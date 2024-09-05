Как и следовало ожидать, верхнего предела стоимости для торжества нет

05 сентября 2024, 14:14, ИА Амител

Молодожены на свадьбе / Фото: unsplash.com

Лето и ранняя осень традиционно считаются лучшим временем для проведения свадеб в России. На фоне этого у молодоженов могут возникнуть некоторые сложности, так как большая часть пар хочет официально оформить свои отношения именно в это время, поэтому им нужно спланировать и начать организовывать праздник заранее.

Также для того чтобы устроить такое торжество, жениху и невесте понадобится немало денежных средств, ведь для свадьбы потребуется множество услуг: от банкетного зала до костюмов. В среднем в Барнауле на свадьбу тратят около 1,5 млн рублей. Конечная стоимость может быть как ниже, так и значительно выше – все зависит от запросов и возможностей молодоженов. При этом эксперты отмечают, что максимальной цены у свадьбы нет. "Атмосфера" разобралась, какой бюджет нужен для организации такого праздника, от чего именно зависит его стоимость и какие услуги точно понадобятся молодоженам.

Полгода – оптимально, но лучше раньше

В основном организацией свадьбы начинают заниматься за год до предполагаемой даты торжества. Это позволяет выбрать идеальные для пары день и место его проведения.

"Если мы говорим о Барнауле, на популярные даты планирование начинается за год. Уже с июля месяца невесты начали узнавать про следующий год. Если это популярные даты, так как у нас не так много достойных, хороших площадок, то, конечно, они все планируются заранее", – рассказала организатор свадеб Александра Инешина.

Планирование за год нужно в том случае, если пара хочет устроить свой праздник в популярную дату. Речь идет о так называемых "красивых" календарных числах и днях, перетекающих в выходные. Красивыми считаются зеркальные даты. К примеру, 25 мая 2025 года или 25 августа 2025 года. Таких чисел в следующем году будет лишь 12, поэтому бронировать на них ресторан нужно заранее.

Чуть проще дела обстоят с датами, перетекающими в выходные дни. Это пятницы и субботы, а также дни перед праздниками, когда на неделе появляются дополнительные каникулы. Однако и здесь делать бронь лучше предварительно, так как, по словам свадебных организаторов, в Барнауле достаточно мало мест, где можно устроить красивую свадьбу.

В том случае, если торжество запланировано на будний день и обычную дату, начинать организацию мероприятия можно и за полгода.

"Мой рекорд – подготовка свадьбы за две недели. Но в таком случае мы, конечно, смотрим будние дни. Если раньше свадебными днями были только пятница и суббота, то сейчас эти границы абсолютно стерлись и свадьбы справляют во все остальные дни недели. Стали намного спокойнее к выходным дням относиться. Но все индивидуально. Самая комфортная подготовка – это начинать за полгода", – отметила Александра Инешина.

Ее слова подтвердила и недавно вышедшая замуж Евгения Лазарева. Девушка столкнулась с проблемой отсутствия мест для проведения свадьбы на нужные ей даты. Молодой человек сделал ей предложение осенью 2023 года, но организация свадьбы отложилась до Нового года. В январе жених и невеста начали искать площадку для проведения торжества. Они хотели провести его в выходные дни в конце августа, но в этот момент уже не было мест.

"И, к слову, в загсы на роспись тоже уже запись была плотнячком, особенно на выходные", – добавила Евгения Лазарева.

В связи с этим паре пришлось разделить день росписи и самой свадьбы. Для регистрации брака было свободно 23 августа, поэтому банкетный зал для мероприятия решили забронировать на 24 августа.

Выбрать место свадьбы – значит, сделать полдела

По словам ивент-менеджеров, в основном барнаульцы выбирают для проведения свадьбы закрытые площадки. Стоимость банкетных залов начинается от 1500 рублей за человека до 7000 рублей с едой и напитками, но без алкоголя.

