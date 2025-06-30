СМИ: двух "агентов ФСБ под прикрытием" задержали в офисе "Sputnik-Азербайджан"

Российских дипломатов не пускают к журналистам — связи с ними нет больше двух часов

30 июня 2025, 19:39, ИА Амител

Наручники / Фото: unsplash.com / niu niu

Полиция Азербайджана задержала "двух агентов ФСБ под прикрытием", работавших в российском информагентстве Sputnik. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на азербайджанские СМИ.

Как сообщает РИА Новости, 30 июня МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе издания. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что сотрудники посольства в Баку выехали к офису издания.

Работники агентства не выходят на связь. Не исключено, что они лишены доступа к телефону. Известно, что среди них есть граждане России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сотрудников посольства не пускают к журналистам. Более двух часов они не могут связаться с ними.