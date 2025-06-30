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Азербайджанские силовики задержали главу редакции "Sputnik Азербайджан"

Вместе с ним задержан шеф-редактор издания

30 июня 2025, 21:15, ИА Амител

Азербайджанский флаг / Фото: unsplash.com / Hikmat Gafarzada
Азербайджанский флаг / Фото: unsplash.com / Hikmat Gafarzada

Азербайджанские силовики в Баку задержали главу редакции "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Об этом сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье"

По сообщениям местных СМИ, им выдвинуты обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В редакции Sputnik эти обвинения назвали абсурдными.

"Сотрудников посольства РФ к задержанным не допустили. Агентство Sputnik пытается установить связь с безосновательно задержанными журналистами", — добавили в сообщении.

Напомним, что 30 июня МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе издания. Азербайджанскими СМИ сообщалось о задержании двух якобы агентов ФСБ под прикрытием. Российских дипломатов к офису издания не допустили. 

Азербайджан

Комментарии 4

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Гость

21:16:39 30-06-2025

Попались ?

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гость

22:14:48 30-06-2025

А в чем проблема,арестовать десяток глав диаспор и заявить что они работают на разведку Азербайджана

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Гость

09:28:27 01-07-2025

А разве СВР входит в структуру ФСБ?

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Гость

09:30:25 01-07-2025

проще найти вредные вещества в сельхозпродукции оттуда, запретить ввоз и тем самым оставить страну без половины доходов - быстро станут смирными

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