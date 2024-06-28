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На Алтае 14-летний мотоциклист врезался в грузовик

Ребенка госпитализировали

28 июня 2024, 11:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В селе Кызыл-Озек Республики Алтай 14-летний мотоциклист пострадал в ДТП, сообщили в МВД региона.

27 июня около 14:30 мальчик не выдержал безопасную дистанцию на байке Racer и врезался в попутный грузовик Mitsubishi Canter.

В результате подросток получил травмы и был госпитализирован.

По предварительным данным, он взял ключи от мотоцикла без разрешения родителей. Полицейские проводят проверку.

Происшествия Республика Алтай

Комментарии 2

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Элен без ребят

12:08:33 28-06-2024

если таких новостей будет по 10 в день, то, возможно, дебилы поймут, что ПДД написаны кровью.
а, если не поймут, туда им и дорога.

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алекс

16:59:55 28-06-2024

у нас сегодня в городе тоже рейсер догнал весту. Вы поймите, марка рейсер собирается у нас без таможни из дерьма и цена у нее ниже плинтуса. берут это гав** детям чтобы они её убили. но бывает это **** убивает детей.

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