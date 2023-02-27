Производство автомобилей в России рухнуло за 2022 год на 60%

По числу произведённых "легковушек" результат стал самым низким показателем за всю историю наблюдений

27 февраля 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Объём производства всех сегментов автомобилей в России за 2022 год сократился на 60% относительно показателей 2021 года, всего за год произвели 620 тысяч машин. Как сообщает "Ъ", об этом заявил замглавы Минпромторга Альберт Каримов.

Так, по данным Росстата, за прошедший год в России было произведено 450 тысяч легковых автомобилей. Падение за год составило 67%, а результат стал самым низким показателем за всю историю наблюдений.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине в России массово приостановились автомобильные производства. Об уходе с российского рынка заявила большая часть европейских и японских игроков, в том числе Nissan, Renault, Mazda и Volkswagen. Продажи за прошлый год упали на 58,8% и составили 687 тысяч машин.