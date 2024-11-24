Автор песен группы "Любэ" раскритиковал современную эстраду
По его мнению, нынешнее творчество не отличается глубиной
24 ноября 2024, 11:20, ИА Амител
Автор текстов для песен российской группы "Любэ" Александр Шаганов выразил свое мнение о современной эстраде в России. Он считает, что ситуация в этой сфере вызывает опасения.
По словам Шаганова, проблема заключается в том, что в индустрии развлечений преобладают произведения, которые не отличаются глубиной и долговечностью. Они не способны объединить разные поколения.
"Состояние песенного цеха, к сожалению, оставляет желать лучшего. Есть много претензий, и многие из них справедливы", – сказал он в интервью "Комсомольской правде".
В качестве примера он привел песню "За деньги – да" в исполнении Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка. Шаганов считает, что такие композиции не выдерживают проверку временем и быстро забываются.
Поэт отметил, что в современной музыке не хватает жизнеутверждающих песен, а преобладают нигилизм и упаднические настроения. Он подчеркнул, что для создания настоящего хита необходима искренняя любовь к поэзии.
11:36:17 24-11-2024
Музыка, как и любое искусство, - отражение текущей объективной реальности. Какие жизнеутверждающие песни могут быть в мире войн, мракобесия, бедности и маразма? Любая жизнерадостная песня на этом фоне будет выглядеть как лицемерие и просто глупость.
14:16:35 24-11-2024
Гость (11:36:17 24-11-2024) Музыка, как и любое искусство, - отражение текущей объективн... Похоже, это комплименты времени СССР.. По большому счёту, времена всегда одинаковые..
12:38:05 24-11-2024
Ну, да. У "Любэ", конечно, тексты куда глубжее...😆
13:55:39 24-11-2024
А чего можно ожидать от самки,как она сама себя называет.
14:13:37 24-11-2024
Странно, что его ещё не привлекли за экстремизм из-за "рассея, моя ты рассея, от Волги до Енисея"
07:37:23 25-11-2024
Гость из будущего (14:13:37 24-11-2024) Странно, что его ещё не привлекли за экстремизм из-за "рассе... Скажет, что у него на момент написания текста был такой учебник географии. Точнее два. Один немецкий образца 1941 года, а второй китайский (год издания надо уточнять).
18:07:13 24-11-2024
Каков режим, таковы и песни: достаточно сопоставить их качество в советское и в буржуинское время!
07:35:14 25-11-2024
"он привел песню "За деньги – да" в исполнении Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка. Шаганов считает, что такие композиции не выдерживают проверку временем и быстро забываются."--------- Ну и зачем ты ее вспомнил? Без тебя, я бы про этот "шыдэвр" вообще не знал...
08:31:06 25-11-2024
Не в тот огород камушек...Ленинград хоть как то осмысленно пишет. А вот завсегдатые МУЗТВ - это просто убожество (я бы даже жестче сказал, но модерация тут не пропустит)...Целый канал отборнейшего дерьма за наши деньги.
10:15:11 25-11-2024
а какие он песни то написал?