Однако в летний период свадьбы часто проводят и в выездном формате: на природе, в шатрах вблизи города или необычных местах вроде пляжа. Чаще, конечно, из этих вариантов барнаульцы предпочитают зарезервировать шатер или беседку в пригороде. Здесь стоимость начинается от 2500 рублей за человека и доходит до 8000 рублей (также без алкоголя).

Также некоторые пользуются услугами кейтеринга – выездного ресторана на выбранное клиентом место. Специалисты привезут столы, стулья и блюда, организуют разные форматы питания гостей: от кофе-брейка до барбекю. Здесь могут быть предусмотрены шоу с готовкой блюд и напитков перед зрителями. Стоимость варьируется от 1500 рублей за персону до 10 тысяч рублей.

Алкогольные напитки во всех случаях либо оплачиваются отдельной позицией в общем чеке банкетных услуг, либо закупаются клиентом самостоятельно, что зачастую и практикуют молодожены.

Фотографы, ведущие, а также декораторы

Почти на каждом торжестве работают фотограф и видеограф, которые фиксируют все памятные моменты. Их услугами также можно воспользоваться до или после самой свадьбы, чтобы организовать тематическую фотосессию или снять видеоролик. Если запланирована выездная церемония, то жениху и невесте могут понадобиться услуги церемониймейстера. Также для украшения выбранного места нужно нанять декоратора. Не обойтись на свадьбе без ведущего и диджея. Это основные услуги, которые присутствуют на большинстве свадеб. Но есть и дополнительные, делающие мероприятие более особенным.

"Это могут быть артисты, кавер-группы или просто вокалист. Может, это артисты оригинального жанра – фокусники, циркачи, бармен-шоу и так далее. Бар периодически ставится, какая-то анимация, пиротехника – все это дополнительные функции. Ну и если по основным, базовым пройтись, то деталей там очень много – в каждом пункте есть свои подпункты. Это звуковое оборудование, техническое обеспечение, экраны, свет и так далее", – пояснила Александра Инешина.

И, конечно, понадобятся такие традиционные атрибуты, как свадебный торт, букет невесты, кольца брачующихся и их костюмы. Помимо этого, в прайс-лист нужно не забыть включить так называемые услуги красоты: маникюр, педикюр, макияж и прическу.

Только гонорар артистам может обойтись в миллионы

Конечная стоимость свадьбы зависит от ее наполнения, предпочтений жениха и невесты, числа гостей и развлечений. В связи с этим общее количество затрат на организацию свадьбы в Барнауле, отмечает ивент-менеджер Анастасия Базылева, начинается от 500 тысяч рублей, тогда как верхней границы просто нет. И если со второй частью этого утверждения другие эксперты согласны, то относительно первой мнения разнятся.

"Когда мне молодожены задают такой вопрос, я отвечаю: "А сколько стоит машина?" Ответ один: "Смотря какая". У всех уровень нормы и уровень своего "хорошо" разный. Нижний порог свадьбы, по которому можно пройтись, чтобы это была не свадьба, где старомодная тамада с конкурсами на подобие "карандаш в бутылку", и с нормальным банкетным залом, по моим наблюдениям, от 700 тысяч рублей на 40-50 гостей", – говорит свадебный организатор.

По ее словам, кроме того, что конечная цена зависит от числа гостей, значение имеют и приглашенные артисты. На торжество можно пригласить медийную личность, только один гонорар которой будет исчисляться в миллионах рублей. А если речь идет о группе таких артистов, то здесь можно заплатить в разы больше.

То же самое рассказала и Анастасия Базылева. Она также отметила, что на конечную стоимость сильно влияет команда специалистов, предоставляющих свадебные услуги. Цена будет ниже, если это барнаульская команда, но стоимость сильно возрастет, если пригласить москвичей. Еще на смету может повлиять декор мероприятия. К примеру, выберут жених и невеста для украшения зала искусственные или живые цветы. Но также торжество может быть и очень простым и минималистичным, где понадобятся лишь банкет-холл и ведущий.

