12-летнего мальчика сбили на "пешеходнике" в Бийске
Ребенок получил телесные повреждения
17 апреля 2025, 20:58, ИА Амител
В Бийске на улице Ленина, в районе дома № 240, автомобиль сбил несовершеннолетнего мальчика, сообщает Госавтоинспекция МУ МВД России "Бийское".
"Предварительно установлено, что водитель – мужчина 1963 года рождения, управляя автомобилем Toyota Gaia и двигаясь от пер. Мопровского по ул. Ленина в направлении пер. Коммунарского, допустил наезд на мальчика 2013 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – говорится в сообщении.
Несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения, госпитализация не потребовалась. Полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.
Ранее в Барнауле автомобиль сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на Павловском тракте, в районе дома № 287.
22:00:13 17-04-2025
Не переходил, а перебегал. Выскочил , как .... из табакерки. Есть видео
05:16:24 18-04-2025
Не переходил а перебегал не убедившись в безопасности, такое ощущение что мозги вообще отсутствуют, хотя они таким нафиг не нужны.
10:38:30 18-04-2025
За сбитого человека на ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ водитель должен отправляться на нары в тот же день, никаких оправданий для него нет и быть не может.
11:56:01 18-04-2025
Свирепый Чарли (10:38:30 18-04-2025) За сбитого человека на ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ водитель должен о... Только не в этом случае. На видео четко видно, как мальчик буквально бросается под автомобиль, хотя прекрасно видел, что машина уже рядом с переходом. 100% на спор перебегал, забава у них сейчас такая.
13:03:49 18-04-2025
Гость (11:56:01 18-04-2025) Только не в этом случае. На видео четко видно, как мальчик ... Перед ПП водитель обязан снизить скорость вне зависимости есть на ПП пешеход или нет, тогда у него будет возможность остановить автомобиль в случае неожиданного появления такого вот "мальчика". Так это происходит в цивилизованных странах и воспитывается тамошнее автобыдло конскими штрафами. А у нас стыдоба, смертность на дорогах как в Папуасиях.