП женщина с переломом грудной клетки была госпитализирована", – рассказали в ведомстве.
В отношении виновника аварии начали административное расследование.
14:36:23 28-06-2024
Заголовок - огонь! Грудная клетка автомобилистки против железного тела иномарки.
14:39:54 28-06-2024
по всей видимости автомобилистка пренебрегла ремнем безопасности...
17:32:48 28-06-2024
А она разве не на иномарке ехала? Или Ниссан это российский автомобиль? Сейчас думаю, наоборот, Хавал более российский, чем Ниссан.