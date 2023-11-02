Эксперты считают, что уже скоро спрос на жилищные кредиты начнет падать

02 ноября 2023, 09:15, ИА Амител

Стройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В сентябре рынок ипотечного кредитования в Алтайском крае установил несколько рекордов: по объемам выдачи, сроку и сумме займов. Жители края и Барнаула активно скупали как новостройки, так и вторичные квартиры. Однако эксперты отмечают, что впереди рынок ждет большая просадка: из-за роста ключевой ставки Центробанка ипотека станет не по карману алтайским семьям.

Выше цены – больше займы

В сентябре 2023 года, по данным регулятора (это наиболее свежая информация, опубликованная ЦБ), в Алтайском крае выдано 3 402 ипотечных кредита. Это максимальный показатель за последние 15 лет. При этом число займов на покупку новостроек составило 1186, что также является рекордом. На приобретение вторичного жилья жители края оформили 2216 ипотек. Больше было только месяцем ранее, в августе 2023-го.

Еще один рекорд касается суммы займа. В сентябре средний размер кредита достиг 3,24 млн рублей. Для сравнения: год назад семье было достаточно 2,7 млн рублей. Эксперты объясняют это стремительным ростом цен на строящееся жилье. При том что покупают его преимущественно семьи, у которых есть начальный капитал.

"Сейчас большинство покупателей уже не идут с минимальным первоначальным взносом: они сначала что-то продают, добирают нужную сумму ипотекой и приобретают жилье большей площади. Первоначальный взнос может быть 1,5-2 млн – это 30-40% от стоимости жилья. А средний размер ипотеки составляет примерно 3,5 млн рублей", – ранее сообщила amic.ru президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.

Интересно, что вместе с размером займа растет и срок кредитования. Сейчас он составляет 24,9 года. Еще в августе этот параметр был на уровне 24,3 года, в июле – 23,8, в январе – 23,5. В сентябре 2022-го жители региона оформляли кредит в среднем на 22,7 года, а вот 10 лет назад (в сентябре 2012-го) – всего на 13,8.

Увеличение срока, на который оформляют ипотеку, объясняется желанием заемщиков снизить размер ежемесячного платежа. Правда, в этом случае переплата за весь срок будет максимально высокой.

Затишье на годы

По итогам октября рынок ипотеки еще покажется "бодрым", считают федеральные аналитики. Конечно, до показателей сентября он не дотянет. Но вот с ноября наступит резкое "похолодание". 27 октября ЦБ поднял ключевую ставку с 13 до 15%. Банки уже заявили, что пересматривают и увеличивают ставки по ипотечным программам. Все это делает ипотеку менее доступной для населения.

"Ожидания – это ставки от 17%. Может быть, в отдельных случаях банки будут оформлять ее чуть ниже в виде скидок за зарплатные проекты и прочее. Высокие ставки сохранятся как минимум в течение полугода. Даже если будет процесс их снижения, то вряд ли он станет быстрым. Это будут осторожные шаги, да и на следующий год прогнозы ЦБ РФ по средней ключевой ставке высокие, в среднем в районе 12,5-14,5%. Поэтому дешевой ипотеки точно не будет, но адаптируется ли покупатель к ней – пока вопрос", – спрогнозировал руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Хорьков.