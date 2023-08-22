Стоит даже "выделенка". Барнаульцы призывают поставить регулировщиков в час-пик
Сильный затор образовался на проспекте Строителей — движение по ней почти заблокировано. Проезду мешают трамваи, пока скорая едет по тротуарам
22 августа 2023, 18:42, ИА Амител
Серьезные пробки сковали центр Барнаула вечером 22 августа. Автомобилисты призывают поставить на дорогах регулировщиков в час-пик. Согласно оценке сервиса "Яндекс.Пробки", ситуация в городе оценивается в 8 баллов, однако в центре ситуация явно сложнее.
Фото: "Яндекс.Пробки"
Сильный затор образовался на проспекте Строителей – пробка начинается от проезда на Павловский тракт до пересечения с улицей Деповской. Также проблемы с проездом есть на прилежащих к нему дорогах: на проспектах Красноармейском и Социалистическом, улице Молодежной, Челюскинцев, в переулке Ядринцева.
Очевидцы сообщают, что пробка образовалась даже на выделенной полосе, из-за чего машине скорой помощи пришлось поехать по тротуару. Как рассказали amic.ru участники дорожного движения, коллапс возник из-за трамваев, а также нескольких большегрузов, которые при развороте занимают несколько полос. Решить эту проблему помогли бы регулировщики — автомобилисты призывают поставить их на наиболее загруженном участке проспекта.
Проезд через улицу Цеховую и проспект Калинина также затруднен. Сложности сложились на проспекте Ленина, Змеиногорском тракте и на шоссе Ленточный бор.
Отметим, что движение в спальной части города спокойнее. Пробки образовались лишь на улице Попова в районе ее пересечения с Павловским трактом и улицей Балтийской.
18:48:11 22-08-2023
Трамваи здесь при чем? Они едут по своим путям, а не где попало.
19:02:23 22-08-2023
Конечно же трамваи виноваты, а не выезжающие на перекресток водители
19:39:29 22-08-2023
Почему никто не штрафуют хитроопых водил, которые лезут на выделенку???
20:00:17 22-08-2023
коллапс возник из-за трамваев. Во как оказывается. А раньше трамваи не мешали? Коллапса не было?
20:47:08 22-08-2023
Городской транспорт должен быть в приоритете, доступен, и комфортен.
21:21:10 22-08-2023
На мой взгляд, есть несколько мер применительно к Барнаулу, которые в комплексе могли бы решить проблему. Это - 1. Повышение стоимости проезда на ОТ не на 2 рубля, а в 2 раза,ты той же пропорции - стоимость проездных билетов льготников. Это сделает частные и муниципальное предприятия быть заинтересованными увеличении рейсов и обновлении и расширении парка автобусов. 2. По пустующей аллее проспекта Ленина пустить трамвай до улицы Анатолия со слиянием линии на Красноармейском. 3. Ввести возможность использовать билет при пересадке на трамвай в течение 1.5 часов бесплатно. улучшением ОТ часть владельцы перейдут на ОТ. 2. Закрыть поворот с проспекта Строителей на проспект Социалистический, т.е. сделать его пешеходным. Это упростит и ускориттдвижение по проспекту Строителей. Кроме того многие в центре откажутся от авто в пользу пешей прогулки на и с работе по комфортной пешеходной зоне, если место работы и проживания прилегают. Кто-то перейдет на велосипед. Закрытие проезда по проспекту Социалистическому заставит некоторых из-за неудобства пути перейти на ОТ. 3. Вводить платные парковки в центре города. Эффект тот же ... Перечисление мер можно продолжить. Но, кажется, этих уже будет достаточно. Что мешает начать принимать меры? Ещё не созрели? Но все успешные и комфортные города поступают практически именно так.
22:14:18 22-08-2023
Евгений Иванов (21:21:10 22-08-2023) На мой взгляд, есть несколько мер применительно к Барнаулу, ... Евгений, в фильме "Даунхаус" про "сказочного д..." слова не про вас были? Ибо ваш бред иначе как от "сказочного д....." не воспринимается...
00:25:42 23-08-2023
Евгений Иванов (21:21:10 22-08-2023) На мой взгляд, есть несколько мер применительно к Барнаулу, ... успешные и комфортные города перекрывают главные проспекты и улицы и делают их пешеходными, а не пускают по ним трамваи: Екатеринбург ул. Вайнера, проспект Кирова в Саратове, в Ростове на Дону ул. Пушкинская, в Казани ул. Баумана... этот список можно продолжать долго. в одном только Питере их около 10ти.
