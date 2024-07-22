Многодетным захотели разрешить покупку автомобиля на маткапитал

Купить при этом можно будет только отечественную машину

22 июля 2024, 14:36, ИА Амител

Автомобиль / Источник фото: unsplash.com

В Госдуму внесут законопроект, позволяющий многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами использовать маткапитал для покупки авто.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

При этом купить можно будет только машину, произведенную на территории России. Кроме того, она должна использоваться для перевозки людей и еще она не подлежит продаже или передаче в залог в течение пяти лет.

Авторы инициативы также считают, что принятие такого законопроекта улучшит качество жизни многодетных семей и положительно скажется на демографическом развитии и отечественном автопроме.