Автомобильные аварии произошли на Новом и Старом мостах в Барнауле

Обстоятельства обоих ДТП пока неизвестны

18 апреля 2025, 09:20, ИА Амител

ДТП на Новом мосту / Фото: "В курсе 22"

Две автомобильные аварии произошли в Барнауле 18 апреля. ДТП случились на Старом и Новом мостах. Об этом сообщает "В курсе 22".

По информации очевидцев, в аварии на Новом мосту повреждения получил легковой автомобиль. Вероятно, он столкнулся со встречным авто. Однако еще одного возможного участника ДТП на месте происшествия не наблюдают.

ДТП на Старом мосту / Фото: "В курсе 22", 2ГИС

На Старом мосту столкнулись пять легковушек. По данным 2ГИС, из-за аварии образовалась огромная пробка, которая тянется от гребного канала до ул. Парфенова.

Обстоятельства обоих происшествий уточняют.