Кристина Орбакайте в Новый год выступит на Первом канале
Ранее сообщалось, что приезжать в Россию она не собирается
21 ноября 2024, 14:46, ИА Амител
Руководитель Федерального проекта по обеспечению безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин объявил, что Кристина Орбакайте все же появится на новогоднем концерте в России. По его словам, трансляция выступления артистки состоится в праздничную ночь на Первом канале. Эту новость он опубликовал в своем личном Telegram-канале.
В середине ноября в СМИ появились сообщения о том, что дочь Аллы Пугачевой не планирует приезжать в Россию на новогодние праздники. По всей видимости, певица не собирается участвовать в корпоративных мероприятиях после неудачного опыта предыдущего визита на родину.
Однако Бородин предположил, что это может быть ложной информацией. Он считает, что подобные сообщения могут быть частью спланированной кампании.
Как пояснил Бородин, Орбакайте выступит на новогоднем концерте, который будет транслироваться по Первому каналу.
14:52:49 21-11-2024
А мы не смотрим Первый канал!))) Вот вам)))
14:54:00 21-11-2024
Ой, может не надо? Баскова с Филей хватает до изжоги. А ещё Газманова. Не, не надо.
14:54:04 21-11-2024
Ее же уже изолировали отконцертов в РФ .Ну не любит их семья сегодняйшею Россию.
15:04:39 21-11-2024
гость (14:54:04 21-11-2024) Ее же уже изолировали отконцертов в РФ .Ну не любит их семья... Она сама недавно в ролике упомянула противников её концертов, зрителей России в контексте со словом "г*вно". В сети есть.
20:09:29 22-11-2024
Гость (15:04:39 21-11-2024) Она сама недавно в ролике упомянула противников её концертов... По омк что 1 канал более 30 лет, со времен убийства Листьева , не принадлежит русскоиу народа.
22:33:12 22-11-2024
гость (14:54:04 21-11-2024) Ее же уже изолировали отконцертов в РФ .Ну не любит их семья... Глюкоза была на вечеринке Ивлеевой но глюкозу все же пригласили на новогодний огонек.
14:58:19 21-11-2024
Да ну нафиг, недавно была новость, что она в США и возвращаться не собирается. Как сказал бы Ленини, политическая ..., как Троцкий
15:56:48 21-11-2024
А оно нам надо? Сомневаюсь.
16:20:37 21-11-2024
пускай орбакаша идет в анал истории.
как Россию обсирать и русских ненавидеть так смелые, а как бабло закончилось так в Россию бегут.
19:56:13 22-11-2024
Догма (16:20:37 21-11-2024) пускай орбакаша идет в анал истории.как Россию обсирать ... Ну это перебор с вашей стороны Кристина тут причем, это ее мать виновата наговорила не пойми чего подставив дочь по полной и все Кристинка такая сякая, а человек о России и слова плохого и не говорил. И что теперь надо перекрывать человеку дорогу не давать выступать. Мы сами уже настолько низко пали и зажрались, что сами не знаем чего хотим. Вот теперь и обвиняем всех и вся во круг, если что не по нам.
11:11:24 23-11-2024
Александр (19:56:13 22-11-2024) Ну это перебор с вашей стороны Кристина тут причем, это ее м... Алла Пугачева ничего плохого о России не говорила! Все вопросы к её мужу.
16:59:31 21-11-2024
А народ спросили,хотят ли люди ее смотреть и слушать. Пусть развлекает американскую и прибалтийскую публику!
17:34:12 21-11-2024
А проголосовать?
21:24:53 21-11-2024
Нужна она в России- пусть в Америке шипит!
22:15:24 21-11-2024
Нафиг она нужна,пусть в Америке пляшет!
22:55:18 21-11-2024
И зачем она в России нужна? Свалили, вот пусть и поет в кабаках за гроши. А то слишком вознеслись.не много ли им чести, хочу приеду, хоче не приеду
23:37:52 21-11-2024
Маня (22:55:18 21-11-2024) И зачем она в России нужна? Свалили, вот пусть и поет в каба...
23:47:42 21-11-2024
Гость (15:04:39 21-11-2024) Она сама недавно в ролике упомянула противников её концертов... Мать называла россиян "холопами и рабами".Дочь тоже не лучше.Что же они сюда прутся?
00:15:28 22-11-2024
Я выключу телевизор в таком случае.
01:11:34 22-11-2024
Без Кристины можно обойтись. У нас столько в России талантов! Молодых прекрасных исполнителей. И Лорак тоже хватит зарабатывать в России. И отправлять деньги ВСУ.
