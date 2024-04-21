Автор хита "Поезда" Женя Трофимов рассказал, почему Барнаул лучше Москвы

Музыкант назвал три причины, в чем этот город ему симпатичнее столицы

21 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

Женя Трофимов / Фото: "Яндекс Музыка"

Барнаульский автор и исполнитель Женя Трофимов в беседе с изданием "Постньюс" назвал три причины, почему Барнаул лучше Москвы.

Первая причина – пробки. Москва – это "город одного дела", так как из-за пробок "убиваешь очень много времени". В Барнауле же на дорогу до любой нужной точки нужно всего 15 минут, считает музыкант.

Вторая причина – удаленка. По словам Трофимова, благодаря интернету находиться в столице необязательно: работать с коллегами можно и из Алтайского края.

Третья причина – горные лыжи и походы. Зимой исполнитель любит ездить в Шерегеш, а летом отправляется в Горный Алтай. Там он чувствует больше спокойствия и мотивации, чем в шумной столице.

Женя Трофимов – известный барнаульский музыкант, автор таких хитов, как "Птичка", "Поезда", "Море" и многих других. По данным "Яндекс Музыки", за последний месяц только в этом сервисе его треки послушало 2 млн человек.