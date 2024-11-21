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Кристина Орбакайте в Новый год выступит на Первом канале

Ранее сообщалось, что приезжать в Россию она не собирается

21 ноября 2024, 14:46, ИА Амител

Микрофон / Фото: unsplash.com/photos/selective-focus-photography-of-microphone-4TodkZIJkrY
Микрофон / Фото: unsplash.com/photos/selective-focus-photography-of-microphone-4TodkZIJkrY

Руководитель Федерального проекта по обеспечению безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин объявил, что Кристина Орбакайте все же появится на новогоднем концерте в России. По его словам, трансляция выступления артистки состоится в праздничную ночь на Первом канале. Эту новость он опубликовал в своем личном Telegram-канале.

В середине ноября в СМИ появились сообщения о том, что дочь Аллы Пугачевой не планирует приезжать в Россию на новогодние праздники. По всей видимости, певица не собирается участвовать в корпоративных мероприятиях после неудачного опыта предыдущего визита на родину.

Однако Бородин предположил, что это может быть ложной информацией. Он считает, что подобные сообщения могут быть частью спланированной кампании.

Как пояснил Бородин, Орбакайте выступит на новогоднем концерте, который будет транслироваться по Первому каналу.

музыка

Комментарии 46

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Гость

14:52:49 21-11-2024

А мы не смотрим Первый канал!))) Вот вам)))

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Гость

14:54:00 21-11-2024

Ой, может не надо? Баскова с Филей хватает до изжоги. А ещё Газманова. Не, не надо.

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гость

14:54:04 21-11-2024

Ее же уже изолировали отконцертов в РФ .Ну не любит их семья сегодняйшею Россию.

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Гость

15:04:39 21-11-2024

гость (14:54:04 21-11-2024) Ее же уже изолировали отконцертов в РФ .Ну не любит их семья... Она сама недавно в ролике упомянула противников её концертов, зрителей России в контексте со словом "г*вно". В сети есть.

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Гость

20:09:29 22-11-2024

Гость (15:04:39 21-11-2024) Она сама недавно в ролике упомянула противников её концертов... По омк что 1 канал более 30 лет, со времен убийства Листьева , не принадлежит русскоиу народа.

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Гость

22:33:12 22-11-2024

гость (14:54:04 21-11-2024) Ее же уже изолировали отконцертов в РФ .Ну не любит их семья... Глюкоза была на вечеринке Ивлеевой но глюкозу все же пригласили на новогодний огонек.

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Гость

14:58:19 21-11-2024

Да ну нафиг, недавно была новость, что она в США и возвращаться не собирается. Как сказал бы Ленини, политическая ..., как Троцкий

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Гость

15:56:48 21-11-2024

А оно нам надо? Сомневаюсь.

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Догма

16:20:37 21-11-2024

пускай орбакаша идет в анал истории.
как Россию обсирать и русских ненавидеть так смелые, а как бабло закончилось так в Россию бегут.

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Александр

19:56:13 22-11-2024

Догма (16:20:37 21-11-2024) пускай орбакаша идет в анал истории.как Россию обсирать ... Ну это перебор с вашей стороны Кристина тут причем, это ее мать виновата наговорила не пойми чего подставив дочь по полной и все Кристинка такая сякая, а человек о России и слова плохого и не говорил. И что теперь надо перекрывать человеку дорогу не давать выступать. Мы сами уже настолько низко пали и зажрались, что сами не знаем чего хотим. Вот теперь и обвиняем всех и вся во круг, если что не по нам.

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Гость

11:11:24 23-11-2024

Александр (19:56:13 22-11-2024) Ну это перебор с вашей стороны Кристина тут причем, это ее м... Алла Пугачева ничего плохого о России не говорила! Все вопросы к её мужу.

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Гость

16:59:31 21-11-2024

А народ спросили,хотят ли люди ее смотреть и слушать. Пусть развлекает американскую и прибалтийскую публику!

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Гость

17:34:12 21-11-2024

А проголосовать?

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гость

21:24:53 21-11-2024

Нужна она в России- пусть в Америке шипит!

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Гость

22:15:24 21-11-2024

Нафиг она нужна,пусть в Америке пляшет!

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Маня

22:55:18 21-11-2024

И зачем она в России нужна? Свалили, вот пусть и поет в кабаках за гроши. А то слишком вознеслись.не много ли им чести, хочу приеду, хоче не приеду

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Ольга

23:37:52 21-11-2024

Маня (22:55:18 21-11-2024) И зачем она в России нужна? Свалили, вот пусть и поет в каба...

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Гость

23:47:42 21-11-2024

Гость (15:04:39 21-11-2024) Она сама недавно в ролике упомянула противников её концертов... Мать называла россиян "холопами и рабами".Дочь тоже не лучше.Что же они сюда прутся?

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Тосика-сан

00:15:28 22-11-2024

Я выключу телевизор в таком случае.

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Наташа

01:11:34 22-11-2024

Без Кристины можно обойтись. У нас столько в России талантов! Молодых прекрасных исполнителей. И Лорак тоже хватит зарабатывать в России. И отправлять деньги ВСУ.

