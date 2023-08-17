В Минтрансе объяснили причину огромной пробки на Змеиногорском тракте в Барнауле
В ближайшее время на данном участке дорожная обстановка будет стабильной
17 августа 2023, 10:50, ИА Амител
Причиной автомобильной пробки, которая парализовала движение транспорта 16 августа на Змеиногорском тракте в Барнауле, стала поломка грузового транспорта. Машина сломалась на проезжей части и полностью заблокировала движение по одной из полос тракта. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Алтайского края.
В ведомстве подчеркнули, что дорожные заторы не были связаны со строительством новой развязки на Змеиногорском тракте. При этом с 16 по 18 августа ведутся плановые работы по переустройству подземных канализационных сетей, что потребует кратковременного перекрытия ближайшей к обочине полосы движения Змеиногорского тракта по направлению в сторону поселка Южного для вывоза грунта. Эти факторы, с учетом часа пика, по данным ведомства, временно стали причиной пробок на участке тракта в сторону поселка Южного.
В Министерстве транспорта региона напомнили, что сейчас на шоссе Ленточный бор ведутся плановые работы по вырубке деревьев. И это не требует перекрытия дороги. Специалисты "Алтайавтодора" совместно с учеными АлтГТУ провели расчеты и разработали план, как избежать пробок на время строительства развязки. В частности, для этого увеличат количество полос по Змеиногорскому тракту в центр Барнаула (правый ряд), а также по направлению с поселка Южного в центр города. Кроме того, для удобства водителей установили дорожные знаки. За трафиком следят с помощью видеокамер. По мере строительства развязки, пояснили в Минтрансе, схема движения на участке Змеиногорского тракта изменится. Однако уменьшения количества полос на данных участках до завершения работ не требуется.
Днем 16 августа читатели amic.ru сообщали об огромной пробке на Змеиногорском тракте в сторону поселка Южного. Движение несколько часов стояло колом, а автомобили двигались со скоростью несколько километров в час.
Двухуровневую развязку на пересечении Южного и Змеиногорского трактов должны построить к концу 2024 года. Это позволит увеличить пропускную способность с 40 до 70 тысяч автомобилей в сутки. После завершения работ автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Общая стоимость работ составила 2,9 миллиарда рублей.
11:01:21 17-08-2023
Аааааа пешеходку уже сделайте от Кордона до Южного. Так будет быстрее и проще
11:32:47 17-08-2023
А что, сломанную машину нельзя было оттащить на обочину и освободить проезд.
13:25:11 17-08-2023
Гость (11:32:47 17-08-2023) А что, сломанную машину нельзя было оттащить на обочину и ос... Чтобы оттащить грузовик, надо подогнать ещё один мощный тягач, это вам не шелагушку легковую вытащить. А чтобы подогнать тягач, его надо найти, направить на место аварии, причем, через пробку. Но даже если не через пробку, это все равно много времени уйдет на все про все. Думайте, прежде чем гениальные идеи выдвигать))))
11:52:15 17-08-2023
Ну не знаю, сейчас, в 11-51 из города там опять 9 баллов
13:29:11 17-08-2023
Гость (11:52:15 17-08-2023) Ну не знаю, сейчас, в 11-51 из города там опять 9 баллов... Ну так опять грузовик сломался, наверное))) Но это точно не из-за стройки)))
15:05:53 17-08-2023
Уже в который раз неглядя копируется информация со старых новостей "Общая стоимость работ составила 2,9 миллиарда рублей". "СоставиЛА" в прошедшем времени. По факту она составиТ существенно больше. Могу поспорить. Инфляция разгоняется, увы, самому очень жаль.
22:39:29 17-08-2023
Минтранс - это СМИ, что объясняет, что к чему? Минтранс должен делать так, чтобы пробок не было, а не сказки рассказывать!