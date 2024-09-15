Звезда "Властелина колец" Иэн Маккеллен рассказал, что о Голлуме снимут два фильма

Исполнитель Гендальфа сказал, что примет решение о возвращении во франшизу после того, как почитает сценарий

15 сентября 2024, 07:30, ИА Амител

Кадр из фильма "Властелин колец: Возвращение короля" (2023)

Актер Иэн Маккеллен, снявшийся в роли Гендальфа в фильмах "Хоббит" и "Властелин колец", прокомментировал свое возможное участие в следующем фильме франшизы.

Артист посетил утреннее шоу This Morning и рассказал, что в 2025 году ему покажут сценарий предстоящей картины о Голлуме. И если история ему понравится, он присоединится к проекту.

При этом, по его словам, сюжет собираются разделить на два фильма. Однако официально о таких планах создатели будущей картины пока не объявляли.

В мае в студии Warner Bros. Discovery объявили о работе над новым фильмом по "Властелину колец". Картина носит рабочее название "Охота на Голлума". Ее режиссером назначен Энди Серкис, который вернется к роли этого персонажа, а постановщик оригинальной франшизы Питер Джексон будет продюсером.

Премьера запланирована на 2026 год.

В начале сентября актер Орландо Блум сообщал, что обсуждал с Энди Серкисом возвращение к роли Леголаса. При этом актер утверждает, что ничего не знает о планах на следующие фильмы по "Властелину колец".