На Алтае 14-летний мотоциклист врезался в грузовик
Ребенка госпитализировали
28 июня 2024, 11:15, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В селе Кызыл-Озек Республики Алтай 14-летний мотоциклист пострадал в ДТП, сообщили в МВД региона.
27 июня около 14:30 мальчик не выдержал безопасную дистанцию на байке Racer и врезался в попутный грузовик Mitsubishi Canter.
В результате подросток получил травмы и был госпитализирован.
По предварительным данным, он взял ключи от мотоцикла без разрешения родителей. Полицейские проводят проверку.
12:08:33 28-06-2024
если таких новостей будет по 10 в день, то, возможно, дебилы поймут, что ПДД написаны кровью.
а, если не поймут, туда им и дорога.
16:59:55 28-06-2024
у нас сегодня в городе тоже рейсер догнал весту. Вы поймите, марка рейсер собирается у нас без таможни из дерьма и цена у нее ниже плинтуса. берут это гав** детям чтобы они её убили. но бывает это **** убивает детей.