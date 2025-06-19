АвтоВАЗ представил кроссовер Lada Azimut

Его запустят в серийное производство в 2026 году, цены пока неизвестны

19 июня 2025, 12:40, ИА Амител

Lada Azimut / Фото: lada.ru

АвтоВАЗ на Петербургском международном экономическом форуме представил новый кроссовер Lada Azimut, сообщили в пресс-службе компании.

Модель создана на собственной отечественной платформе Vesta силами российских специалистов. Серийное производство запланировано на 2026 год.

"Стартовая линейка силовых агрегатов Lada Azimut представлена модернизированными двигателями собственного производства 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. соответственно. Трансмиссии – шестиступенчатая "механика" и вариатор. Также в перспективе автомобиль получит новый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. с классической автоматической коробкой передач", – сказано в пресс-релизе.

Среди других опций: высокий клиренс (208 мм), панорамная крыша с люком, беспроводная зарядка для телефонов, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, камера кругового обзора и бесключевой доступ.

Цены на новинку объявят позже. В АвтоВАЗе при этом подчеркивают, что Azimut "станет лучшим предложением в соотношении цена-качество в своем сегменте".