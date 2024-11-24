Автор песен группы "Любэ" раскритиковал современную эстраду

По его мнению, нынешнее творчество не отличается глубиной

24 ноября 2024, 11:20, ИА Амител

Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/1175528

Автор текстов для песен российской группы "Любэ" Александр Шаганов выразил свое мнение о современной эстраде в России. Он считает, что ситуация в этой сфере вызывает опасения.

По словам Шаганова, проблема заключается в том, что в индустрии развлечений преобладают произведения, которые не отличаются глубиной и долговечностью. Они не способны объединить разные поколения.

"Состояние песенного цеха, к сожалению, оставляет желать лучшего. Есть много претензий, и многие из них справедливы", – сказал он в интервью "Комсомольской правде".

В качестве примера он привел песню "За деньги – да" в исполнении Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка. Шаганов считает, что такие композиции не выдерживают проверку временем и быстро забываются.

Поэт отметил, что в современной музыке не хватает жизнеутверждающих песен, а преобладают нигилизм и упаднические настроения. Он подчеркнул, что для создания настоящего хита необходима искренняя любовь к поэзии.