НОВОСТИЭкономика

Производство автомобилей в России рухнуло за 2022 год на 60%

По числу произведённых "легковушек" результат стал самым низким показателем за всю историю наблюдений

27 февраля 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Объём производства всех сегментов автомобилей в России за 2022 год сократился на 60% относительно показателей 2021 года, всего за год произвели 620 тысяч машин. Как сообщает "Ъ", об этом заявил замглавы Минпромторга Альберт Каримов.

Так, по данным Росстата, за прошедший год в России было произведено 450 тысяч легковых автомобилей. Падение за год составило 67%, а результат стал самым низким показателем за всю историю наблюдений.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине в России массово приостановились автомобильные производства. Об уходе с российского рынка заявила большая часть европейских и японских игроков, в том числе Nissan, Renault, Mazda и Volkswagen. Продажи за прошлый год упали на 58,8% и составили 687 тысяч машин.

Комментарии 10

  • У нас есть свои на базе которых можно возродить АВТОПРОМ. Главное закрыть рынок для всех иностранцев и не подменять такой же тупой сборкой иноавтомобилей с их комплектующих на нашей территории.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Такая простая мысль как производство собственных легковушек не приходит в голову кремлевских феодалов...
    28 февраля, Гость   Ответить
  • "Главное закрыть рынок для всех иностранцев" отсутствие конкуренции приводит к деградации отрасли
    28 февраля, Гость   Ответить
  • А оно было - производство то?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • . Главное закрыть рынок для всех иностранцев - гы-гы-гы. Так было уже. И? Были хорошие автомобили? Такой путь - это позволение местному, с позволения сказать, "автопрому" лепить гуано и продавать задорого. И что вы им сделаете, если альтернативы не будет? Смысл им улучшать качество, если и так купят?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Главное закрыть рынок для всех иностранцев--- ГЕНИАЛЬНОЕ решение!!! главное, свежее
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Главное закрыть рынок для всех иностранцев--- ГЕНИАЛЬНОЕ решение!!! главное, свежее +++++)))))
    28 февраля, Гость   Ответить
  • закрыть рынок для иностранцев и копировать их автомобили, заводы, предприятия, как делали в совке?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Были хорошие автомобили? Конечно! Причем не хуже иностранных!
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Я думаю - Гранта 300т.р., Веста 500, это красная цена. Дороже брать экономически нецелесообразно
    28 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров