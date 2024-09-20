Автор книг о Гарри Поттере начала работать над новым романом
Будущее произведение она назвала "земным"
20 сентября 2024, 13:16, ИА Амител
Хогвартс / Фото: pxhere.com/ru/photo/826338
Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, объявила о своем новом творении. Эта новость появилась в ее аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).
Как рассказала писательница, она работает над футуристическим романом.
"Книга, которую я планирую завершить следующей, является футуристической, но, прошу прощения, это не космическая одиссея. Она, безусловно, будет земным произведением", – поделилась Джоан.
Ранее актер Иэн Маккеллен, снявшийся в роли Гендальфа в фильмах "Хоббит" и "Властелин колец", прокомментировал свое возможное участие в следующем фильме франшизы.
21:42:49 20-09-2024
Мне о Гарри Поттере так себе, не зашло. А вот "Непредвиденная вакансия" про выборы в вымышленном английском городке понравилась, даже очень. Для России актуальная вещь.