08:42:47 23-08-2023
Евгений Иванов (21:21:10 22-08-2023) На мой взгляд, есть несколько мер применительно к Барнаулу, ... 1. Повышение стоимости проезда на ОТ не на 2 рубля, а в 2 раза,ты той же пропорции - стоимость проездных билетов льготников. Это сделает частные и муниципальное предприятия быть заинтересованными увеличении рейсов и обновлении и расширении парка автобусов. ////////////////// Ну-ну! Насмешил! Они уже сейчас, при существующих тарифах, делают свой план к 19 часам вечера и разъезжаются по домам. Доходы перевозчиков более чем... А при повышении платы закончат выезжать на маршруты вообще в 14 дня. И никто их не заставит работать по-другому. Горожане же будут вынуждены обзаводиться различным личным транспортом. Что приведет к ещё большим заторам на дорогах.
09:25:45 23-08-2023
Гость (08:42:47 23-08-2023) 1. Повышение стоимости проезда на ОТ не на 2 рубля, а в 2 ра... При высокой стоимости проезда никто не заключит контракт с тем, кто имеет старые автобусы или нарушает расписание рейсов установленное администрацией м учётом потребности жителей города. А конкуренты легко найдутся. Сейчас такое невозможно, потому и рейсы ограничиваются и т.д и т.п. Вы получаете то, что неизбежно получается при текущем отношении к вопросу. Нечего тогда жаловаться на ОТ и как следствие не приходится ожидать положения с пробками. Текущие тарифы действительно ведут к тому а конечном счёте, что многие люди предпочитают личный транспорт. Увы так устроен мир. Не нужно питать иллюзий о добром дяде, который как то иначе все отрегулирует. Текущий подход существует десятилетия и что он дал???
15:36:45 23-08-2023
Гость (08:42:47 23-08-2023) 1. Повышение стоимости проезда на ОТ не на 2 рубля, а в 2 ра... При повышении стоимости проезда предполагается перезаключение контрактов на условиях сърогого выполнения расписания рейсов, обновленного автотранспорта, количества рейсов, обеспечивающи единичные случаи пассажиров без сидячих мест в автобусе. При несоблюдении контракт разрывается. Сейчас при таких требованиях все разбегутся перевозчики, это требует затрат, а их нечем покрывать при текущем тарифе. При повышенном тарифе предложение сохранится. Деньги.
22:35:49 22-08-2023
Евгений Иванов, наверное, из успешного и комфортного города Иваново. Общественный транспорт обязан быть комфортным и доступным, как во всех развитых странах. Про повышение тарифов на проезд - "Сколько волка не корми ..." Ну не может у нас ОТ быть частным. Не может "наш" частник предоставить обществу комфортный, чистый и доступный транспорт, т.к. себе родимому на Lexus не хватит.
07:19:13 23-08-2023
Гость (22:35:49 22-08-2023) Евгений Иванов, наверное, из успешного и комфортного города ... Повышение цены на проезд повысит конкуренцию за контракты с администрацией города, а в эти контракты уже можно будет включить более высокие требования по качеству и количеству. С нынешней стоимостью проезда дай бог чтобы имеющиеся перевозчики не разбежались. Насколько мне известно, примером успешной работы с частными перевозчиками является Тюмень. В принципе, я тоже за муниципальный ОТ целиком, но не уверен, что это реально и эффективно.
07:34:17 23-08-2023
Гость (07:19:13 23-08-2023) С нынешней стоимостью проезда дай бог чтобы имеющиеся перевозчики не разбежались Простите великодушно, но бугага. Перевозчиков и при ранишних ценах на проезд из бизнеса было палкой не выгнать. И они постоянно ноют на протяжении многих лет "повысьте стоимость проезда и нас все будет красиво. Новый транспорт и обслуживание пассажиров на уровне пяти звезд". Повышение стоимости проезда ведет только к более полному карману перевозчика.
