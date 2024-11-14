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Автозак с заключенными попал в ДТП в Новосибирской области

Противоправных действий пассажиры совершить не успели

14 ноября 2024, 19:05, ИА Амител

Заснеженная дорога / Фото: pxhere.com/ru/photo/1111299
Заснеженная дорога / Фото: pxhere.com/ru/photo/1111299

В Новосибирской области попал в аварию автозак с заключенными. Об этом рассказали в региональном ГУФСИН.

"На место прибыли экстренные службы. Жертв нет, информация о состоянии пострадавших уточняется. Противоправных действий среди осужденных не допущено, плановое конвоирование возобновлено на резервном специальном автомобиле", – сказано в сообщении.

Полиция будет разбираться в ситуации и установит виновника аварии.

Ранее сообщалось, что в Косихинском районе произошло ДТП, в котором погиб один человек.

ДТП Новосибирская область

Комментарии 1

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Кхм...

23:20:59 14-11-2024

И никто не сбежал?

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