АвтоВАЗ может стать банкротом из-за миллиардных долгов

Из-за ключевой ставки кредитная нагрузка предприятия увеличилась

13 ноября 2024, 14:00, ИА Амител

Автомобиль Lada Vesta / Фото: lada.ru

Компания "АвтоВАЗ" может обанкротиться из-за долга более 100 млрд рублей. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, из-за повышения ключевой ставки увеличилась долговая нагрузка на предприятие. Все заработанные деньги приходится отдавать на погашение процентов. Из-за этого компания может уйти в "минус".

Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов заявил, что долг компании превышает 100 млрд рублей. При текущей ключевой ставке это увеличивает кредитную нагрузку почти на 20 млрд рублей ежегодно.

Сейчас меры поддержки автоконцерна обсуждают власти.