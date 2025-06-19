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АвтоВАЗ представил кроссовер Lada Azimut

Его запустят в серийное производство в 2026 году, цены пока неизвестны

19 июня 2025, 12:40, ИА Амител

Lada Azimut / Фото: lada.ru

АвтоВАЗ на Петербургском международном экономическом форуме представил новый кроссовер Lada Azimut, сообщили в пресс-службе компании.

Модель создана на собственной отечественной платформе Vesta силами российских специалистов. Серийное производство запланировано на 2026 год. 

"Стартовая линейка силовых агрегатов Lada Azimut представлена модернизированными двигателями собственного производства 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. соответственно. Трансмиссии – шестиступенчатая "механика" и вариатор. Также в перспективе автомобиль получит новый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. с классической автоматической коробкой передач", – сказано в пресс-релизе.

Среди других опций: высокий клиренс (208 мм), панорамная крыша с люком, беспроводная зарядка для телефонов, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, камера кругового обзора и бесключевой доступ.

Цены на новинку объявят позже. В АвтоВАЗе при этом подчеркивают, что Azimut "станет лучшим предложением в соотношении цена-качество в своем сегменте".

Транспорт Авто

Комментарии 28

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Musik

12:42:56 19-06-2025

название латинскими буквами.
не взлетит.

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Гость

13:01:44 19-06-2025

Musik (12:42:56 19-06-2025) название латинскими буквами.не взлетит....
Не взлетит по другим, объективным причинам. Что касается латиницы, то действительно вызывает удивление. Чем АвтоВАЗ не устраивает кириллица не понятно, особенно если рассматривать внутренний рынок...

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Гость

13:50:55 19-06-2025

Musik (12:42:56 19-06-2025) название латинскими буквами.не взлетит.... Так как наша страна сдана в аренду мировому финансовому олигархату, то все торговые марки у нас идут латинскими буквами.

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Гость

12:50:55 19-06-2025

цены пока неизвестны --- Да все известно - космос!)

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Гость

14:03:42 19-06-2025

Гость (12:50:55 19-06-2025) цены пока неизвестны --- Да все известно - космос!)... Пишут от 2,8 млн. р., типа дешевле иномарок, наверное, китайские уже за иномарки не считают. )))))))))

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Гость

13:04:20 19-06-2025

подозреваю, что за эти деньги, которые будут озвучены, можно трехлетний рафик с атмосферником и коробкой купить, или rx 16-17 года.
или чероки до 2.5 единиц, 3,6, 280 л.м. с двс миллиоником и горя не знать.
слезьте уже с лошади и закопайте ее.

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Гость

13:51:48 19-06-2025

Гость (13:04:20 19-06-2025) подозреваю, что за эти деньги, которые будут озвучены, можно... РАФики сгинули в небытие вместе с Советской прибалтикой.

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Musik

13:12:01 19-06-2025

" чтобы люди могли купить автомобиль современный, с новыми гаджетами, с цифровыми комбинациями, с мультимедийными системами, со всеми LED-парами, но при этом пусть и скромным двигателем." - свистелки и перделки, а двигло не важно. логично.

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Гость

13:17:16 19-06-2025

Также в перспективе автомобиль получит новый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. с классической автоматической коробкой передач"

Какой горизонт перспективы? - вы уже 20 лет автомат коробку ни разработать ни чужую поставить не можете.

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Гость

14:25:42 19-06-2025

Гость (13:17:16 19-06-2025) Также в перспективе автомобиль получит новый турбированный д... они ждут когда появятся электромобили, где все это не нужно будет)))))

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Гость

13:46:18 19-06-2025

Автомобиль наверно для продажи за рубежом. Многие не прочтут что за название написано (наверно делали иностранцы)

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Гость

13:52:28 19-06-2025

Дизайн топчик. Цена видимо тоже. Ну щас на все так, новые авто недоступны.

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Гость

13:54:18 19-06-2025

Вроде хорошо, что новый автомобиль будет. Плохо, что на иномарку сильно похож. Ничего своего не модем сделать, все только копируем.

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Гость

13:55:34 19-06-2025

Пусть будет. Может это для форума сделано в качестве показухи.

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Дюша

14:06:59 19-06-2025

Кому нужны эти пузотерки с парктрониками и вай-фаем? Кому надо купят китайское Шао-бао или гейропейское Ноу-хау...Их не догнать уже... Вы сделайте надежный не дорогой народный авто без кожаного салона, цифровых дисплеев, кондюков, светомузыки ...Пусть с механикой и даже карбюратором с задним приводом. Копейку перевыпустите, наконец.

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Гость

15:23:47 19-06-2025

Дюша (14:06:59 19-06-2025) Кому нужны эти пузотерки с парктрониками и вай-фаем? Кому на... Опять чета съел?

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Musik

15:35:32 19-06-2025

Гость (15:23:47 19-06-2025) Опять чета съел?... так-то стянули б паджерика старого, там подшаманили, тут подрехтовали... ништяк бы вышло...

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Гость

16:06:19 19-06-2025

Musik (15:35:32 19-06-2025) так-то стянули б паджерика старого, там подшаманили, тут под...
Идея не новая, но хорошая. К сожалению, мы утратили даже такие навыки, как стянуть и оперативно подрихтовать. Поэтому наши слуги народа открыто и дерзко отказываются от эксплуатации и пользования самым "лучшим" и "технологичным" отечественным автомобилем Ладой Аурой, одним он в плечах жмёт, другие потеют в нём, третьи не имеют возможности неустанно работать в нём на благо электората. Поэтому слуги народа решили законодательно обязать таксистов покупать автомобиль, разработанный специально для них. Таксисты же сейчас просят хотя бы ввести технический регламент, согласно которому авто предназначенные для эксплуатации в такси имели элементарную надёжность основных узлов и агрегатов и не простаивали в ремонте сразу после начала эксплуатации. Думается, что таксистов не услышат

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Musik

16:55:48 19-06-2025

Гость (16:06:19 19-06-2025) Идея не новая, но хорошая. К сожалению, мы утратили даже... вот не особо хочется, но мысль простая - у мобилизационной экономики есть свои полюсы.

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Дюша

08:52:27 20-06-2025

Musik (15:35:32 19-06-2025) так-то стянули б паджерика старого, там подшаманили, тут под... Возможностей много...И примеры есть...Взять хоть Запорожец...Опять же пример ТАГАЗа...

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Гость

14:03:10 20-06-2025

Гость (15:23:47 19-06-2025) Опять чета съел?... Ага, как тот бийский дед возле елки.

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Гость

14:09:27 19-06-2025

И где 4WD???

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R22

14:14:35 19-06-2025

Роспатент отказал АВТОВАЗу в регистрации товарного знака

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ППШариков

15:10:55 19-06-2025

"беспроводная зарядка для телефонов"... ну с ней то точно авто вперед вырвется)))

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Гость

16:10:38 19-06-2025

Как это чудо называлось в Китае? Поменяют шильдик как на москвиче и будет автотаз.

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Гость

17:48:06 19-06-2025

китайских корней в данном авто 90% ?

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Гость

10:39:38 20-06-2025

В отличии от здешних комментаторов, бездельников и мамкиных критиков, люди на ВАЗе занимаются реальным делом.

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гость

14:07:39 20-06-2025

Гость (10:39:38 20-06-2025) В отличии от здешних комментаторов, бездельников и мамкиных ... пилят госбюджет,реальное конечно дело

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