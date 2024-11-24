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Автор песен группы "Любэ" раскритиковал современную эстраду

По его мнению, нынешнее творчество не отличается глубиной

24 ноября 2024, 11:20, ИА Амител

Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/1175528
Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/1175528

Автор текстов для песен российской группы "Любэ" Александр Шаганов выразил свое мнение о современной эстраде в России. Он считает, что ситуация в этой сфере вызывает опасения.

По словам Шаганова, проблема заключается в том, что в индустрии развлечений преобладают произведения, которые не отличаются глубиной и долговечностью. Они не способны объединить разные поколения.

"Состояние песенного цеха, к сожалению, оставляет желать лучшего. Есть много претензий, и многие из них справедливы", – сказал он в интервью "Комсомольской правде".

В качестве примера он привел песню "За деньги – да" в исполнении Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка. Шаганов считает, что такие композиции не выдерживают проверку временем и быстро забываются.

Поэт отметил, что в современной музыке не хватает жизнеутверждающих песен, а преобладают нигилизм и упаднические настроения. Он подчеркнул, что для создания настоящего хита необходима искренняя любовь к поэзии.

музыка

Комментарии 10

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Гость

11:36:17 24-11-2024

Музыка, как и любое искусство, - отражение текущей объективной реальности. Какие жизнеутверждающие песни могут быть в мире войн, мракобесия, бедности и маразма? Любая жизнерадостная песня на этом фоне будет выглядеть как лицемерие и просто глупость.

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dok_CФ

14:16:35 24-11-2024

Гость (11:36:17 24-11-2024) Музыка, как и любое искусство, - отражение текущей объективн... Похоже, это комплименты времени СССР.. По большому счёту, времена всегда одинаковые..

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Кхм...

12:38:05 24-11-2024

Ну, да. У "Любэ", конечно, тексты куда глубжее...😆

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Гость.

13:55:39 24-11-2024

А чего можно ожидать от самки,как она сама себя называет.

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Гость из будущего

14:13:37 24-11-2024

Странно, что его ещё не привлекли за экстремизм из-за "рассея, моя ты рассея, от Волги до Енисея"

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Гость

07:37:23 25-11-2024

Гость из будущего (14:13:37 24-11-2024) Странно, что его ещё не привлекли за экстремизм из-за "рассе... Скажет, что у него на момент написания текста был такой учебник географии. Точнее два. Один немецкий образца 1941 года, а второй китайский (год издания надо уточнять).

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Гость

18:07:13 24-11-2024

Каков режим, таковы и песни: достаточно сопоставить их качество в советское и в буржуинское время!

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Гость

07:35:14 25-11-2024

"он привел песню "За деньги – да" в исполнении Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка. Шаганов считает, что такие композиции не выдерживают проверку временем и быстро забываются."--------- Ну и зачем ты ее вспомнил? Без тебя, я бы про этот "шыдэвр" вообще не знал...

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Дюша

08:31:06 25-11-2024

Не в тот огород камушек...Ленинград хоть как то осмысленно пишет. А вот завсегдатые МУЗТВ - это просто убожество (я бы даже жестче сказал, но модерация тут не пропустит)...Целый канал отборнейшего дерьма за наши деньги.

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гость

10:15:11 25-11-2024

а какие он песни то написал?

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