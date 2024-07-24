АвтоВАЗ анонсировал Lada Vesta с запасом хода 1000 км

Машина сможет ездить как на бензине, так и на метане

24 июля 2024, 10:15, ИА Амител

Автомобиль Lada Vesta / Фото: lada.ru

АвтоВАЗ анонсировал самую экономичную Lada Vesta CNG, пишет "Российская газета" со ссылкой на предприятие.

Машина сможет ездить как на бензине, так и на метане.

У Vesta CNG будет 90-литровый баллон, рассчитанный на 18 кубометров газа. Полностью заправленное авто сможет проехать больше тысячи километров без дозаправки. При этом когда газ в нем заканчивается, двигатель автоматически переключается на бензин.

Сейчас АвтоВАЗ уже готовится к производству новой серии. О дате старта продаж и ценах объявят позднее.