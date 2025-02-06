Ажиотаж. Самой популярной датой для свадьбы на Алтае в 2025 году станет 25 мая
Многие пары выбрали зеркальную дату 25.05.2025, поскольку они верят, что свадьба в этот день принесет счастье
06 февраля 2025, 07:00, ИА Амител
Самой популярной красивой датой для свадьбы в Алтайском крае в 2025 году станет 25 мая. Скрепить себя узами брака в этот день уже изъявили желание 60 пар и в региональном управлении юстиции предполагают, что их количество будет только расти. Несмотря на то, что это будет воскресный день, из-за большого спроса ЗАГСы будут работать.
"Уже 4260 пар подали заявления на регистрацию брака в 2025 году, из них 25 местом для такого важного события выбрали Дворец бракосочетаний. Самый большой интерес к красивым датам. В топе запросов 25.05.2025 – на этот день уже подано 60 заявлений. На втором месте – 25.02.2025: в эту дату хотят пожениться 57 пар. И замыкает тройку 25.10.2025 – пока на этот день поступило 11 заявлений. И 105 свадеб уже состоялось в зеркальную дату 25.01.2025", – уточнили amic.ru в ведомстве.
Еще одна популярная для свадеб дата – 8 июля, День семьи, любви и верности. В 2025 году он выпадает на вторник, несмотря на это, уже 23 пары решили жениться именно в этот день. Как уточнили в региональном управлении юстиции, в 2024 году в этот день в крае появилось 45 новых семей.
07:29:25 06-02-2025
Какая дурь
07:49:09 06-02-2025
"Самый большой интерес к красивым датам. В топе запросов 25.05.2025 - на этот день уже подано 60 заявлений." - "18 декабря начальник управления юстиции Алтайского края Оксана Грохотова рассказала об итогах 2024 года.
За 11 месяцев органы ЗАГС Алтайского края зарегистрировали более 71 тысячи актов гражданского состояния.
Положительная тенденция сохраняется в соотношении количества записей актов о заключении и расторжении брака: число зарегистрированных браков на 28% превышает количество зарегистрированных разводов."--------------- Первая жена от Бога, но Дьявол не дремлет каждый седьмой брак постигнет печальная участь.
12:51:13 06-02-2025
Филипп Филиппыч (07:49:09 06-02-2025) "Самый большой интерес к красивым датам. В топе запросов 25.... Официально в стране сколько разводов поинтересуйтесь, так что не каждого 7го, а 7 из 10
08:20:02 06-02-2025
Первый муж от Бога , а всё остальное от черта
09:33:57 06-02-2025
Гость (08:20:02 06-02-2025) Первый муж от Бога , а всё остальное от черта... Это мудрость для примитивного человека. Или вы серьезно в это веруете?
08:59:26 06-02-2025
Вообще не имеет значение дата бракосочетания. Главное чтобы прожить всю жизнь в любви, согласии и благополучии.
09:00:02 06-02-2025
Гость (07:29:25 06-02-2025) Какая дурь... Отнюдь, в мае свадьба - будут маяться друг с дружкой)))
09:39:00 06-02-2025
В мае!?
Что бы потом всю жизнь маяться!?
10:54:21 06-02-2025
Гость (09:39:00 06-02-2025) В мае!?Что бы потом всю жизнь маяться!?... Господи, что в вашей голове? Причем здесь май? Зависит от людей только. У меня свадьба была в мае 33 года назад. До сих пор люблю и любима. И хочу вместе быть ещё столько же))
12:09:24 06-02-2025
Гость (10:54:21 06-02-2025) Господи, что в вашей голове? Причем здесь май? Зависит от лю... Вот вы и маетесь теперь всю жизнь...!
Одно ваше "Господи", чего сто́ит!? Выдало вас с потрохами!
И забота о том что в моей голове...!
Предоставляю каке у вас желание залезть в голову вашей второй "счастливой" половинки...!?
В той голове-то уже давно наверное дыру проклевали?! Со своим - Господи...
13:12:09 06-02-2025
Гость (12:09:24 06-02-2025) Вот вы и маетесь теперь всю жизнь...!Одно ваше "Господи"... По статистике среди майских браков меньше всего разводов.
13:21:43 06-02-2025
Гость (12:09:24 06-02-2025) Вот вы и маетесь теперь всю жизнь...!Одно ваше "Господи"... По себе не суди
13:23:23 06-02-2025
Гость (12:09:24 06-02-2025) Вот вы и маетесь теперь всю жизнь...!Одно ваше "Господи"... Зачем так нервничать?
09:42:02 06-02-2025
Счастливый брак это постоянные компромиссы...!
Иначе один из супругов будет притворяться что счастлив...
10:09:59 06-02-2025
какие хищные роты на фото у женщинов... аж жуть.
11:24:41 06-02-2025
Musik (10:09:59 06-02-2025) какие хищные роты на фото у женщинов... аж жуть.... Это не фото, а отрыжка ИИ
19:59:17 06-02-2025
Гость (11:24:41 06-02-2025) Это не фото, а отрыжка ИИ... ИИ обучали хищные самки.
Понял вас.
11:28:23 06-02-2025
не ну правда, могли бы фото поудачнее подобрать ))
а то как обед вурдалаков у пикмана ))
так-то совет да любовь конечно, новость хорошая.
лишь бы через пару тройку лет в полку рсп и обложенных алиментами мужичков не прибавилось.
11:39:16 06-02-2025
Вроде и даты зеркальные и лимузины с тремя топорами, а всё равно через 333 или 666 дней 77% разводятся.
11:43:30 06-02-2025
а не в эти ли майские дни будет идти великий пост? В такое время надо не о женитьбах думать и не праздновать накрывая столы - на хлебе и воде надо трапезничать
11:49:49 06-02-2025
Гость (11:43:30 06-02-2025) а не в эти ли майские дни будет идти великий пост? В такое в... Великий пост в 2025 году 3 марта – 19 апреля
12:37:51 06-02-2025
У таких больше шансов развестись, кто выбирает красивые даты