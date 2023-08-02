Автовокзал в Барнауле ждет большая реконструкция в ближайшие годы

Об этом заявил руководитель предприятия Алексей Богданов

02 августа 2023, 12:00, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Здание барнаульского автовокзала в ближайшие годы планируют отремонтировать, обновив фасад комплекса. Об этом в интервью amic.ru рассказал директор предприятия Алексей Богданов.

По его словам, отремонтировать вокзал планировали параллельно с ж/д вокзалом, чтобы создать на Привокзальной площади единый архитектурный стиль. Однако поскольку железнодорожный комплекс так и не начали реконструировать, то Богданов планирует начать работы самостоятельно. При этом внутри автовокзала масштабных работ не будет. В этом году там создадут условия для инвалидов и сделают для них отдельный современный туалет.

"Однако фасад здания мне не нравится. Вокзал возводили в 80-е, он очень мрачный и некрасивый. Деньги на эти работы мы готовы найти. Если все получится, как я задумал, то проведем реконструкцию автовокзала в ближайшие пять лет. Наш комплекс – самый большой в Сибири. Думаю, что Барнаул достоин красивого вокзала. Также в планах облагородить территорию рядом с перронами. Понимаю, что люди хотят более комфортных условий, чтобы ожидать своего автобуса", – пояснил amic.ru Алексей Богданов.

Здание автовокзала в Барнауле построили в 1983 году. На тот момент он был крупнейшим в Западной Сибири. Спроектировала здание автовокзала архитектор Галина Первушина. Первая же автостанция на Привокзальной площади была открыта еще в 1939 году.

Полное интервью с Алексеем Богдановым читайте по ссылке.