Смертельное ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Алтайском крае

Двух пассажиров госпитализировали

14 ноября 2024, 16:01, ИА Амител

ДТП на Чуйском тракте / Фото: "В курсе 22"

В Косихинском районе произошла массовая автомобильная авария. Один из водителей погиб. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

"49-летний водитель Lexus 350 при обгоне выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Toyota Corolla, Nissan Qashqai и Toyota Mark 2", – рассказали в ведомстве.

33-летний водитель Toyota Corolla скончался на месте до приезда скорой помощи. Двух пассажиров госпитализировали.

В отношении водителя Lexus 350 возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Обстоятельства аварии выясняют.