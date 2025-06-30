Азербайджанские силовики задержали главу редакции "Sputnik Азербайджан"

Вместе с ним задержан шеф-редактор издания

30 июня 2025, 21:15, ИА Амител

Азербайджанский флаг / Фото: unsplash.com / Hikmat Gafarzada

Азербайджанские силовики в Баку задержали главу редакции "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Об этом сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье".

По сообщениям местных СМИ, им выдвинуты обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В редакции Sputnik эти обвинения назвали абсурдными.

"Сотрудников посольства РФ к задержанным не допустили. Агентство Sputnik пытается установить связь с безосновательно задержанными журналистами", — добавили в сообщении.

Напомним, что 30 июня МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе издания. Азербайджанскими СМИ сообщалось о задержании двух якобы агентов ФСБ под прикрытием. Российских дипломатов к офису издания не допустили.