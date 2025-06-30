СМИ: двух "агентов ФСБ под прикрытием" задержали в офисе "Sputnik-Азербайджан"
Российских дипломатов не пускают к журналистам — связи с ними нет больше двух часов
30 июня 2025, 19:39, ИА Амител
Полиция Азербайджана задержала "двух агентов ФСБ под прикрытием", работавших в российском информагентстве Sputnik. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на азербайджанские СМИ.
Как сообщает РИА Новости, 30 июня МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе издания. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что сотрудники посольства в Баку выехали к офису издания.
Работники агентства не выходят на связь. Не исключено, что они лишены доступа к телефону. Известно, что среди них есть граждане России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сотрудников посольства не пускают к журналистам. Более двух часов они не могут связаться с ними.
19:33:28 30-06-2025
Как с тех мест пишут, наши раздолбали в ноль кременчугский нпз на украине. А на него шла азербайджанская нефть. Говорят алиев очень гневался. Наверное финансово ущемили.
19:57:48 30-06-2025
Главное им не оказывать сопротивление при задержании
20:06:11 30-06-2025
Что, снова Петров и Боширов? :)
20:25:19 30-06-2025
Пытают наверное.
12:41:21 01-07-2025
К обмену на екатеринбургскую ОПГ готовятся.