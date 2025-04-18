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Автомобильные аварии произошли на Новом и Старом мостах в Барнауле

Обстоятельства обоих ДТП пока неизвестны

18 апреля 2025, 09:20, ИА Амител

ДТП на Новом мосту / Фото: "В курсе 22"
ДТП на Новом мосту / Фото: "В курсе 22"

Две автомобильные аварии произошли в Барнауле 18 апреля. ДТП случились на Старом и Новом мостах. Об этом сообщает "В курсе 22".

По информации очевидцев, в аварии на Новом мосту повреждения получил легковой автомобиль. Вероятно, он столкнулся со встречным авто. Однако еще одного возможного участника ДТП на месте происшествия не наблюдают.

ДТП на Старом мосту / Фото: "В курсе 22", 2ГИС

На Старом мосту столкнулись пять легковушек. По данным 2ГИС, из-за аварии образовалась огромная пробка, которая тянется от гребного канала до ул. Парфенова.

Обстоятельства обоих происшествий уточняют.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 14

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Гость

09:24:36 18-04-2025

Гололед. На мостах особенно.

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Александр

11:58:57 18-04-2025

Гость (09:24:36 18-04-2025) Гололед. На мостах особенно.... нет там гололеда, дорога мокрая, но безо льда, как обычно ехали и на снег тупили

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Гость

09:25:15 18-04-2025

снег внезапно выпал)))))))))))

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Гость

09:38:09 18-04-2025

вы хоть думайте, что пишите, на новом мосту невозможно столкнуться со встречным авто, там отбойник разделяет встречные потоки

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Гость

09:45:55 18-04-2025

Гость (09:38:09 18-04-2025) вы хоть думайте, что пишите, на новом мосту невозможно столк...
"Об этом сообщает "В курсе 22". По информации очевидцев,"

Вконтактыши и не такое могут нафантазировать.

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Элен без ребят

12:19:01 18-04-2025

Гость (09:38:09 18-04-2025) вы хоть думайте, что пишите, на новом мосту невозможно столк... еще и фотку повесили :)

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Гость

09:45:15 18-04-2025

Спешила лимита на работу в город ?

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ППШариков

09:45:21 18-04-2025

Торопиться не надо.

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Гость

10:37:50 18-04-2025

ППШариков (09:45:21 18-04-2025) Торопиться не надо.... Аккуратный торопыга создает меньше аварийных ситуаций, чем откровенный тошнот

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ППШариков

11:04:03 18-04-2025

Гость (10:37:50 18-04-2025) Аккуратный торопыга создает меньше аварийных ситуаций, чем о... Щумахер ?

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Гость

12:04:53 18-04-2025

ППШариков (11:04:03 18-04-2025) Щумахер ?... Откровенный тошнот создает за собой пробки, снижая пропускную способность городской дороги даже вне часа пик минимум в полтора раза, и вызывают коллапс. Замечу - общей дороги, а не их частного дивана в их квартирке. Их приходится обгонять, но обгон это самый опасный маневр. Так что тошнот ничуть не менее опасен и вреден, чем летуны.

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ППШариков

15:16:14 18-04-2025

Гость (12:04:53 18-04-2025) Откровенный тошнот создает за собой пробки, снижая пропускну... Ну летайте, летайте...Быстро поедешь, тихо понесут )))

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Гость

10:47:44 18-04-2025

Да просто самоуверенные "снег видели" :)

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Элен без ребят

12:18:03 18-04-2025

для тех, кто не в курсе, что на новом мосту отбойник разделяет потоки, они сами же и прикрепили фото-доказательство))

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