"Если мы говорим о средней свадьбе без звезд, то по этому году, на этот сезон бюджет свадьбы у меня в среднем составляет около 1,5 млн рублей. Это получается хорошая, красивая, классная свадьба", – рассказала Александра Инешина.

Такую же среднюю цену называет и ивент-менеджер. При этом в общую стоимость они не включают стоимость нарядов молодожёнов, их кольца и услуги красоты.

"У меня была вот такая история: жених пошел и за 150 тысяч купил себе костюм, потому что он ему сильно понравился. То же самое и с кольцами. Молодожены идут изначально покупать классические свадебные варианты, но на примерке очень понравилось кольцо с крупным бриллиантом, поэтому в итоге отдали сумму в пять раз превышающую заложенный бюджет", – рассказала Инешина.

При этом организатор добавила, что за последние десять лет на все свадебные услуги стоимость возросла где-то в два раза. По ее словам, если в 2015 году свадьба стоила 500 тысяч рублей, то сейчас такая же обойдется более чем в 1 млн рублей.

"Каждый год стоимость очень сильно растет, но за последние два года она особенно выросла. В первую очередь, из-за цен на продукты, то есть средний чек на человека увеличился. Во флористике тоже цены поднимаются из-за экономической ситуации в стране. Из-за общего роста цен на все специалисты тоже поднимают стоимость своих услуг. У фотографов и видеографов расходная часть на технику тоже очень сильно выросла", – отметила Александра Инешина.

Цены по полочкам

Если рассматривать все услуги, которые могут понадобиться молодоженам, то в Барнауле цены в среднем на них, по словам организатора свадеб Александры Инешиной, складываются следующим образом.

Стоимость шести часов работы ведущего и диджея составляет около 60 тысяч рублей. Также часто специалист может предоставлять услуги аренды свето- и звукооборудования, но тогда цена будет на несколько десятков тысяч выше.

Фотографы в Барнауле за свои услуги на свадьбах просят порядка 60 тысяч на полный день. Если же пара захочет устроить еще и отдельную фотосессию в другой день, то ей придется платить за это специалисту отдельно.

Видеографы запрашивают еще больше, чем фотографы, – примерно 70 тысяч за полный день работы.

Украшение места проведения свадьбы – одна из самых дорогостоящих услуг. Цены на декор начинаются от 100 тысяч рублей и зависят от пожеланий жениха и невесты и объема работ.

Местные кавер-группа или вокалист будут стоить молодоженам около 65 тысяч рублей. Свои услуги они предоставляют обычно четырьмя блоками по 20 минут.

Другие развлечения на свадьбу могут обойтись примерно в 15 тысяч рублей каждое. Это может быть бармен-шоу, фотобудка, фокусы и многое другое.

Стоимость пригласительных для гостей начинается от 200 рублей за штуку. Также пара может сделать их не на бумаге, а заказать сайт-приглашение. Такая услуга обойдется около 6 тысяч рублей.

Церемониймейстер за свои услуги, если они понадобятся жениху и невесте, возьмет примерно 10 тысяч рублей. Но эта услуга не обязательная, она применяется лишь для выездных регистраций. В этом случае может понадобиться и сопровождение церемонии дополнительными развлечениями, которое стоит еще 12 тысяч.

Аренда звуковой и световой аппаратуры будет стоить от 15 тысяч рублей, спецэффекты – 10 тысяч.

Неотъемлемая часть торжества – свадебный торт потребует от пары где-то 22,5 тысячи рублей. При этом в данную стоимость входит доставка и декор сладости. Цена букета невесты и бутоньерки составляет в среднем 11 тысяч рублей.

Так называемые услуги красоты – макияж, прическа, маникюр и педикюр – обойдутся семейному бюджету примерно в 15 тысяч рублей. Здесь цены зависят от выбранных мастеров.

