Директор вокзала Барнаула о том, почему возят на "корытах" и ждать ли ремонта здания

Алексей Богданов рассказал amic.ru, почему перевозчики не покупают новые автобусы, а маршрутов с каждым годом становится меньше

02 августа 2023, 08:01, Вячеслав Кондаков

Фото: 2gis

Пассажиропоток барнаульского автовокзала за последние 15 лет сократился почти в два раза. Каждый год на предприятии закрывают по несколько рейсов, автовокзалу приходится конкурировать не только с различными интернет-приложениями, которые предлагают услуги по перевозке пассажиров, но и с железнодорожниками. В интервью amic.ru директор предприятия Алексей Богданов рассказал, почему перевозчики не способны покупать новые автобусы и порой возят людей на прогнивших "корытах". При этом Богданов, несмотря на сложную экономическую ситуацию, планирует в ближайшие годы провести капитальную реконструкцию барнаульского автовокзала.

"Автовокзал серьезно зависит от социально-экономической ситуации в Алтайском крае"

– Я с друзьями в июле ездил на автобусе в Новосибирск. Зашел на сайт утром и удивился тому, что до вечера почти все билеты на рейсы раскуплены. Да и сегодня, когда пришел к вам, заметил в будний день большое количество людей на вокзале. Действительно ли пассажиропоток начал расти?

– Это сезонный всплеск. Июль и август – самые прибыльные для нас месяцы, потому что туристы активно ездят отдыхать. Ситуация в последние годы действительная стала чуть лучше, но о прежних цифрах мы уже мечтать не можем. Если в 2008 году мы перевезли 2,160 млн пассажиров, в 2017-м около 1,6 миллиона, то в этом году надеемся на цифру 1,2 миллиона человек. Это на 10% больше, чем в 2021 и 2022 годы. Там еще ситуацию усугубляла пандемия коронавируса, приходилось экономить на всем, даже на премиях для коллектива.

– Почему после 2008 года пассажиропоток так резко рухнул?

– Сказался мировой экономический кризис. До этого мы чувствовали себя уверенно, автобусы всегда были полными. Потом цены резко выросли на все. Многие перевозчики не пережили кризис и обанкротились. Автовокзал серьезно зависит от социально-экономической ситуации в Алтайском крае. Население сокращается, молодежь уезжает в другие регионы страны, а села умирают. Студентов становится все меньше и меньше, а это всегда были основные наши клиенты. Как только экономическая ситуация в крае станет лучше, то и у нас дела пойдут в гору.

– Может быть, наоборот, люди стали жить лучше и купили автомобили?

– Не думаю, что студенты, пенсионеры или жители маленьких сел массово пересели на автомобили.

– А есть направления, куда стабильно едут люди и пассажиропоток не падает?

– Конечно. Прежде всего, это Новосибирск. До Толмачево у нас ходит девять рейсов в сутки и почти все билеты раскупаются. Также очень хорошие продажи у рейса Барнаул – Белокуриха и до Республики Алтай. Опять же все из-за туристов. В прошлом году "Алтай-Пригород" запустил электричку из Барнаула до Славгорода и мы вынуждены были сократить четыре рейса из-за снижения спроса. Это и понятно: на электричке ехать удобнее, быстрее и дешевле. Хотя в этом есть и некоторая несправедливость.

– В чем же?

– Железнодорожники ежегодно получают субсидии из бюджета Алтайского края, что позволяет сделать билеты дешевле. Такая же история в авиаперевозках, где частным авиакомпаниям выделяют из краевого бюджета деньги, чтобы возить людей дешевле. У нас же нет возможности возить льготников – пенсионеров и студентов – по низким ценам. Когда Дмитрий Медведев в 2011 году приезжал в Барнаул и посещал АлтГУ, то один из студентов задал ему интересный вопрос о том, что он не может уехать домой в Краснощеково по дешевому билету на автобусе. При этом его одногруппнику из Шипуново билет на электричке обходится в три раза дешевле. Дмитрий Медведев тогда повернулся у губернатору Александру Карлину и попросил разобраться в проблеме. Через некоторое время я был у Карлина на приеме и спросил его о том, будут ли введены субсидии для пассажиров автовокзала. Он на меня тогда посмотрел и ответил: "Никакого официального поручения президента же не было". Ничего не хочу сказать плохого, но власти края как-то должны поддерживать сельское население. В других регионах страны такие механизмы поддержки есть. Например, в Новосибирске и Кемерово. Нам же говорят все время, что нет денег.

