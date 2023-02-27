АвтоВАЗ поднимает стоимость своих автомобилей

Гендиректор автопроизводителя Максим Соколов подчеркнул, что рост будет ощутимо ниже инфляции

27 февраля 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

АвтоВАЗ анонсировал повышение цен на свои автомобили. Как заявил глава компании Максим Соколов, с марта они вырастут примерно на 2%, пишет ТАСС.

Гендиректор автопроизводителя напомнил, что стоимость отпуска их транспортных средств дилерам не поднималась с марта 2022 года. Он подчеркнул, что повышение цен значительно ниже показателя инфляции год к году.

Напомним, что в декабре Соколов уже предупреждал о повышении цены на машины Lada. Он подчёркивал, что рост стоимости будет ниже инфляции. Вместе с тем источники в дилерских центрах заявляли, что изменения коснутся преимущественно машин с кондиционерами.