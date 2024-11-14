Автозак с заключенными попал в ДТП в Новосибирской области
Противоправных действий пассажиры совершить не успели
14 ноября 2024, 19:05, ИА Амител
Заснеженная дорога / Фото: pxhere.com/ru/photo/1111299
В Новосибирской области попал в аварию автозак с заключенными. Об этом рассказали в региональном ГУФСИН.
"На место прибыли экстренные службы. Жертв нет, информация о состоянии пострадавших уточняется. Противоправных действий среди осужденных не допущено, плановое конвоирование возобновлено на резервном специальном автомобиле", – сказано в сообщении.
Полиция будет разбираться в ситуации и установит виновника аварии.
Ранее сообщалось, что в Косихинском районе произошло ДТП, в котором погиб один человек.
23:20:59 14-11-2024
И никто не сбежал?