12-летнего мальчика сбили на "пешеходнике" в Бийске

Ребенок получил телесные повреждения

17 апреля 2025, 20:58, ИА Амител

Машины ДПС / Фото: amic.ru

В Бийске на улице Ленина, в районе дома № 240, автомобиль сбил несовершеннолетнего мальчика, сообщает Госавтоинспекция МУ МВД России "Бийское".

"Предварительно установлено, что водитель – мужчина 1963 года рождения, управляя автомобилем Toyota Gaia и двигаясь от пер. Мопровского по ул. Ленина в направлении пер. Коммунарского, допустил наезд на мальчика 2013 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – говорится в сообщении.

Несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения, госпитализация не потребовалась. Полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

Ранее в Барнауле автомобиль сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на Павловском тракте, в районе дома № 287.