Также жениху и невесте может понадобиться помещение для сборов перед свадьбой. Вместе с завтраком это обойдется примерно в 10 тысяч рублей. Туда молодожены пригласят визажистов, которые помогут быстро привести жениха и невесту в презентабельный вид.

Услуги организатора же обойдутся паре в 10% от общей стоимости всех свадебных услуг, которые помог скоординировать специалист.

Что касается костюма жениха и платья невесты, то здесь цены могут быть какими угодно. Свадебное платье, туфли и украшения в Барнауле можно приобрести от 25 тысяч рублей. Конечная стоимость может доходить и до миллионов, если покупать одежду и аксессуары премиальных брендов или заказывать дизайнерский пошив. В среднем наряд невесты обходится примерно в 40 тысяч рублей. С костюмом жениха так же: его цена начинается где-то от 15 тысяч, а средняя стоимость по Барнаулу составляет 30 тысяч рублей.

Обручальные кольца можно купить серебряные или золотые. Уже от этого стоимость будет очень сильно различаться. Пара серебряных колец стоит от 2 тысяч до порядка 70 тысяч рублей. Пара золотых колец обойдется молодоженам в разы дороже – от 20 тысяч до сотен тысяч рублей.

Отметим, в летне-осенний период очень часто ювелирные магазины проводят акции на обручальные кольца. К примеру, в специализированных магазинах в Барнауле встречаются предложения о покупке одного обручального кольца и получении второго в подарок, или о скидках на эти украшения до 45%.

Сам себе организатор

Организаторы и ивент-менеджеры сильно упрощают жениху и невесте подготовку к их особенному дню, выполняя всю необходимую работу: подбор площадки и персонала, координация работы специалистов до свадьбы и на ней. От молодоженов потребуется только участие в дегустации и объяснение того, как они видят свою идеальную свадьбу и какой для этого есть бюджет. Хотя в некоторых случаях и этого не требуется.

"У меня была такая свадьба: жених и невеста просто сказали, что полностью мне доверяют, и организация была полностью на мне. Я их попросила, чтобы утвердили мне хотя бы меню, но они ответили, что хотят, чтобы все было сюрпризом. В итоге мы все сами придумали, даже эскизы не утверждались, ничего не утверждалось. Невеста не хотела ничего знать. В итоге все были очень довольны, всем все понравилось", – рассказала ивент-менеджер.

При этом чтобы устроить свадьбу, не обязательно обращаться за услугами организатора или ивент-менеджера – можно сэкономить и сделать все самостоятельно. Так и поступила Евгения Лазарева, отпраздновавшая вступление в брак 24 августа. Они с женихом все подготовили и спланировали примерно за восемь месяцев. После того как пара определилась с локацией и датой, они начали подбирать команду специалистов для свадьбы. В первую очередь жених и невеста нашли ведущего, воспользовавшись специальным сайтом.

"У нас есть специальный сайт, где можно найти что угодно для свадьбы. Там и ведущие, и декораторы, и фотографы, и видеографы, и спецэффекты, и хореографы – все разбито на категории. Конечно, там не вся база Барнаула, а лишь те специалисты, кто зарегистрировался. Но все равно очень удобно. Можно отсортировать по дате, когда нужен тот же ведущий, и сайт покажет свободных в этот день специалистов. А у них в карточке указаны портфолио и предоставляемые ими услуги. К примеру, наш ведущий шел в дуэте с диджеем", – поделилась Евгения.

Хотя, как отметила девушка, ей было сложно, так как она никогда не была связана со свадьбами и ничего об их организации не знала. Чтобы устроить это мероприятие, Евгения сначала составила план всего, что было необходимо. После этого она начала подыскивать команду – ведущего и диджея, декоратора, фотографа. Тяжелее всего ей было с поиском фотографа, так как не было достаточно профессионального специалиста, свободного в нужную дату. Также в план Евгения включила тяжелый дым для танца жениха и невесты, торт, кольца, костюмы брачующихся, букет невесты, пригласительные, услуги красоты, алкоголь, реквизит для конкурсов, прокат фотоаппарата моментальной печати как развлечение для гостей. На все это у пары ушло около 500 тысяч рублей.