23:41:32 22-08-2023
Евгений Иванов (21:21:10 22-08-2023) На мой взгляд, есть несколько мер применительно к Барнаулу, ... Ленинский сделать пешеходной зоной, оставив только троллейбусы, а на Луговой устроить день открытых дверей
07:07:54 23-08-2023
Гость (23:41:32 22-08-2023) Ленинский сделать пешеходной зоной, оставив только троллейбу... Проблема при организации пешеходных улиц заключается в том, чтобы сохранить быстрый доступ к разным местам на протяжении пешеходной улицы. Проспект Социалистический находится между двумя другими проспектами с самым мощным на сегодняшний день ОТ. Но его не достаточно, как показывает жизнь. В принципе, проспект Социалистический по своему расположению уже сегодня готов стать тпешеходной улицей. Для усиления ОТ на проспекте Ленина я предложил администрации города провести трамвайную линию по пустующей практически аллее проспекта Ленина до улицы Анатолия с сохранением деревьев, конечно. В этом случае можно убрать трамвайную линию и расширить проспекты Строителей и Красноармейский на полосу движения транспорта с каждой стороны. Трамвай на перекрестке Красноармейского и Строителей действительно служит причиной, увеличивающей вероятность пробок поскольку отнимает зелёное время светофора для движения транспорта сразу в обе стороны. Можно было бы, действительно, оставить на проспекте Ленина только ОТ, сделав его более комфортным для пребывания и прогулок по боковым тротуарам. Элегантный вид аллеи сохранился бы полностью, поскольку зелень аллеи никуда не исчезнет, просто лавочки были бы размещены в этом случае на боковые тротуары проспекта Ленина. Но главное, в нашем обсуждаемом вопросе то, что пробки исчезну на проспектах Ленина, а также косвенно и на проспектах Строителей и Красноармейском.
23:59:01 22-08-2023
Гость (22:14:18 22-08-2023) Евгений, в фильме "Даунхаус" про "сказочного д..." слова не ... Извините, но я не видел фильма "Даунтаун" и не знаю, о чём идёт речь. Но я видел собственными глазами в Копенгагене, Париже, Праге, Вене, Софии,Варшаве, как подобные меры отлично избавляют центры городов от возможности пробок. Законы просты: Чем больше препятствий для индивидуального транспорта, в том числлне за счёт пешеходных зон и платных парковок, тем больше людей выбирает ОТ. Чем больше средств собирается в казну, в том числе за счёт стоимости проезда и платных парковок, тем больше возможностей для организации хорошего ОТ и больше людей пользующихся им. Барнаул - это наглядный пример игнорирования этих законов.
09:06:51 23-08-2023
Стабильное повышение платы за проезд ( перманентно выше, чем в других городах Сибири, при этом расстояния в Барнауле меньше, чем в том же Новосибирске) привело к тому, что население пересело на личные автомобили. Ведь отвезти детей в школу и супругу на работу выгоднее и удобнее на своей машине, чем платить те же деньги перевозчику. Каждое повышение тарифов ОТ приводит к увеличению количества личного транспорта. Соответственно, пробкам на дорогах. Пробки 8-10 баллов - следствие повышения платы в ОТ.
16:00:25 23-08-2023
Гость (09:06:51 23-08-2023) Стабильное повышение платы за проезд ( перманентно выше, че... Ваше замечание выглядит логичным, о давайте посмотрим на факты. Навряд ли периодическое запоздалое правление стоимости проезда на 2-3 рубля, когда цены на продукты растут на 20-30 процентов, влияет на решение перейти на частное авто. Скорее наоборот, ухудшение ОТ в результате регулярного запаздывание ведёт к этому. В зарубежной Европе цена билета составляет около 1- 1.5 Евро (100;- 150 рублей). В Москве проезд на ОТ составляет в среднем 60 рублей. В Сибири мало городов с хорошо организованным ЛТ. Я могу назвать лишь Тюмень, где стоимость проезда составляет 30 рублей. Как им это удается? Подскажите. Вероятно субсидии из бюджета.
09:08:32 23-08-2023
Для наведения порядка надо просто проконтролировать соблюдение расставленных знаков: что значит фура мешает?!? Откуда она вообще взялась, если на каждом перекрестке на Строителей, Калинина, Челюскинце, Красноармейском висят знаки, что в час-пик ее там быть НЕ ДОЛЖНО! Где контроль, где посадки? А из практики мне больше всего понравилось в Питере: там на Московском проспекте трамвайные пути сделаны вровень в проезжей частью и отделены от остального потока ограждением. По этой полосе для ОТ едет не только трамвай, но и троллейбусы и автобусы. Красноармейский и Челюскинцев можно было бы сделать также, да и Ленина от пл. Октября до Сзападной.
