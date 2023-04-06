Автовоз застрял на трамвайных путях в Барнауле
Машины, которые он перевозил, пострадали
06 апреля 2023, 12:17, ИА Амител
Кадр из видео
В ночь на 6 апреля в Барнауле на трамвайных путях застрял автовоз. Об этом сообщили подписчики телеграм-канала "В курсе 22".
Грузовой автомобиль переезжал через пути, но прицеп лёг на дорожное полотно и не хотел передвигаться. Отмечается, что машины, которые перевозил грузовик, пострадали.
Как водителю удалось вырваться из трамвайного плена – неизвестно.
Ранее сообщалось, что рано утром 6 апреля в Барнауле загорелся трамвай. Движение на некоторое время остановилось.
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не везет АНТ