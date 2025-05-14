В Алтайском крае средняя стоимость автомобилей с пробегом составила 1,6 млн рублей

В апреле цены выросли на 3%

14 мая 2025, 17:30, ИА Амител

Фото: Julian Hochgesang / unsplash.com

В Алтайском крае в апреле средняя стоимость автомобилей с пробегом составила 1,6 млн рублей, что на 3% выше, чем в марте, выяснили эксперты "Авто.ру Оценка", изучив соответствующие объявления.

При этом аналитики отметили, что некоторые популярные модели на Алтае стали доступнее. Самое заметное падение средних цен отмечено у Ford Focus. Автомобили этой марки стали стоить 880 тысяч рублей, что на 2% дешевле, чем в марте. В топ также вошли Lada 2107 (ниже на 1,5% – 241 тысяча рублей) и Lada Largus (ниже на 1% – 807 тысяч рублей).

В целом по стране снижение средней стоимости автомобилей с пробегом наблюдается второй месяц подряд. Так, в апреле средняя цена на отечественные автомобили с пробегом, не старше 15 лет, вернулась к декабрьским значениям и составила 710 тысяч рублей, что на 3% ниже, чем в прошлом году.

Китайские автомобили в среднем стоят 2,18 млн рублей, что на 3,5% меньше прошлогодних показателей. Средняя стоимость европейских, японских и корейских автомобилей составила 2,37 млн рублей – на 5% ниже, чем год назад.