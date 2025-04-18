Автомобильные аварии произошли на Новом и Старом мостах в Барнауле
Обстоятельства обоих ДТП пока неизвестны
18 апреля 2025, 09:20, ИА Амител
ДТП на Новом мосту / Фото: "В курсе 22"
Две автомобильные аварии произошли в Барнауле 18 апреля. ДТП случились на Старом и Новом мостах. Об этом сообщает "В курсе 22".
По информации очевидцев, в аварии на Новом мосту повреждения получил легковой автомобиль. Вероятно, он столкнулся со встречным авто. Однако еще одного возможного участника ДТП на месте происшествия не наблюдают.
ДТП на Старом мосту / Фото: "В курсе 22", 2ГИС
На Старом мосту столкнулись пять легковушек. По данным 2ГИС, из-за аварии образовалась огромная пробка, которая тянется от гребного канала до ул. Парфенова.
Обстоятельства обоих происшествий уточняют.
09:24:36 18-04-2025
Гололед. На мостах особенно.
11:58:57 18-04-2025
Гость (09:24:36 18-04-2025) Гололед. На мостах особенно.... нет там гололеда, дорога мокрая, но безо льда, как обычно ехали и на снег тупили
09:25:15 18-04-2025
снег внезапно выпал)))))))))))
09:38:09 18-04-2025
вы хоть думайте, что пишите, на новом мосту невозможно столкнуться со встречным авто, там отбойник разделяет встречные потоки
09:45:55 18-04-2025
Гость (09:38:09 18-04-2025) вы хоть думайте, что пишите, на новом мосту невозможно столк...
"Об этом сообщает "В курсе 22". По информации очевидцев,"
Вконтактыши и не такое могут нафантазировать.
12:19:01 18-04-2025
Гость (09:38:09 18-04-2025) вы хоть думайте, что пишите, на новом мосту невозможно столк... еще и фотку повесили :)
09:45:15 18-04-2025
Спешила лимита на работу в город ?
09:45:21 18-04-2025
Торопиться не надо.
10:37:50 18-04-2025
ППШариков (09:45:21 18-04-2025) Торопиться не надо.... Аккуратный торопыга создает меньше аварийных ситуаций, чем откровенный тошнот
11:04:03 18-04-2025
Гость (10:37:50 18-04-2025) Аккуратный торопыга создает меньше аварийных ситуаций, чем о... Щумахер ?
12:04:53 18-04-2025
ППШариков (11:04:03 18-04-2025) Щумахер ?... Откровенный тошнот создает за собой пробки, снижая пропускную способность городской дороги даже вне часа пик минимум в полтора раза, и вызывают коллапс. Замечу - общей дороги, а не их частного дивана в их квартирке. Их приходится обгонять, но обгон это самый опасный маневр. Так что тошнот ничуть не менее опасен и вреден, чем летуны.
15:16:14 18-04-2025
Гость (12:04:53 18-04-2025) Откровенный тошнот создает за собой пробки, снижая пропускну... Ну летайте, летайте...Быстро поедешь, тихо понесут )))
10:47:44 18-04-2025
Да просто самоуверенные "снег видели" :)
12:18:03 18-04-2025
для тех, кто не в курсе, что на новом мосту отбойник разделяет потоки, они сами же и прикрепили фото-доказательство))