АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи Lada по заводской цене
Условием для покупки является предоплата в размере 10 000 рублей и оформление кредита
28 сентября 2023, 18:20, ИА Амител
Lada Aura / Фото: пресс-служба АвтоВАЗа
АвтоВАЗ начал онлайн-продажу машин Lada по заводской цене. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметили в компании, покупка автомобиля на официальном сайте проходит гарантированно по рекомендованной розничной цене с выгодой до 40 тысяч рублей.
Условием для покупки является предоплата в размере 10 000 рублей и оформление кредита. На сайте также можно выбрать автомобиль и забронировать его. Выдадут машину в одном из трех дилерских центров АО "Центральная СТО" в Тольятти.
21:37:33 28-09-2023
Сколько можно купить в одни руки? Ещё не сообщалось? А твоя я тут свою ласточку продал за миллион, на пол лады хватит.