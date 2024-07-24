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АвтоВАЗ анонсировал Lada Vesta с запасом хода 1000 км

Машина сможет ездить как на бензине, так и на метане

24 июля 2024, 10:15, ИА Амител

Автомобиль Lada Vesta / Фото: lada.ru
Автомобиль Lada Vesta / Фото: lada.ru

АвтоВАЗ анонсировал самую экономичную Lada Vesta CNG, пишет "Российская газета" со ссылкой на предприятие.

Машина сможет ездить как на бензине, так и на метане.

У Vesta CNG будет 90-литровый баллон, рассчитанный на 18 кубометров газа. Полностью заправленное авто сможет проехать больше тысячи километров без дозаправки. При этом когда газ в нем заканчивается, двигатель автоматически переключается на бензин.

Сейчас АвтоВАЗ уже готовится к производству новой серии. О дате старта продаж и ценах объявят позднее.

Авто

Комментарии 11

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Гость

10:19:26 24-07-2024

1000км это серьезный пробег для Лады. Главное, чтобы не сгнила за это время

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Гость

10:21:17 24-07-2024

Там походу ещё и педали добавили

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Евгений

10:37:10 24-07-2024

Ахах Забавно)))) новшество прям зашкаливает.......

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Гость

10:48:30 24-07-2024

Не надо смеяться, вам на этом еще ездить придется. Западные автомобили скоро станут редкостью здесь. Нет, богатые по-прежнему будут ввозить, вон в Барнауле и Роллс-Ройс Куллинан новенький ездит) А вот пролетариям либо Китай, либо местное производство.

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Гость

11:24:20 24-07-2024

Гость (10:48:30 24-07-2024) Не надо смеяться, вам на этом еще ездить придется. Западные ... Так с Китаем тоже, бают, проблемы - платежи не проходят.

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Гость

10:50:24 24-07-2024

можно еще сзади бочку прицепить от кваса, вообще запас хода рекордный будет, в мире аналогов нет

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Гость

10:56:26 24-07-2024

Всего каких нибудь три миллиона и этот шикарный ультра-совремненный авто ваш.
А не будете брать, ещё утильсбор поднимем

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Коль

11:00:12 24-07-2024

Этот авто надо бесплатно вручать и оплачивать владение этим чудом

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Гость

12:34:59 24-07-2024

Все владельцы утиля 25-летнего отписались или еще нет? Одни ведроводы хихикают над другими?

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RUSSKIY

13:00:23 24-07-2024

А где заправляться метаном? В Барнауле одна заправка всего и то у черта на куличках...

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Николай

10:42:47 25-07-2024

Набрал в инете - газовая заправка в Барнауле. Вышло 23 заправке. Кто врёт?

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