Фото: "Алтайская правда"

"Люди уверены, что можно купить одно-два "корыта" и бизнес попрет"

– Сколько сейчас перевозчиков работают с автовокзалом?

– Если в советское время было 40 перевозчиков, то сегодня в два раза больше. И это на 200 маршрутов. Такое соотношение серьезно тормозит развитие предприятия. Сейчас если у предпринимателя есть даже один автобус, то он пытается забрать себе какое-нибудь дальнее направление. Люди уверены, что можно купить одно-два гнилых "корыта" и бизнес попрет в гору. Есть перевозчики, которые возят пассажиров на таких развалюхах, что без слез на такие автобусы не глянешь. Я повлиять на это не могу.

– Сегодня автобусы ходят во все районы Алтайского края?

– Несмотря на сокращение маршрутов, мы стараемся дать возможность уехать в любую точку нашего огромного региона. Сегодня автобусы не ходят только в Солтон, потому что район очень маленький. Условному студенту туда можно добраться только с пересадкой через Бийск.

– Как часто перевозчики покупают новые автобусы и что нужно, чтобы полностью обновить парк? Ведь люди хотят комфорта: кондиционеров, мягких кресел и даже зарядок для телефонов.

– Сегодня новый китайский автобус на 45 человек стоит 140 тысяч долларов. Причем не самого хорошего качества. Если три года назад его можно было приобрести за 8 миллионов рублей, то сегодня из-за падения курса – за 14 миллионов. В год удается купить всего несколько новых автобусов. И то это делают перевозчики, обслуживающие рейсы из Барнаула до Новосибирска или Белокурихи. Предприниматели понимают, что нужно создать комфортные условия для туристов, которые едут на Алтай со всей страны. Чего не скажешь о некоторых перевозчиках, работающих на сельских маршрутах. Они проиграли войну автомобилям, и человеку проще уехать через приложение BlaBlaCar. В сегодняшней экономической ситуации без субсидий невозможно обновить автобусы, две трети которых уже давно изношены. Их пора уже сдать на металлолом. Проблема, что в России не научились делать хорошие автобусы. "Газели" или ПАЗики нельзя называть хорошим выбором для дальних рейсов, поэтому приходится покупать качественные немецкие модели или более бюджетные китайские. Не скрою, что некоторые перевозчики могли бы приобретать новые автобусы, но они жадничают. Предпочитают купить несколько квартир, а не вкладываться в бизнес.

– Как вы оцениваете квалификацию водителей? Были истории, когда несколько лет назад водители выходили в рейс пьяными или нарушали элементарные правила дорожного движения.

– Такие истории уже в прошлом. Сегодня все автобусы подключены к системе ГЛОНАСС и если водитель начал ехать быстро, то оператор это сразу же заметит и потребует снизить скорость. Другое дело, что перевозчики испытывают кадровый голод. Отчасти они сами в этом виноваты. Работать на дальних маршрутах за 30 тысяч рублей в месяц никто не хочет, а 70-80 тысяч рублей платить они не готовы. Живем в замкнутом круге. Раньше водителем автобуса было работать очень престижно. Сейчас если все купят новые автобусы, то управлять ими будет некому.

– Насколько выросли цены на билеты за последние годы?

– Цены растут, пусть и постепенно. Например, из-за санкций запчасти приходится покупать через параллельный импорт. Да и цены на ГСМ стали расти. Уверенности в будущем нет. Мы зависим напрямую от перевозчиков и получаем 15% с каждого проданного билета, плюс сдаем часть помещений вокзала в аренду. На это и живем. Поэтому чем лучше дела у них – тем лучше у нас.

– За последние годы также закрылось много международных рейсов. В том числе в Казахстан и Киргизию. Почему так произошло?

– Российским перевозчикам перестало быть выгодно ездить за границу, потому что на законодательном уровне им запретили подсаживать в автобус пассажиров за пределами страны. Из-за этого, кстати, закрылся рейс Барнаул – Караганда, потому что 70% протяженности маршрута было по территории Казахстана. Если раньше у нас было три рейса до Усть-Каменогорска, то сейчас только один. Мы получаем запросы от пассажиров открыть дополнительные рейсы, чтобы они могли съездить на отдых. Однако из-за особенностей законодательства российским перевозчикам это невыгодно. Я веду диалог с предпринимателями из Казахстана, но они пока не готовы работать с нами.

– В 2018 году вы говорили о планах запустить приложение BlaBlaBus по аналогии с BlaBlaCar. Почему этого так и не произошло?

