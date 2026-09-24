Автопарк скорой помощи Республики Алтай пополнили пять новых машин

Обновление автопарка позволит повысить доступность и своевременность оказания экстренной медицинской помощи

24 сентября 2026, 08:35, ИА Амител

Автомобили скорой помощи / Фото: правительство Республики Алтай

В Республику Алтай поступили пять новых автомобилей скорой медицинской помощи. Машины распределят между Центром медицины катастроф, Онгудайским и Улаганским районами. Распоряжение об обновлении автопарка для регионов подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Три автомобиля передадут Центру медицины катастроф, сотрудники которого выезжают на вызовы по всей территории республики. Еще по одной машине получат Онгудайский и Улаганский районы.

"Автомобили отечественного производства поступили по нашей Народной программе. Оснащены всем необходимым для оказания экстренной помощи и подготовлены для работы в труднодоступной местности", — рассказал глава Республики Алтай Андрей Турчак.

В региональном правительстве рассчитывают, что обновление автопарка позволит повысить доступность и своевременность оказания экстренной медицинской помощи. Андрей Турчак также поблагодарил правительство России и Михаила Мишустина за поддержку региона.