09:35:07 23-08-2023
Трамвай нужен от Красноармейчкого на Строителей до Попова на Павловском. Центр освободить от личного транспорта конечно не выйдет, у нас Сибирь, с нашей погодой не разгуляешься
09:55:56 23-08-2023
Что вообще делают фуры в центре города?
10:44:51 23-08-2023
Гость (09:55:56 23-08-2023) Что вообще делают фуры в центре города?... Видимо товары возят.
11:15:15 23-08-2023
Иванов Евгений (09:25:45 23-08-2023) При высокой стоимости проезда никто не заключит контракт с т... Если ехать на 2 транспортах в одну сторону и обратно, то получается 240р., т.е. в неделю 1200, на своей машине мне хватит на 2 недели бензина на эти деньги и еще на дачу два раза в выходные. На кой ляд мне Ваш ОТ тогда сдался??? Какой дурак заменит личный транспорт на ОТ с потными соседями при таком раскладе?
11:36:25 23-08-2023
Анна (11:15:15 23-08-2023) Если ехать на 2 транспортах в одну сторону и обратно, то пол... Как у вас математикой было в школе?
11:48:13 23-08-2023
Гость (11:36:25 23-08-2023) Как у вас математикой было в школе? ... Отлично. Если было предложение поднять стоимость в 2 раза. значит один проезд должен быть 60р. (сейчас вроде 30). Два транспорта - это 120 р. в одну сторону и обратно 120 = 240 в день. Пять рабочих дней 240*5 = 1200, в чем ошибка? У Вас в голове или всю переписку читать лень, а пять копеек вставить очень хочется??
12:51:37 23-08-2023
Анна (11:48:13 23-08-2023) Отлично. Если было предложение поднять стоимость в 2 раза. з... Анна, я пони́маю вашу законную обеспокоенность от предложения повышения платы за проезд. У меня тоже нет личного автомобиля и пользуюсь ОТ. Просто я видел очень много городов, где общественный транспорт выглядит совершенно иначе, на порядок лучше. И я понимаю, что такого уровня на не видать никогда, при имеющемся сейчас подходе к вопросу. Вас не удивляет, что плавленный сыр 2 года назад стоил 30 рублей, а сейчас он стоит 80. Почему Вас удивляет необходимость повышения стоимости проезда? Почему Вы молчите о повышении цен на другие товары? Вы хотите, чтобы ОТ оставался плохим или становился бы только хуже? Текущий подход не работает. Нужно переосмыслит его. У кого то есть другой вариант? Кроме повышения цены, я предложил пересадку на муниципальный транспорт сделать бесплатный, сделать так, как поступают во многих городах. Билет можно признавать действительным при пересадке и поездке в течение 2.5 часов. Может быть,месть механизм для такого типа билета и при пересадке на любой ОТ. Но ясно одно, с нынешней ценой мы далеко не уедем. Личный транспорт только поощряется и от пробок избавиться не получится. Увы. Критиковать все мастера, предложите вариант лучше.
11:48:20 23-08-2023
Анна (11:15:15 23-08-2023) Если ехать на 2 транспортах в одну сторону и обратно, то пол... Вы лукавите, нужно ещё выложить 1- 2 млн рублей на покупку автомобиля, потом техобслуживание, место парковки..И, конечно, ежедневная головная боль и потерянное время от стоянок в пробках, стресс от возможности ДяТП вероятность которого с наводнением авто в городе только растет. Нравится ? Наслаждайтесь. Я же говорю о возможном пути достижения качественного ОТ, который можно увидеть в лучших городах России или Зап. Европы и т.п. Я не гпредлагаю вам переходить на ОТ в текущем состоянии.
12:31:23 23-08-2023
Иванов Евгений (11:48:20 23-08-2023) Вы лукавите, нужно ещё выложить 1- 2 млн рублей на покупку а... Д..рак вы, батенька. Я прошлую машину продал дороже, чем покупал. Покупал новую в салоне и продал через 3 года. Так что даже по деньгам выгоднее, чем на ОТ . Не говоря уже об удобстве...
