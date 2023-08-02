НОВОСТИТранспорт

Автовокзал в Барнауле ждет большая реконструкция в ближайшие годы

Об этом заявил руководитель предприятия Алексей Богданов

02 августа 2023, 12:00, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Здание барнаульского автовокзала в ближайшие годы планируют отремонтировать, обновив фасад комплекса. Об этом в интервью amic.ru рассказал директор предприятия Алексей Богданов.

По его словам, отремонтировать вокзал планировали параллельно с ж/д вокзалом, чтобы создать на Привокзальной площади единый архитектурный стиль. Однако поскольку железнодорожный комплекс так и не начали реконструировать, то Богданов планирует начать работы самостоятельно. При этом внутри автовокзала масштабных работ не будет. В этом году там создадут условия для инвалидов и сделают для них отдельный современный туалет.

"Однако фасад здания мне не нравится. Вокзал возводили в 80-е, он очень мрачный и некрасивый. Деньги на эти работы мы готовы найти. Если все получится, как я задумал, то проведем реконструкцию автовокзала в ближайшие пять лет. Наш комплекс – самый большой в Сибири. Думаю, что Барнаул достоин красивого вокзала. Также в планах облагородить территорию рядом с перронами. Понимаю, что люди хотят более комфортных условий, чтобы ожидать своего автобуса", – пояснил amic.ru Алексей Богданов.

Здание автовокзала в Барнауле построили в 1983 году. На тот момент он был крупнейшим в Западной Сибири. Спроектировала здание автовокзала архитектор Галина Первушина. Первая же автостанция на Привокзальной площади была открыта еще в 1939 году.

Полное интервью с Алексеем Богдановым читайте по ссылке.

Фото: 2gis

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Барнаул Транспорт общественный транспорт

Комментарии 14

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Гость

12:16:10 02-08-2023

Снести как и речной, а землю отдать Шонии. Он найдет что там построить

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Чучмек

12:34:21 02-08-2023

Не нравится ему. Нормальный фасад. Своего рода памятник советской эпохе. Достаточно помыть, подкрасить и убрать мерзкую рекламу ...

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Гость

12:38:29 02-08-2023

Чучмек (12:34:21 02-08-2023) Не нравится ему. Нормальный фасад. Своего рода памятник сове... Да да. И убрать незаконную платную парковку перед зданием автовокзала.

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Гость

13:13:02 02-08-2023

Главное на автобусы нет денег, а не фасад есть.

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Гость

15:35:14 02-08-2023

Гость (13:13:02 02-08-2023) Главное на автобусы нет денег, а не фасад есть.... Как метко заметили, невозможно не согласиться, парадокс: ""на приведение в надлежащий вид автопарка денег нет, а на дорогущий ремонт -есть"!(????!!!!!!) Видимо, кому-то так надо!

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Инна

15:10:58 02-08-2023

Уберите для начала помойку на месте бывшего кафе. Грязь, вонь, тротуара нет. И 45 парковок для своих и не только. Людям должно быть комфортно. И водителям автобусов удобно. Фасад хоть золотой будет, но если вокруг грязь и разруха, то и толку мало.

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Гость

16:01:15 02-08-2023

Гость (13:13:02 02-08-2023) Главное на автобусы нет денег, а не фасад есть.... А давно у нас МУНИЦИПАЛЬНЫЕ автобусы появились? Абсолютно все междугородние автобусы — либо мелкая ОООшка, либо столь же мелкая ИПшка. Вопросы? Хватит считать, что вам все должны. Не должны. Особенно частный бизнес.

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Гость

16:08:08 02-08-2023

Кто бы говорил????????????

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Гость

16:28:30 02-08-2023

Народ нуждается в достойном автопарке!

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Гость

03:22:05 03-08-2023

Автовокзал изуродован гигантским муравейником впритык к дорогам. Ничего испортить уже невозможно. Это дно.

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Станислава

07:17:43 03-08-2023

Недавно узнала что автовокзал оказывается перестал работать в вечерние и ночные часы... То есть если мне нужно уехать на 11 часовом автобусе, я приезжаю на обычном на автовокзал, часов в 10, и зал ожидания закрыт? А как зимой? Мерзни на морозе? А тем кто пожилой, или с ребятишками? Ни присесть ни согреться? Это вообще как? О каких фасадах речь вообще!?

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Гьость1

08:22:18 03-08-2023

Станислава (07:17:43 03-08-2023) Недавно узнала что автовокзал оказывается перестал работать ... Это капитализм, прежде выгода. Деньги.

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Гость

13:27:01 03-08-2023

"Понимаю, что люди хотят более комфортных условий, чтобы ожидать своего автобуса" Да люди хотели более комфортных условий, чтобы ожидать своего теплохода, но нет стойте на палубе баржи под палящим солнцем или дождем, так что будочки с бабушкой кассиром достаточно, остальное все в аренду, барахолку, изжоговую беляшную,...

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Гость

16:00:11 03-08-2023

Снесут скоро. Рядом же ЖК Локомотив, а по нормам низя автовокзал близко к жилью

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