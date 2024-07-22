Многодетным захотели разрешить покупку автомобиля на маткапитал
Купить при этом можно будет только отечественную машину
22 июля 2024, 14:36, ИА Амител
Автомобиль / Источник фото: unsplash.com
В Госдуму внесут законопроект, позволяющий многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами использовать маткапитал для покупки авто.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
При этом купить можно будет только машину, произведенную на территории России. Кроме того, она должна использоваться для перевозки людей и еще она не подлежит продаже или передаче в залог в течение пяти лет.
Авторы инициативы также считают, что принятие такого законопроекта улучшит качество жизни многодетных семей и положительно скажется на демографическом развитии и отечественном автопроме.
14:41:26 22-07-2024
правильное фото - ничего кроме жыги не взять.
14:49:03 22-07-2024
Мусик (14:41:26 22-07-2024) правильное фото - ничего кроме жыги не взять.... Да и то- глубокое б/у.
15:02:21 22-07-2024
Гость (14:49:03 22-07-2024) Да и то- глубокое б/у.... хотя сколько сейчас мат.капитал?
833тыр.
в меру дешманскую тоёту взять можно.
10:34:47 24-07-2024
Мусик (15:02:21 22-07-2024) хотя сколько сейчас мат.капитал? 833тыр.в меру дешма... Покажи где можно новую тоету за столько купить?
14:53:19 22-07-2024
Совсем видать машины наши не продаются....
15:08:22 22-07-2024
За пять лет ваз в дуршлаг превратится. Хотя ... Дуршлаг и 20 лет как новый.
15:19:29 22-07-2024
А че классику еще выпускают? Даже гранта сейчас дороже ляма стоит. Не хватит маткапитала))
15:31:14 22-07-2024
Гость (15:19:29 22-07-2024) А че классику еще выпускают? Даже гранта сейчас дороже ляма ... Кредитом добавят. Еще и на осаго, налог, бензин, коврики останется.
15:36:33 22-07-2024
Гость (15:19:29 22-07-2024) А че классику еще выпускают? Даже гранта сейчас дороже ляма ... Конечно не выпускают. Все утилизировали благодаря утилизационному налогу. Слава партии!
16:02:41 22-07-2024
Чиновники себе на госзакупках новые тойоты покупают, значит и на маткапитал тоже пусть разрешают людям иномарки покупать.
19:32:11 22-07-2024
Гость (16:02:41 22-07-2024) Чиновники себе на госзакупках новые тойоты покупают, значит ... Размечталась.