В Минтрансе объяснили причину огромной пробки на Змеиногорском тракте в Барнауле

В ближайшее время на данном участке дорожная обстановка будет стабильной

17 августа 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

Причиной автомобильной пробки, которая парализовала движение транспорта 16 августа на Змеиногорском тракте в Барнауле, стала поломка грузового транспорта. Машина сломалась на проезжей части и полностью заблокировала движение по одной из полос тракта. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Алтайского края.

В ведомстве подчеркнули, что дорожные заторы не были связаны со строительством новой развязки на Змеиногорском тракте. При этом с 16 по 18 августа ведутся плановые работы по переустройству подземных канализационных сетей, что потребует кратковременного перекрытия ближайшей к обочине полосы движения Змеиногорского тракта по направлению в сторону поселка Южного для вывоза грунта. Эти факторы, с учетом часа пика, по данным ведомства, временно стали причиной пробок на участке тракта в сторону поселка Южного.

В Министерстве транспорта региона напомнили, что сейчас на шоссе Ленточный бор ведутся плановые работы по вырубке деревьев. И это не требует перекрытия дороги. Специалисты "Алтайавтодора" совместно с учеными АлтГТУ провели расчеты и разработали план, как избежать пробок на время строительства развязки. В частности, для этого увеличат количество полос по Змеиногорскому тракту в центр Барнаула (правый ряд), а также по направлению с поселка Южного в центр города. Кроме того, для удобства водителей установили дорожные знаки. За трафиком следят с помощью видеокамер. По мере строительства развязки, пояснили в Минтрансе, схема движения на участке Змеиногорского тракта изменится. Однако уменьшения количества полос на данных участках до завершения работ не требуется.

Днем 16 августа читатели amic.ru сообщали об огромной пробке на Змеиногорском тракте в сторону поселка Южного. Движение несколько часов стояло колом, а автомобили двигались со скоростью несколько километров в час.

Двухуровневую развязку на пересечении Южного и Змеиногорского трактов должны построить к концу 2024 года. Это позволит увеличить пропускную способность с 40 до 70 тысяч автомобилей в сутки. После завершения работ автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Общая стоимость работ составила 2,9 миллиарда рублей.