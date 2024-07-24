АвтоВАЗ анонсировал Lada Vesta с запасом хода 1000 км
Машина сможет ездить как на бензине, так и на метане
24 июля 2024, 10:15, ИА Амител
Автомобиль Lada Vesta / Фото: lada.ru
АвтоВАЗ анонсировал самую экономичную Lada Vesta CNG, пишет "Российская газета" со ссылкой на предприятие.
Машина сможет ездить как на бензине, так и на метане.
У Vesta CNG будет 90-литровый баллон, рассчитанный на 18 кубометров газа. Полностью заправленное авто сможет проехать больше тысячи километров без дозаправки. При этом когда газ в нем заканчивается, двигатель автоматически переключается на бензин.
Сейчас АвтоВАЗ уже готовится к производству новой серии. О дате старта продаж и ценах объявят позднее.
10:19:26 24-07-2024
1000км это серьезный пробег для Лады. Главное, чтобы не сгнила за это время
10:21:17 24-07-2024
Там походу ещё и педали добавили
10:37:10 24-07-2024
Ахах Забавно)))) новшество прям зашкаливает.......
10:48:30 24-07-2024
Не надо смеяться, вам на этом еще ездить придется. Западные автомобили скоро станут редкостью здесь. Нет, богатые по-прежнему будут ввозить, вон в Барнауле и Роллс-Ройс Куллинан новенький ездит) А вот пролетариям либо Китай, либо местное производство.
11:24:20 24-07-2024
Гость (10:48:30 24-07-2024) Не надо смеяться, вам на этом еще ездить придется. Западные ... Так с Китаем тоже, бают, проблемы - платежи не проходят.
10:50:24 24-07-2024
можно еще сзади бочку прицепить от кваса, вообще запас хода рекордный будет, в мире аналогов нет
10:56:26 24-07-2024
Всего каких нибудь три миллиона и этот шикарный ультра-совремненный авто ваш.
А не будете брать, ещё утильсбор поднимем
11:00:12 24-07-2024
Этот авто надо бесплатно вручать и оплачивать владение этим чудом
12:34:59 24-07-2024
Все владельцы утиля 25-летнего отписались или еще нет? Одни ведроводы хихикают над другими?
13:00:23 24-07-2024
А где заправляться метаном? В Барнауле одна заправка всего и то у черта на куличках...
10:42:47 25-07-2024
Набрал в инете - газовая заправка в Барнауле. Вышло 23 заправке. Кто врёт?