АвтоВАЗ может стать банкротом из-за миллиардных долгов
Из-за ключевой ставки кредитная нагрузка предприятия увеличилась
13 ноября 2024, 14:00, ИА Амител
Компания "АвтоВАЗ" может обанкротиться из-за долга более 100 млрд рублей. Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, из-за повышения ключевой ставки увеличилась долговая нагрузка на предприятие. Все заработанные деньги приходится отдавать на погашение процентов. Из-за этого компания может уйти в "минус".
Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов заявил, что долг компании превышает 100 млрд рублей. При текущей ключевой ставке это увеличивает кредитную нагрузку почти на 20 млрд рублей ежегодно.
Сейчас меры поддержки автоконцерна обсуждают власти.
"Возможность оказания помощи АвтоВАЗу для снижения его долговой нагрузки уже обсуждалась ранее в течение года. В феврале это, в частности, подтверждал вице-премьер Денис Мантуров. Соколов в конце апреля также отмечал, что предложения по реструктуризации долга АвтоВАЗа находятся на согласовании в правительстве и в компании ждут конкретных решений к лету", – добавили в информационном агентстве.
14:07:17 13-11-2024
Зачем нужна эта грыжа, которую несколько десятков лет то и делают что спасают
14:48:26 13-11-2024
Гость (14:07:17 13-11-2024) Зачем нужна эта грыжа, которую несколько десятков лет то и д...
Однако, постоянное и целенаправленное спасение этой грыжи, переводится в звонкую монету в чьём то кармане
14:12:34 13-11-2024
Так то из-за АвтоВаза, в который за последние 3 десятилетия, вложили пару годовых бюджетов всей страны, мы все скоро станем банкротами. Уже давно пора избавиться от этого груза и всем станет легче. Сколько можно насильно, с использованием административного ресурса, заставлять россиян покупать эти опасные, с активной точки и пассивной, необоснованно дорогие "вёдра с болтами".
14:26:45 13-11-2024
Вы ж потом сами будете ныть - "такой завод угрохали"
13:40:46 24-11-2024
Гость (14:26:45 13-11-2024) Вы ж потом сами будете ныть - "такой завод угрохали"... ныть точно мало кто будет...лучше пусть на автовазе танки собирают пользы больше будет и рабочие места сохранят.
14:15:20 13-11-2024
вот и поддерживай их пошлинами и высокими ценами на это ведро ))))
14:25:38 13-11-2024
Шо, опять?))) Почта России, Автотаз, Нацпер. Денег-то лишних сейчас много, можно вливать миллиарды, чтобы их опять пустили на премии себе, любимым.
14:48:40 13-11-2024
в эту бездну сколько нее вкладывай, сколько санкций не вводи против иномарок, один фиг им надо помогать. сколько можно то. уберите наценки на иномарки и автоваз - ведь всем станет лучше.
14:59:08 13-11-2024
"Сейчас меры поддержки автоконцерна обсуждают власти." - а власти не хотят обсудить меры поддержки народа? Или по их мнению ключевую ставку только для автоваза подняли? Мы все страдаем от этой ставки, но в новостях говорят - экономика процветает и первые места занимает, а тут вдруг автоваз банкрот...что то не клеится сказочка
15:12:37 13-11-2024
И где же наши эффективные менеджеры которые должны были наладить производство чтоб оно приносило прибыль или их способностей дальше чем попилить выданное не хватает больше
15:34:48 13-11-2024
100 миллиардов даже в нынешних ценах хватит на постройку и запуск нового полноценного автозавода. Остальное раздать бедным и обездоленным, станки на переплавку, место освятить
16:14:55 13-11-2024
Банкам проценты, заводу убытки, государству выгода есть?
18:03:37 13-11-2024
Кто-нибудь уже подскажите чтобы менеджмент Автоваза прочитал книгу Генри Форда "Моя жизнь, мои достижения"
02:40:12 14-11-2024
А цену поставить прежнюю, слабо? Долбодятлы.
11:36:33 14-11-2024
Надо новые заводы строить!