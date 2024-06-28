На Алтае 14-летний мотоциклист врезался в грузовик

Ребенка госпитализировали

28 июня 2024, 11:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В селе Кызыл-Озек Республики Алтай 14-летний мотоциклист пострадал в ДТП, сообщили в МВД региона.

27 июня около 14:30 мальчик не выдержал безопасную дистанцию на байке Racer и врезался в попутный грузовик Mitsubishi Canter.

В результате подросток получил травмы и был госпитализирован.

По предварительным данным, он взял ключи от мотоцикла без разрешения родителей. Полицейские проводят проверку.