– Приложение создается с большим трудом и мы не имеем с перевозчиками единого мнения по BlaBlaBus. При этом мы первыми в стране запустили электронную продажу билетов. Сегодня около 40% пассажиров покупают билеты через интернет, хотя перевозчики изначально были против нововведения. Добьем эту историю обязательно.

"Зачем рядом с вокзалом вообще нужен какой-то сквер?"

– С 90-х атмосфера на автовокзале совсем не изменилась. У входа так и стоят частные перевозчики и предлагают уехать до Бийска, Новосибирска или куда-нибудь еще. Вы можете повлиять на это?

– Таких механизмов в законодательстве нет. Каких-то лицензий для водителя, перевозящего менее шести человек, не нужно. Конечно, я всех этих "перевозчиков" знаю и пытаюсь договариваться. Некоторые из них стоят у автовокзала десятилетиями. Каждый выживает как может. Если вы думаете, что никто с такими частниками не едет, то глубоко заблуждаетесь.

– Как вы относитесь к тому, что Привокзальную площадь в ближайшие годы планируют превратить в большой сквер? Это как-то скажется на работе предприятия?

– Территория принадлежит не нам, а мэрия каждый год продлевает аренду. Как нам скажут – так мы и поступим. Раз город решил на месте парковки сделать сквер с велодорожкой и лавочками, то мы повлиять на это не можем. Для пассажиров это будет неудобно. Зачем рядом с вокзалом вообще нужен какой-то сквер? Здесь шумно, большой поток пассажиров, которые хотят куда-то уехать, а не отдыхать. Я рассматриваю площадь как единый узел, где сосредоточен городской, междугородный и электрический транспорт. Мы проходили эту историю, когда 30 лет назад территорию Привокзальной площади украсили клумбами и деревьями. Зачем это делать снова? Человек приходит на вокзал не для того, чтобы сидеть на лавочке или кататься на велосипеде.

– Получается, по вашему мнению, менять функцию Привокзальную площадь не стоит?

– Да. Тем более что парковка, построенная несколько лет назад, пользуется популярностью. Да, она все равно работает в убыток, но ее главной функцией было отделить территорию вокзала и "выгнать" частников. Людям стало удобнее приезжать на вокзал на автомобилях. А вот вторая платная парковка, которая находится ближе к ж/д вокзалу, по моему мнению, не нужна. Если власти города все же начнут строить сквер, то мы перенесем зону высадки пассажиров во внутреннюю часть комплекса. Тем более из-за сокращения количества маршрутов свободная земля у нас есть. Да, это будет неудобно для людей, но придется привыкать.

– Есть ли планы провести реконструкцию здания автовокзала? Тем более что в РЖД уже планируют сделать ремонт своего комплекса, включая историческое здание бывшего ж/д вокзала.

– Не скрываю, такие идеи есть. Мы ждали, когда РЖД отремонтирует свой вокзал, чтобы выполнить проект в едином архитектурном стиле. Ждать мы их не будем, поэтому планируем в ближайшее время заказать проект ремонта автовокзала. Внутри здания у нас все хорошо. Конечно, необходимо создать условия для инвалидов. В этом году, кстати, сделаем хороший и удобный туалет. Однако фасад здания мне не нравится. Вокзал возводили в 80-е, он очень мрачный и некрасивый. Деньги на эти работы мы готовы найти. Если все получится, как я задумал, то проведем реконструкцию автовокзала в ближайшие пять лет. Наш комплекс – самый большой в Сибири. Думаю, что Барнаул достоин красивого вокзала. Также в планах облагородить территорию рядом с перронами. Понимаю, что люди хотят более комфортных условий, чтобы ожидать своего автобуса.

– Как вы относитесь к тому, что во многих крупных городах страны автовокзалы переносят из центра в другие районы? Нужно ли это делать в Барнауле?

– Ни в коем случае! Более идеального места не найти. В Новосибирске вот построили новый вокзал, но лишь несколько пассажиров доезжают туда. Большинство по старинке выходят на Речном вокзале или у ж/д вокзала. Людям важно доехать до центра города. Периодически поступают предложения от инвесторов, чтобы новый вокзал построить где-то в Индустриальном районе Барнаула рядом с гипермаркетом "Лента". Мы на такие предложения сразу ответим отказом. Хватит нам высоток рядом с вокзалом, понастроили уже. Не случайно же автовокзал построили именно в данной части города. Это транспортный узел, а не место для высоток и скверов.