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СМИ: двух "агентов ФСБ под прикрытием" задержали в офисе "Sputnik-Азербайджан"

Российских дипломатов не пускают к журналистам — связи с ними нет больше двух часов

30 июня 2025, 19:39, ИА Амител

Наручники / Фото: unsplash.com / niu niu
Наручники / Фото: unsplash.com / niu niu

Полиция Азербайджана задержала "двух агентов ФСБ под прикрытием", работавших в российском информагентстве Sputnik. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на азербайджанские СМИ. 

Как сообщает РИА Новости, 30 июня МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе издания. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что сотрудники посольства в Баку выехали к офису издания.

Работники агентства не выходят на связь. Не исключено, что они лишены доступа к телефону. Известно, что среди них есть граждане России. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сотрудников посольства не пускают к журналистам. Более двух часов они не могут связаться с ними. 

Происшествия сми Азербайджан

Комментарии 5

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ВВП

19:33:28 30-06-2025

Как с тех мест пишут, наши раздолбали в ноль кременчугский нпз на украине. А на него шла азербайджанская нефть. Говорят алиев очень гневался. Наверное финансово ущемили.

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Гость

19:57:48 30-06-2025

Главное им не оказывать сопротивление при задержании

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Гость

20:06:11 30-06-2025

Что, снова Петров и Боширов? :)

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Гость

20:25:19 30-06-2025

Пытают наверное.

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Гость

12:41:21 01-07-2025

К обмену на екатеринбургскую ОПГ готовятся.

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