При этом, как отметила Евгения, сложностей с подбором платья невесты и костюма жениха у них не возникло. Молодожены воспользовались частными салонами, где можно пошить свадебные наряды или приобрести готовые, также там можно было купить такой же костюм, как в специализированном магазине, но значительно дешевле. В общей сложности на платье и костюм у них ушло примерно 50 тысяч.

Кольца пара также искала недолго. Чтобы сэкономить, они решили пока взять серебряные, а в будущем, когда будут венчаться, уже приобрести золотые. Поэтому на ювелирные украшения ушло всего четыре тысячи рублей. При этом, как отметила Евгения, если бы они все-таки купили золотые кольца, на них пришлось бы потратить порядка 40 тысяч рублей.

Нет – фейерверкам, да – минимализму

Если паре позволяет бюджет, то барнаульцы все чаще выбирают для празднования пригородные площадки, расположенные на природе. Это сразу задает общую атмосферу всему мероприятию, обеспечивает молодоженов красивыми снимками и видеороликами, а также дает некоторое уединение от городской суеты. Но выездные регистрации требуют дополнительных вложений. К примеру, потребуется перевозка гостей к данному месту. Также такие локации часто стоят дороже, чем городские.

Как рассказала Анастасия Базылева, из развлечений сейчас спросом пользуются видеошоу:

"Когда на Welcome зоне (зоне приветствия гостей, куда их приглашают за час до начала банкета или церемонии, чтобы они немного отдохнули и перекусили. – Прим. ред.) записывается видео и в завершении мероприятия показывается. Многим это интересно".

Такие видео могут быть юмористическими: когда гостей снимают незаметно в разных ситуациях на протяжении всей свадьбы, и при монтаже, который происходит прямо на месте, добавляют забавные фразы, подходящие под кадры. Также ролики могут быть с пожеланиями от гостей жениху и невесте.

На свадьбы часто заказывают бармен-шоу, когда профессионалы жонглируют принадлежностями для создания коктейлей, а также проводят мастер-классы по их приготовлению, а потом угощают напитками гостей. Спросом пользуются различные магические шоу и музыкальные группы.

При этом ивент-менеджер отметила, что успех свадьбы в основном зависит от ведущего, так как программа мероприятия определяется именно им. Есть ведущие, которым не требуются дополнительные артисты, так как они все мероприятие планируют с особым усердием и вся свадьба проходит "на одном дыхании". А есть специалисты, заполняющие время торжества максимальным количеством артистов, чтобы развлечь гостей.

Также Анастасия добавила, что гостям в основном нравится, когда развлечения касаются именно их. То есть чтобы были какие-то викторины о женихе и невесте или конкурсы, как-то затрагивающие именно гостей и их увлечения.

А вот фотосессии сейчас делают немного реже, так как это влечет дополнительные организационные сложности. Если все-таки пара решает сделать памятные снимки, то они разделяют день свадьбы и фотосессии. В Барнауле для съемок чаще всего выбирают следующие локации: пешеходная улица Мало-Тобольская, театр кукол, парк культуры и отдыха "Изумрудный", садовый центр "ГринЛандия", Нагорный парк.

Также менее популярными стали фейерверки и фаер-шоу как завершение свадьбы. По словам Анастасии Базылевой, если сейчас и делают салют в конце торжества, то он обязательно должен быть большим и, что называется, "фееричным". То есть состоять где то из 30 залпов или быть веерным, что очень красочно закрывает мероприятие.

"Все более явным свадебным трендом становится минималистичность", – добавила Анастасия Базылева.

Автор: Инесса Гофштейн