12:28:02 23-08-2023
Анна (11:15:15 23-08-2023) Если ехать на 2 транспортах в одну сторону и обратно, то пол... Стоимость владения забыла посчитать? Бензин, масло, сменные жидкости, резина по сезону, ТО, мелкий текущий ремонт, ОСАГО, у кого-то КАСКО, налог на большелошадные автомобили... Риски причинения ущерба: ДТП, погодные катаклизмы. Хранение - отдельная история: покупка гаража, оплата взносов и коммунальных, либо оплата подземного гаража/стоянки.
16:33:42 23-08-2023
Анна (11:15:15 23-08-2023) Если ехать на 2 транспортах в одну сторону и обратно, то пол... Если бы ОТ развивали и делали городскую среду именно для ОТ (те же выделенки для ОТ везде). А для личного транспорта вводили больше ограничений (запрет парковаться в центре города и вдоль оживленных магистралей, например). То желающих пересесть с личного авто на ОТ было бы больше. Например, в Москве многим куда проще поехать в центр на метро или автобусе, чем пиликать по пробкам на личной машине и искать - где можно поставить авто и не получить огромный штраф.
12:14:03 23-08-2023
Гость (09:35:07 23-08-2023) Трамвай нужен от Красноармейчкого на Строителей до Попова на... Проложить трамвай по проспекту Строителей к Павловскому тракту сложно и затратно, нет условий. Гораздо проще создать условия для того, чтобы поток частных авто в центр снизился. Я предложил лишь часть мер для этого. Если пешеходную улицу на проспекте Социалистическом можно устроить круглогодично, основательно с проработкой множества деталей. То на проспекте Ленина речь идёт о недопуске личного транспорта в летнее время. Зимой движение транспорта обычное. Я просто не могу в кратком виде здесь охватить все детали сразу. Трамвай посреди аллеи проспекта Ленина просто облегчит эту задачу. Я понимаю недоуменные оценки этого предложения, для адекватного суждения нужно разбираться.
12:36:44 23-08-2023
Гость (12:14:03 23-08-2023) Проложить трамвай по проспекту Строителей к Павловскому трак... Да чтож вы такое несете то??? В Горэлектротрансе уже давно был предложен вариант трамвайного соединения Красноармейского с Челюскинцев по Строителей. Но как всегда вопрос упирается в денежку...
13:15:22 23-08-2023
Гость (12:36:44 23-08-2023) Да чтож вы такое несете то??? В Горэлектротрансе уже давно б... Обрисуйте пожалуйста, в какую сумму обойдется этот проект соединения Павловского тракта и проспекта Красноармейского. Я знаком с этим проектом лишь поверхностно из СМТ. Какте трудности предстоит преодолеть? Как эта прокладка отразится на движении автотранспорта? Прокладка 3 км пути по проспекту Ленина стоит в ценах 2022 года стоит 300 млн рублей. Она не имеет затруднений. Даже движение по проспекту Ленина не нужно будет перекрывать. Она позволит убрать поворот трамвайной линии на перекрестке проспектов Красноармейского ияСтроителей, расширить эти проспекты на полосу с каждой стороны магистрали и встанет реальным поставить вопрос о подземном переходе на пересечении проспектов Строителей и Социалистическим подземного перехода в перспективе, что ещё больше облегчило бы движение по проспекту Строителей. Я полагаю, что последний вариант более выгоден городу. Мы получим в придачу пешеходную улицу и лучший доступ к основным точкам притяжения в центре города. По трамвайной линии можно будет подъезжать на проспект Ленина как с юга через Челюскинцев и яАнатолия, так и с севера от площади яОктября. Это по моему более реальный план, чем соединение проспекта Красноармейского с Павловским трактом. Докажите обратное. Будет интересно узнать.
15:59:00 23-08-2023
1. Центр города должен быть только велосипедным и пешеходным. Машин там быть не должно 2. Город разросся и растет а дорожная сеть имеет границу пропускной способности которая уже пройдена и уже не работает как надо в через 2-3 года вообще встанет колом. Что делать? То же что и в других городах -рыть метро или делать надземку. Это единственный выход 3. Убирать аэропорт за город и делать там полноценный городской раион 4. Новый мост недостаточно используется. Строить надо начинать на другом берегу