01:40:52 22-11-2024
О чем думает 1 канал?!!
Зачем её протаскивают?
Или они разделяют её мнение, мнение пугачихи, Галкина, вайкуле о России и россиянах
23:47:04 22-11-2024
Светлана (01:40:52 22-11-2024) О чем думает 1 канал?!! Зачем её протаскивают? Или о... Первый канал как раз и думает это рассадник анти российской культуры об этом уже многие говорят но что этими действиями хотит сказать первый канал и его руководитель Эрнст не всем понятно
09:17:02 23-11-2024
Гость (23:47:04 22-11-2024) Первый канал как раз и думает это рассадник анти российской ... Надежда
01:56:46 22-11-2024
Многие ее вообще певицей не считают и я в том числе. У нее нет ни голоса ни слуха. Как ей не стыдно лезть на сцену и впаривать людям свое пищание! Как вообще ее певицей называют? Если бы не мамочка, ее бы вообще на сцену не пустили? Звание народной артистки ей купили для престижа! В России точно она никому не нужна. Куча простых людей споют намного лучше нее, да только у них нет возможности пробиться на сцену. Она позорище нашей эстрады!
02:24:34 22-11-2024
Гость (16:59:31 21-11-2024) А народ спросили,хотят ли люди ее смотреть и слушать. Пусть ... Да, мы очень хотим! Она лучшая 😍
02:27:52 22-11-2024
Да зачем она тут, сколько же можно их вспоминать? Уехали, ну и счастья им. Орбакайте, безголосая.
07:15:59 22-11-2024
Зачем всё это, не надо провоцировать людей на негатив, сейчас точно не до Орбакайте и всей её семейки, Америка её Родина
07:25:13 22-11-2024
Чучело...
08:58:42 22-11-2024
Куда смотрит наше министерство культуры, до каких пор эти уроды будут засорять эфир
10:05:14 22-11-2024
Как то нет желания слушать и видеть.
11:26:00 22-11-2024
Мы не смотрим ваши огоньки, на ТВ вообще смотреть нечего. Народ уже телевизоры не включает. Так что с орбакайте или без нам без разницы. А вообще надо хоть каплю гордости иметь.
11:47:21 22-11-2024
А она нужна здесь? Это розыгрыш что ли????
11:56:48 22-11-2024
Как хорошо, что я не смотрю этот канал!
13:21:37 22-11-2024
Все настроение испортили, таким репертуаром, Орбакайте... Кто ее протаскивает??? Деньги зарабатывает и хохлам отправляет, ну, сколько можно жить за счет России?
13:41:55 22-11-2024
Никогда не нравилась, несмотря на все ее старания и усилия, Пугачева-да, была классная, а Орбакайте никогда, так тень... Действительно ерунда и все. Слава богу, что не видим ее. Пусть живет своей жизнью. До свидания! Ой нет Прощайте!!!
15:05:38 22-11-2024
Какая она певица, страшная, безголосая чучелка, бабки закончились, в Россию потянуло, первый канал очнись.
15:39:00 22-11-2024
Читаю комменты и удивляюсь, вам видимо Инстасамку и ещё подобных приятнее созерцать?!
17:02:11 22-11-2024
Да фууу, зачем эта Обрыкайта нужна???? Кто её слушать то будет???? Даже первый не включу
19:05:37 22-11-2024
Омерзительная семейка, первый канал-сразу не смотрии
22:43:28 22-11-2024
Оно инагент! Ей нет места в России! Не ей не её маме и семье, НЕТ места в РОССИИ!🇷🇺🇷🇺🇷🇺
23:30:58 22-11-2024
Гнать ее в шею
23:54:28 22-11-2024
Егор (02:24:34 22-11-2024) Да, мы очень хотим! Она лучшая 😍... А чем эта фонограмно безголосая тля лучшая вот её мать то да хорошая певица но тоже не лучшая
07:44:43 23-11-2024
Кристина пусть поет в Сша ,где она живет!Деньги закончились?Пусть там и зарабатывает.Первый канал,не показывайте ее!Аксюта и Достманмс народом не считаются?
08:13:34 23-11-2024
Зачем настроение людям в праздник портить?
11:07:40 23-11-2024
До чего дошли! Злобные , так и вижу как слюной брызжут, изрыгая все это...один комментарий только человеческий...
12:59:00 23-11-2024
Испуганных патриотов, релокантов, ждунов, молчунов на тв и муз площадках быть не должно(Орбакайте, Лорак, Ревва, Арбенина и прочая шалупень) Запретить зарабатывать в России