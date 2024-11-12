Власти требуют от Толмачево почти 1 млрд рублей

Росприроднадзор нашел 18 нарушений во время внеплановой проверки аэропорта

12 ноября 2024, 13:25, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Сибирское управление Росприроднадзора подало иск новосибирскому аэропорту Толмачево. Ведомство требует от него почти 1 млрд рублей. Об этом сообщают на сайте арбитража.

В 2021 году Росприроднадзор проводил внеплановую проверку Толмачево и нашел 18 нарушений. Инспекторы утверждают, что аэропорт загрязнял сточными водами участок болотного массива Толмачевские согры.

"АО "Аэропорт Толмачево" не разработаны мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. В 2020 году аэропорт <…> превысил установленные нормативы вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух по следующим веществам: бензин <…> в 1,14 раза, метан – в 1,14 раза, что является нарушением условий действия разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух", – сообщает ФГИС "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий".

Подробности иска пока не раскрыли, дату первого заседания по делу еще не назначили.