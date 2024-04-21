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Автор хита "Поезда" Женя Трофимов рассказал, почему Барнаул лучше Москвы

Музыкант назвал три причины, в чем этот город ему симпатичнее столицы

21 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

Женя Трофимов / Фото: "Яндекс Музыка"
Женя Трофимов / Фото: "Яндекс Музыка"

Барнаульский автор и исполнитель Женя Трофимов в беседе с изданием "Постньюс" назвал три причины, почему Барнаул лучше Москвы. 

Первая причина – пробки. Москва – это "город одного дела", так как из-за пробок "убиваешь очень много времени". В Барнауле же на дорогу до любой нужной точки нужно всего 15 минут, считает музыкант.

Вторая причина – удаленка. По словам Трофимова, благодаря интернету находиться в столице необязательно: работать с коллегами можно и из Алтайского края.

Третья причина – горные лыжи и походы. Зимой исполнитель любит ездить в Шерегеш, а летом отправляется в Горный Алтай. Там он чувствует больше спокойствия и мотивации, чем в шумной столице.

Женя Трофимов – известный барнаульский музыкант, автор таких хитов, как "Птичка", "Поезда", "Море" и многих других. По данным "Яндекс Музыки", за последний месяц только в этом сервисе его треки послушало 2 млн человек.

Барнаул музыка

Комментарии 17

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Гость

09:36:47 21-04-2024

По сути, оно и в землянке лучше чем в благоустроенной квартире в многоэтажном доме... Разница только в том какие цели ты преследуешь...?

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Гость

10:31:58 21-04-2024

И где же в итоге он живет и творит, если в Барнауле лучше? Лицемерие...

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Гость

10:51:03 21-04-2024

Гость (10:31:58 21-04-2024) И где же в итоге он живет и творит, если в Барнауле лучше? Л... В Барнауле он и живёт. Просто летают группой на выступления

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Гость

16:03:42 21-04-2024

Гость (10:31:58 21-04-2024) И где же в итоге он живет и творит, если в Барнауле лучше? Л... Он в Барнауле и живёт.

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Гость

12:25:09 21-04-2024

Имя какое-то бабское

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Тортилла

14:45:23 21-04-2024

Гость (12:25:09 21-04-2024) Имя какое-то бабское ... Это у вас что-то с головушкой... Евгений-какое бабское? Саша-тоже бабское?

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Гость

21:02:09 21-04-2024

Тортилла (14:45:23 21-04-2024) Это у вас что-то с головушкой... Евгений-какое бабское? Саша... здесь скорее всего подразумевается, что Женя Трофимов так и остался в том возрасте, когда до Евгения не дорос еще. Впрочем, сейчас поголовная инфантильность - Вовы, Славы, Миши, Кати и прочее, прочее...
Детский сад сплошной.

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Гость

12:37:57 21-04-2024

Мне нравится его творчество.
Молодой, искренний.

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Тортилла

14:46:45 21-04-2024

Гость (10:31:58 21-04-2024) И где же в итоге он живет и творит, если в Барнауле лучше? Л... В Барнауле и живёт. Славный и талантливый парень. ☝️👍

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Гость

16:08:52 21-04-2024

Таки живет в Барнауле? Ну пусть например в детскую хирургию на Юрина съездит из центра за 15 мин. Как то пришлось на скорой шпарить туда. Да вообще никуда из центра за 15 мин не приедешь. В какой то сказке чел живет. В своей реальности. Барнаул неплох в целом. Но комары, зарплаты и медицина(((

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про 15 минут смешно

23:32:14 21-04-2024

про 15 мин смешно

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Житель

04:21:20 22-04-2024

Настолько известный, что первый раз о нем слышу. Первый аргумент ни о чем, так как в метро пробок нет, метро везде, стоит недорого, ходит каждую минуту. Второй аргумент никакой, очнись, в Москве ВСЕ лучше, там живут, а не выживают. Кроме работы люди и досуг проводят, отпуски. Там это в разы качественнее и приятнее. Третий аргумент никакой, в Москве есть шикарные горные склоны для лыж как в городе, так и в округе. А летом очень удобно гулять по папкам которых много или улететь на чёрное море, что в разы дешевле. И т.д и т.п. он пытался, но перееигран и уничтожен?

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Михаил

07:30:27 22-04-2024

Все музыканты, которых я знаю и которые что-то из себя представляют, давно из Барнаула ноги сделали. Не нужны они здесь никому. А в центр по работе не наездишься.

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Гость

09:17:02 22-04-2024

15 минут ? Ну-ну, дядя явно давно от реальной жизни в Барнауле оторван

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гость

11:11:28 22-04-2024

прекрасный автор, сколько раз слушала его песни, есть и смысл, и лиричность. при живом исполнении они с группой создают душевную атмосферу с легким юмором. Кто не знаком с его творчеством - рекомендую. И то, что он ценит свою родину - что в этом плохого-то?

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Гость

11:19:42 22-04-2024

Хит Поезда - офигенный хит, который вообще никто не знает :-)

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Мишка

18:31:17 22-04-2024

Про творчество, хз 🤷‍♂️
А про 15 мин посмеялся))
Да и вообще про качество жизни
50 в Барнауле-это сред. зп. Тут месяц на эти деньги выживают.
50 в Мск. даже не смешно

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