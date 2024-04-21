Автор хита "Поезда" Женя Трофимов рассказал, почему Барнаул лучше Москвы
Музыкант назвал три причины, в чем этот город ему симпатичнее столицы
21 апреля 2024, 07:00, ИА Амител
Барнаульский автор и исполнитель Женя Трофимов в беседе с изданием "Постньюс" назвал три причины, почему Барнаул лучше Москвы.
Первая причина – пробки. Москва – это "город одного дела", так как из-за пробок "убиваешь очень много времени". В Барнауле же на дорогу до любой нужной точки нужно всего 15 минут, считает музыкант.
Вторая причина – удаленка. По словам Трофимова, благодаря интернету находиться в столице необязательно: работать с коллегами можно и из Алтайского края.
Третья причина – горные лыжи и походы. Зимой исполнитель любит ездить в Шерегеш, а летом отправляется в Горный Алтай. Там он чувствует больше спокойствия и мотивации, чем в шумной столице.
Женя Трофимов – известный барнаульский музыкант, автор таких хитов, как "Птичка", "Поезда", "Море" и многих других. По данным "Яндекс Музыки", за последний месяц только в этом сервисе его треки послушало 2 млн человек.
09:36:47 21-04-2024
По сути, оно и в землянке лучше чем в благоустроенной квартире в многоэтажном доме... Разница только в том какие цели ты преследуешь...?
10:31:58 21-04-2024
И где же в итоге он живет и творит, если в Барнауле лучше? Лицемерие...
10:51:03 21-04-2024
Гость (10:31:58 21-04-2024) И где же в итоге он живет и творит, если в Барнауле лучше? Л... В Барнауле он и живёт. Просто летают группой на выступления
16:03:42 21-04-2024
Гость (10:31:58 21-04-2024) И где же в итоге он живет и творит, если в Барнауле лучше? Л... Он в Барнауле и живёт.
12:25:09 21-04-2024
Имя какое-то бабское
14:45:23 21-04-2024
Гость (12:25:09 21-04-2024) Имя какое-то бабское ... Это у вас что-то с головушкой... Евгений-какое бабское? Саша-тоже бабское?
21:02:09 21-04-2024
Тортилла (14:45:23 21-04-2024) Это у вас что-то с головушкой... Евгений-какое бабское? Саша... здесь скорее всего подразумевается, что Женя Трофимов так и остался в том возрасте, когда до Евгения не дорос еще. Впрочем, сейчас поголовная инфантильность - Вовы, Славы, Миши, Кати и прочее, прочее...
Детский сад сплошной.
12:37:57 21-04-2024
Мне нравится его творчество.
Молодой, искренний.
14:46:45 21-04-2024
Гость (10:31:58 21-04-2024) И где же в итоге он живет и творит, если в Барнауле лучше? Л... В Барнауле и живёт. Славный и талантливый парень. ☝️👍
16:08:52 21-04-2024
Таки живет в Барнауле? Ну пусть например в детскую хирургию на Юрина съездит из центра за 15 мин. Как то пришлось на скорой шпарить туда. Да вообще никуда из центра за 15 мин не приедешь. В какой то сказке чел живет. В своей реальности. Барнаул неплох в целом. Но комары, зарплаты и медицина(((
23:32:14 21-04-2024
про 15 мин смешно
04:21:20 22-04-2024
Настолько известный, что первый раз о нем слышу. Первый аргумент ни о чем, так как в метро пробок нет, метро везде, стоит недорого, ходит каждую минуту. Второй аргумент никакой, очнись, в Москве ВСЕ лучше, там живут, а не выживают. Кроме работы люди и досуг проводят, отпуски. Там это в разы качественнее и приятнее. Третий аргумент никакой, в Москве есть шикарные горные склоны для лыж как в городе, так и в округе. А летом очень удобно гулять по папкам которых много или улететь на чёрное море, что в разы дешевле. И т.д и т.п. он пытался, но перееигран и уничтожен?
07:30:27 22-04-2024
Все музыканты, которых я знаю и которые что-то из себя представляют, давно из Барнаула ноги сделали. Не нужны они здесь никому. А в центр по работе не наездишься.
09:17:02 22-04-2024
15 минут ? Ну-ну, дядя явно давно от реальной жизни в Барнауле оторван
11:11:28 22-04-2024
прекрасный автор, сколько раз слушала его песни, есть и смысл, и лиричность. при живом исполнении они с группой создают душевную атмосферу с легким юмором. Кто не знаком с его творчеством - рекомендую. И то, что он ценит свою родину - что в этом плохого-то?
11:19:42 22-04-2024
Хит Поезда - офигенный хит, который вообще никто не знает :-)
18:31:17 22-04-2024
Про творчество, хз 🤷♂️
А про 15 мин посмеялся))
Да и вообще про качество жизни
50 в Барнауле-это сред. зп. Тут месяц на эти деньги выживают.
50 в Мск. даже не смешно