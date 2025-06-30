Азербайджанские силовики задержали главу редакции "Sputnik Азербайджан"
Вместе с ним задержан шеф-редактор издания
30 июня 2025, 21:15, ИА Амител
Азербайджанские силовики в Баку задержали главу редакции "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Об этом сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье".
По сообщениям местных СМИ, им выдвинуты обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В редакции Sputnik эти обвинения назвали абсурдными.
"Сотрудников посольства РФ к задержанным не допустили. Агентство Sputnik пытается установить связь с безосновательно задержанными журналистами", — добавили в сообщении.
Напомним, что 30 июня МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе издания. Азербайджанскими СМИ сообщалось о задержании двух якобы агентов ФСБ под прикрытием. Российских дипломатов к офису издания не допустили.
21:16:39 30-06-2025
Попались ?
22:14:48 30-06-2025
А в чем проблема,арестовать десяток глав диаспор и заявить что они работают на разведку Азербайджана
09:28:27 01-07-2025
А разве СВР входит в структуру ФСБ?
09:30:25 01-07-2025
проще найти вредные вещества в сельхозпродукции оттуда, запретить ввоз и тем самым оставить страну без половины доходов - быстро станут смирными