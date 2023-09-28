АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи Lada по заводской цене

Условием для покупки является предоплата в размере 10 000 рублей и оформление кредита

28 сентября 2023, 18:20, ИА Амител

Lada Aura / Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

АвтоВАЗ начал онлайн-продажу машин Lada по заводской цене. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметили в компании, покупка автомобиля на официальном сайте проходит гарантированно по рекомендованной розничной цене с выгодой до 40 тысяч рублей.

Условием для покупки является предоплата в размере 10 000 рублей и оформление кредита. На сайте также можно выбрать автомобиль и забронировать его. Выдадут машину в одном из трех дилерских центров АО "Центральная СТО" в Тольятти.