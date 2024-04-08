Известный писатель назвал 50 лучших городов РФ. Какое место занял Барнаул?

В первой тройке Москва, Екатеринбург и Нижний Новгород

08 апреля 2024, 13:30, ИА Амител

Алексей Марков / Фото: алексеймарков.рф

Русский писатель, экономист и музыкант Алексей Марков назвал 50 городов, где предпочел бы жить. Своим рейтингом он поделился в ВК.

Так, в первой пятерке оказались Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань и Владивосток. Санкт-Петербург занял 7-ю строчку, Новосибирск – 16-ю, а Барнаул – 27-ю. Столица Алтайского края расположилась между Томском (26-е место) и Новокузнецком (28-е). Замкнули топ-50 Ульяновск, Чита и Великие Луки.

Марков при этом отметил, что в общей сложности побывал более чем в 100 городах РФ, но "больше 50 в списке держать нет смысла". Также он не стал вносить в рейтинг города Московской области, потому что они "с одной стороны, Москва, а с другой – вообще нет", хотя и стоят, по его мнению, особняком. Сам писатель живет в подмосковном Нахабино с женой и четырьмя детьми.

Алексей Марков – автор таких популярных книг, как "Хулиномика", "Лягушка, слон и брокколи", "Капитал" и некоторых других. Ведет канал на YouTube (280 тысяч подписчиков), где рассказывает об экономике, финансах и близких к ним темам. В своих видео и книгах Алексей часто шутит о Барнауле. На втором канале выпускает обзоры книг.

Также Марков играет в метал-группах Starsoup, Distant Sun и Garage Dayz. Последняя известна в первую очередь тем, что исполняет альбом S&M группы Metallica с симфоническим оркестром. 8 апреля коллектив выступит в музыкальном театре Барнаула.