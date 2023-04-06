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Автовоз застрял на трамвайных путях в Барнауле

Машины, которые он перевозил, пострадали

06 апреля 2023, 12:17, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В ночь на 6 апреля в Барнауле на трамвайных путях застрял автовоз. Об этом сообщили подписчики телеграм-канала "В курсе 22".

Грузовой автомобиль переезжал через пути, но прицеп лёг на дорожное полотно и не хотел передвигаться. Отмечается, что машины, которые перевозил грузовик, пострадали.

Как водителю удалось вырваться из трамвайного плена – неизвестно.

Ранее сообщалось, что рано утром 6 апреля в Барнауле загорелся трамвай. Движение на некоторое время остановилось.

Комментарии 2

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Гость

12:54:47 06-04-2023

Ул. Попова в районе от Павловского тракта до С.Семёнова- сплошные капканы для плитовозов, автовозов и прочих низкопосаженных длинномеров...

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Гость

14:40:30 06-04-2023

не везет АНТ

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