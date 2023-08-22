Стоит даже "выделенка". Барнаульцы призывают поставить регулировщиков в час-пик

Сильный затор образовался на проспекте Строителей — движение по ней почти заблокировано. Проезду мешают трамваи, пока скорая едет по тротуарам

22 августа 2023, 18:42, ИА Амител

Фото: amic.ru

Серьезные пробки сковали центр Барнаула вечером 22 августа. Автомобилисты призывают поставить на дорогах регулировщиков в час-пик. Согласно оценке сервиса "Яндекс.Пробки", ситуация в городе оценивается в 8 баллов, однако в центре ситуация явно сложнее.

Фото: "Яндекс.Пробки"

Сильный затор образовался на проспекте Строителей – пробка начинается от проезда на Павловский тракт до пересечения с улицей Деповской. Также проблемы с проездом есть на прилежащих к нему дорогах: на проспектах Красноармейском и Социалистическом, улице Молодежной, Челюскинцев, в переулке Ядринцева.

Очевидцы сообщают, что пробка образовалась даже на выделенной полосе, из-за чего машине скорой помощи пришлось поехать по тротуару. Как рассказали amic.ru участники дорожного движения, коллапс возник из-за трамваев, а также нескольких большегрузов, которые при развороте занимают несколько полос. Решить эту проблему помогли бы регулировщики — автомобилисты призывают поставить их на наиболее загруженном участке проспекта.

Проезд через улицу Цеховую и проспект Калинина также затруднен. Сложности сложились на проспекте Ленина, Змеиногорском тракте и на шоссе Ленточный бор.

Отметим, что движение в спальной части города спокойнее. Пробки образовались лишь на улице Попова в районе ее пересечения с Павловским трактом и улицей Балтийской.