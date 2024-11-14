Смертельное ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Алтайском крае
Двух пассажиров госпитализировали
14 ноября 2024, 16:01, ИА Амител
ДТП на Чуйском тракте / Фото: "В курсе 22"
В Косихинском районе произошла массовая автомобильная авария. Один из водителей погиб. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.
"49-летний водитель Lexus 350 при обгоне выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Toyota Corolla, Nissan Qashqai и Toyota Mark 2", – рассказали в ведомстве.
33-летний водитель Toyota Corolla скончался на месте до приезда скорой помощи. Двух пассажиров госпитализировали.
В отношении водителя Lexus 350 возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Обстоятельства аварии выясняют.
13:36:13 15-11-2024
49-летний --- может еще искупить