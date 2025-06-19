АвтоВАЗ представил кроссовер Lada Azimut
Его запустят в серийное производство в 2026 году, цены пока неизвестны
19 июня 2025, 12:40, ИА Амител
АвтоВАЗ на Петербургском международном экономическом форуме представил новый кроссовер Lada Azimut, сообщили в пресс-службе компании.
Модель создана на собственной отечественной платформе Vesta силами российских специалистов. Серийное производство запланировано на 2026 год.
"Стартовая линейка силовых агрегатов Lada Azimut представлена модернизированными двигателями собственного производства 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. соответственно. Трансмиссии – шестиступенчатая "механика" и вариатор. Также в перспективе автомобиль получит новый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. с классической автоматической коробкой передач", – сказано в пресс-релизе.
Среди других опций: высокий клиренс (208 мм), панорамная крыша с люком, беспроводная зарядка для телефонов, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, камера кругового обзора и бесключевой доступ.
Цены на новинку объявят позже. В АвтоВАЗе при этом подчеркивают, что Azimut "станет лучшим предложением в соотношении цена-качество в своем сегменте".
12:42:56 19-06-2025
название латинскими буквами.
не взлетит.
13:01:44 19-06-2025
Musik (12:42:56 19-06-2025) название латинскими буквами.не взлетит....
Не взлетит по другим, объективным причинам. Что касается латиницы, то действительно вызывает удивление. Чем АвтоВАЗ не устраивает кириллица не понятно, особенно если рассматривать внутренний рынок...
13:50:55 19-06-2025
Musik (12:42:56 19-06-2025) название латинскими буквами.не взлетит.... Так как наша страна сдана в аренду мировому финансовому олигархату, то все торговые марки у нас идут латинскими буквами.
12:50:55 19-06-2025
цены пока неизвестны --- Да все известно - космос!)
14:03:42 19-06-2025
Гость (12:50:55 19-06-2025) цены пока неизвестны --- Да все известно - космос!)... Пишут от 2,8 млн. р., типа дешевле иномарок, наверное, китайские уже за иномарки не считают. )))))))))
13:04:20 19-06-2025
подозреваю, что за эти деньги, которые будут озвучены, можно трехлетний рафик с атмосферником и коробкой купить, или rx 16-17 года.
или чероки до 2.5 единиц, 3,6, 280 л.м. с двс миллиоником и горя не знать.
слезьте уже с лошади и закопайте ее.
13:51:48 19-06-2025
Гость (13:04:20 19-06-2025) подозреваю, что за эти деньги, которые будут озвучены, можно... РАФики сгинули в небытие вместе с Советской прибалтикой.
13:12:01 19-06-2025
" чтобы люди могли купить автомобиль современный, с новыми гаджетами, с цифровыми комбинациями, с мультимедийными системами, со всеми LED-парами, но при этом пусть и скромным двигателем." - свистелки и перделки, а двигло не важно. логично.
13:17:16 19-06-2025
Также в перспективе автомобиль получит новый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. с классической автоматической коробкой передач"
Какой горизонт перспективы? - вы уже 20 лет автомат коробку ни разработать ни чужую поставить не можете.
14:25:42 19-06-2025
Гость (13:17:16 19-06-2025) Также в перспективе автомобиль получит новый турбированный д... они ждут когда появятся электромобили, где все это не нужно будет)))))
13:46:18 19-06-2025
Автомобиль наверно для продажи за рубежом. Многие не прочтут что за название написано (наверно делали иностранцы)
13:52:28 19-06-2025
Дизайн топчик. Цена видимо тоже. Ну щас на все так, новые авто недоступны.
13:54:18 19-06-2025
Вроде хорошо, что новый автомобиль будет. Плохо, что на иномарку сильно похож. Ничего своего не модем сделать, все только копируем.
13:55:34 19-06-2025
Пусть будет. Может это для форума сделано в качестве показухи.
14:06:59 19-06-2025
Кому нужны эти пузотерки с парктрониками и вай-фаем? Кому надо купят китайское Шао-бао или гейропейское Ноу-хау...Их не догнать уже... Вы сделайте надежный не дорогой народный авто без кожаного салона, цифровых дисплеев, кондюков, светомузыки ...Пусть с механикой и даже карбюратором с задним приводом. Копейку перевыпустите, наконец.
15:23:47 19-06-2025
Дюша (14:06:59 19-06-2025) Кому нужны эти пузотерки с парктрониками и вай-фаем? Кому на... Опять чета съел?
15:35:32 19-06-2025
Гость (15:23:47 19-06-2025) Опять чета съел?... так-то стянули б паджерика старого, там подшаманили, тут подрехтовали... ништяк бы вышло...
16:06:19 19-06-2025
Musik (15:35:32 19-06-2025) так-то стянули б паджерика старого, там подшаманили, тут под...
Идея не новая, но хорошая. К сожалению, мы утратили даже такие навыки, как стянуть и оперативно подрихтовать. Поэтому наши слуги народа открыто и дерзко отказываются от эксплуатации и пользования самым "лучшим" и "технологичным" отечественным автомобилем Ладой Аурой, одним он в плечах жмёт, другие потеют в нём, третьи не имеют возможности неустанно работать в нём на благо электората. Поэтому слуги народа решили законодательно обязать таксистов покупать автомобиль, разработанный специально для них. Таксисты же сейчас просят хотя бы ввести технический регламент, согласно которому авто предназначенные для эксплуатации в такси имели элементарную надёжность основных узлов и агрегатов и не простаивали в ремонте сразу после начала эксплуатации. Думается, что таксистов не услышат
16:55:48 19-06-2025
Гость (16:06:19 19-06-2025) Идея не новая, но хорошая. К сожалению, мы утратили даже... вот не особо хочется, но мысль простая - у мобилизационной экономики есть свои полюсы.
08:52:27 20-06-2025
Musik (15:35:32 19-06-2025) так-то стянули б паджерика старого, там подшаманили, тут под... Возможностей много...И примеры есть...Взять хоть Запорожец...Опять же пример ТАГАЗа...
14:03:10 20-06-2025
Гость (15:23:47 19-06-2025) Опять чета съел?... Ага, как тот бийский дед возле елки.
14:09:27 19-06-2025
И где 4WD???
14:14:35 19-06-2025
Роспатент отказал АВТОВАЗу в регистрации товарного знака
15:10:55 19-06-2025
"беспроводная зарядка для телефонов"... ну с ней то точно авто вперед вырвется)))
16:10:38 19-06-2025
Как это чудо называлось в Китае? Поменяют шильдик как на москвиче и будет автотаз.
17:48:06 19-06-2025
китайских корней в данном авто 90% ?
10:39:38 20-06-2025
В отличии от здешних комментаторов, бездельников и мамкиных критиков, люди на ВАЗе занимаются реальным делом.
14:07:39 20-06-2025
Гость (10:39:38 20-06-2025) В отличии от здешних комментаторов, бездельников и мамкиных ... пилят госбюджет,реальное конечно дело