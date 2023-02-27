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АвтоВАЗ поднимает стоимость своих автомобилей

Гендиректор автопроизводителя Максим Соколов подчеркнул, что рост будет ощутимо ниже инфляции

27 февраля 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

АвтоВАЗ анонсировал повышение цен на свои автомобили. Как заявил глава компании Максим Соколов, с марта они вырастут примерно на 2%, пишет ТАСС.

Гендиректор автопроизводителя напомнил, что стоимость отпуска их транспортных средств дилерам не поднималась с марта 2022 года. Он подчеркнул, что повышение цен значительно ниже показателя инфляции год к году. 

Напомним, что в декабре Соколов уже предупреждал о повышении цены на машины Lada. Он подчёркивал, что рост стоимости будет ниже инфляции. Вместе с тем источники в дилерских центрах заявляли, что изменения коснутся преимущественно машин с кондиционерами. 

Комментарии 9

  • Гениальное решение! Если товар плохо покупают, надо просто поднять на него цену...
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Хорошие машины, будут влет уходить
    28 февраля, Гость   Ответить
  • а что спрос вырос? или качество улучшилось?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • По моим наблюдениям на дорогах города лады последнего поколения встречаются довольно часто, несмотря на высокую стоимость, а значит машина даёт потребителю то для чего предназначена. В принципе смотрел отзывы на хрэй, автолюбители хвалили автомобиль, жаль сняли его с конвейера. Почему - история мутная.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • риосолярисов куда больше, ибо там полноценный 6 ступ автомат, да и меха там надежная. за те деньги, что просят за ладу последние пару лет ее будут брать либо упоротые фанаты марки, либо гос.учреждения. все! остальным оно не надо
    28 февраля, Гость   Ответить
  • жаль сняли его с конвейера. Почему - история мутная.--- шильдики кончились
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, либо гос.учреждения === Размечтались, они исключительно на бизнес-классе передвигаются
    28 февраля, Гость   Ответить
  • в условиях отсутствия конкуренции можно поднимать еще сильнее
    28 февраля, Гость   Ответить
  • По моим наблюдениям на дорогах города лады последнего поколения встречаются довольно часто ========================= Гость не стой на дорогах, так можешь и под машину угодить.
    28 февраля, Гость   Ответить
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