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Светлана

01:40:52 22-11-2024

О чем думает 1 канал?!!
Зачем её протаскивают?
Или они разделяют её мнение, мнение пугачихи, Галкина, вайкуле о России и россиянах

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Гость

23:47:04 22-11-2024

Светлана (01:40:52 22-11-2024) О чем думает 1 канал?!! Зачем её протаскивают? Или о... Первый канал как раз и думает это рассадник анти российской культуры об этом уже многие говорят но что этими действиями хотит сказать первый канал и его руководитель Эрнст не всем понятно

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Гость

09:17:02 23-11-2024

Гость (23:47:04 22-11-2024) Первый канал как раз и думает это рассадник анти российской ... Надежда

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Гость

01:56:46 22-11-2024

Многие ее вообще певицей не считают и я в том числе. У нее нет ни голоса ни слуха. Как ей не стыдно лезть на сцену и впаривать людям свое пищание! Как вообще ее певицей называют? Если бы не мамочка, ее бы вообще на сцену не пустили? Звание народной артистки ей купили для престижа! В России точно она никому не нужна. Куча простых людей споют намного лучше нее, да только у них нет возможности пробиться на сцену. Она позорище нашей эстрады!

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Егор

02:24:34 22-11-2024

Гость (16:59:31 21-11-2024) А народ спросили,хотят ли люди ее смотреть и слушать. Пусть ... Да, мы очень хотим! Она лучшая 😍

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Гость

02:27:52 22-11-2024

Да зачем она тут, сколько же можно их вспоминать? Уехали, ну и счастья им. Орбакайте, безголосая.

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Гость

07:15:59 22-11-2024

Зачем всё это, не надо провоцировать людей на негатив, сейчас точно не до Орбакайте и всей её семейки, Америка её Родина

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Моряк

07:25:13 22-11-2024

Чучело...

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Гость

08:58:42 22-11-2024

Куда смотрит наше министерство культуры, до каких пор эти уроды будут засорять эфир

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Сергей.

10:05:14 22-11-2024

Как то нет желания слушать и видеть.

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Елена

11:26:00 22-11-2024

Мы не смотрим ваши огоньки, на ТВ вообще смотреть нечего. Народ уже телевизоры не включает. Так что с орбакайте или без нам без разницы. А вообще надо хоть каплю гордости иметь.

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Людмила

11:47:21 22-11-2024

А она нужна здесь? Это розыгрыш что ли????

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Ольга

11:56:48 22-11-2024

Как хорошо, что я не смотрю этот канал!

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Гость

13:21:37 22-11-2024

Все настроение испортили, таким репертуаром, Орбакайте... Кто ее протаскивает??? Деньги зарабатывает и хохлам отправляет, ну, сколько можно жить за счет России?

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Тата

13:41:55 22-11-2024

Никогда не нравилась, несмотря на все ее старания и усилия, Пугачева-да, была классная, а Орбакайте никогда, так тень... Действительно ерунда и все. Слава богу, что не видим ее. Пусть живет своей жизнью. До свидания! Ой нет Прощайте!!!

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Нина

15:05:38 22-11-2024

Какая она певица, страшная, безголосая чучелка, бабки закончились, в Россию потянуло, первый канал очнись.

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Ирис

15:39:00 22-11-2024

Читаю комменты и удивляюсь, вам видимо Инстасамку и ещё подобных приятнее созерцать?!

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Елена

17:02:11 22-11-2024

Да фууу, зачем эта Обрыкайта нужна???? Кто её слушать то будет???? Даже первый не включу

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Юрий

19:05:37 22-11-2024

Омерзительная семейка, первый канал-сразу не смотрии

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Сергей Алексеевич

22:43:28 22-11-2024

Оно инагент! Ей нет места в России! Не ей не её маме и семье, НЕТ места в РОССИИ!🇷🇺🇷🇺🇷🇺

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Россиянин

23:30:58 22-11-2024

Гнать ее в шею

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Гоша

23:54:28 22-11-2024

Егор (02:24:34 22-11-2024) Да, мы очень хотим! Она лучшая 😍... А чем эта фонограмно безголосая тля лучшая вот её мать то да хорошая певица но тоже не лучшая

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Татьяна

07:44:43 23-11-2024

Кристина пусть поет в Сша ,где она живет!Деньги закончились?Пусть там и зарабатывает.Первый канал,не показывайте ее!Аксюта и Достманмс народом не считаются?

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Мастер

08:13:34 23-11-2024

Зачем настроение людям в праздник портить?

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Человек

11:07:40 23-11-2024

До чего дошли! Злобные , так и вижу как слюной брызжут, изрыгая все это...один комментарий только человеческий...

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Гость

12:59:00 23-11-2024

Испуганных патриотов, релокантов, ждунов, молчунов на тв и муз площадках быть не должно(Орбакайте, Лорак, Ревва, Арбенина и прочая шалупень) Запретить зарабатывать в России

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