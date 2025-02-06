Многие пары выбрали зеркальную дату 25.05.2025, поскольку они верят, что свадьба в этот день принесет счастье

06 февраля 2025, 07:00, ИА Амител

Свадьба / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Самой популярной красивой датой для свадьбы в Алтайском крае в 2025 году станет 25 мая. Скрепить себя узами брака в этот день уже изъявили желание 60 пар и в региональном управлении юстиции предполагают, что их количество будет только расти. Несмотря на то, что это будет воскресный день, из-за большого спроса ЗАГСы будут работать.

"Уже 4260 пар подали заявления на регистрацию брака в 2025 году, из них 25 местом для такого важного события выбрали Дворец бракосочетаний. Самый большой интерес к красивым датам. В топе запросов 25.05.2025 – на этот день уже подано 60 заявлений. На втором месте – 25.02.2025: в эту дату хотят пожениться 57 пар. И замыкает тройку 25.10.2025 – пока на этот день поступило 11 заявлений. И 105 свадеб уже состоялось в зеркальную дату 25.01.2025", – уточнили amic.ru в ведомстве.

Еще одна популярная для свадеб дата – 8 июля, День семьи, любви и верности. В 2025 году он выпадает на вторник, несмотря на это, уже 23 пары решили жениться именно в этот день. Как уточнили в региональном управлении юстиции, в 2024 году в этот день в крае появилось 45 новых семей.