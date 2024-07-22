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Многодетным захотели разрешить покупку автомобиля на маткапитал

Купить при этом можно будет только отечественную машину

22 июля 2024, 14:36, ИА Амител

Автомобиль / Источник фото: unsplash.com
Автомобиль / Источник фото: unsplash.com

В Госдуму внесут законопроект, позволяющий многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами использовать маткапитал для покупки авто.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

При этом купить можно будет только машину, произведенную на территории России. Кроме того, она должна использоваться для перевозки людей и еще она не подлежит продаже или передаче в залог в течение пяти лет.

Авторы инициативы также считают, что принятие такого законопроекта улучшит качество жизни многодетных семей и положительно скажется на демографическом развитии и отечественном автопроме.

Законопроекты Маткапитал

Комментарии 11

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Мусик

14:41:26 22-07-2024

правильное фото - ничего кроме жыги не взять.

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Гость

14:49:03 22-07-2024

Мусик (14:41:26 22-07-2024) правильное фото - ничего кроме жыги не взять.... Да и то- глубокое б/у.

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Мусик

15:02:21 22-07-2024

Гость (14:49:03 22-07-2024) Да и то- глубокое б/у.... хотя сколько сейчас мат.капитал?
833тыр.
в меру дешманскую тоёту взять можно.

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Гость

10:34:47 24-07-2024

Мусик (15:02:21 22-07-2024) хотя сколько сейчас мат.капитал? 833тыр.в меру дешма... Покажи где можно новую тоету за столько купить?

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Гость

14:53:19 22-07-2024

Совсем видать машины наши не продаются....

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Гость

15:08:22 22-07-2024

За пять лет ваз в дуршлаг превратится. Хотя ... Дуршлаг и 20 лет как новый.

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Гость

15:19:29 22-07-2024

А че классику еще выпускают? Даже гранта сейчас дороже ляма стоит. Не хватит маткапитала))

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Гость

15:31:14 22-07-2024

Гость (15:19:29 22-07-2024) А че классику еще выпускают? Даже гранта сейчас дороже ляма ... Кредитом добавят. Еще и на осаго, налог, бензин, коврики останется.

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Гость

15:36:33 22-07-2024

Гость (15:19:29 22-07-2024) А че классику еще выпускают? Даже гранта сейчас дороже ляма ... Конечно не выпускают. Все утилизировали благодаря утилизационному налогу. Слава партии!

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Гость

16:02:41 22-07-2024

Чиновники себе на госзакупках новые тойоты покупают, значит и на маткапитал тоже пусть разрешают людям иномарки покупать.

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Гость

19:32:11 22-07-2024

Гость (16:02:41 22-07-2024) Чиновники себе на госзакупках новые тойоты покупают, значит ... Размечталась.

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