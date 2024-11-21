Кристина Орбакайте в Новый год выступит на Первом канале

Ранее сообщалось, что приезжать в Россию она не собирается

21 ноября 2024, 14:46, ИА Амител

Микрофон / Фото: unsplash.com/photos/selective-focus-photography-of-microphone-4TodkZIJkrY

Руководитель Федерального проекта по обеспечению безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин объявил, что Кристина Орбакайте все же появится на новогоднем концерте в России. По его словам, трансляция выступления артистки состоится в праздничную ночь на Первом канале. Эту новость он опубликовал в своем личном Telegram-канале.

В середине ноября в СМИ появились сообщения о том, что дочь Аллы Пугачевой не планирует приезжать в Россию на новогодние праздники. По всей видимости, певица не собирается участвовать в корпоративных мероприятиях после неудачного опыта предыдущего визита на родину.

Однако Бородин предположил, что это может быть ложной информацией. Он считает, что подобные сообщения могут быть частью спланированной кампании.

Как пояснил Бородин, Орбакайте выступит на новогоднем концерте, который будет транслироваться по Первому каналу.