Ажиотажная осень. Рынок ипотеки в Алтайском крае побил 15-летние рекорды
Эксперты считают, что уже скоро спрос на жилищные кредиты начнет падать
02 ноября 2023, 09:15, ИА Амител
В сентябре рынок ипотечного кредитования в Алтайском крае установил несколько рекордов: по объемам выдачи, сроку и сумме займов. Жители края и Барнаула активно скупали как новостройки, так и вторичные квартиры. Однако эксперты отмечают, что впереди рынок ждет большая просадка: из-за роста ключевой ставки Центробанка ипотека станет не по карману алтайским семьям.
Выше цены – больше займы
В сентябре 2023 года, по данным регулятора (это наиболее свежая информация, опубликованная ЦБ), в Алтайском крае выдано 3 402 ипотечных кредита. Это максимальный показатель за последние 15 лет. При этом число займов на покупку новостроек составило 1186, что также является рекордом. На приобретение вторичного жилья жители края оформили 2216 ипотек. Больше было только месяцем ранее, в августе 2023-го.
Еще один рекорд касается суммы займа. В сентябре средний размер кредита достиг 3,24 млн рублей. Для сравнения: год назад семье было достаточно 2,7 млн рублей. Эксперты объясняют это стремительным ростом цен на строящееся жилье. При том что покупают его преимущественно семьи, у которых есть начальный капитал.
"Сейчас большинство покупателей уже не идут с минимальным первоначальным взносом: они сначала что-то продают, добирают нужную сумму ипотекой и приобретают жилье большей площади. Первоначальный взнос может быть 1,5-2 млн – это 30-40% от стоимости жилья. А средний размер ипотеки составляет примерно 3,5 млн рублей", – ранее сообщила amic.ru президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.
Интересно, что вместе с размером займа растет и срок кредитования. Сейчас он составляет 24,9 года. Еще в августе этот параметр был на уровне 24,3 года, в июле – 23,8, в январе – 23,5. В сентябре 2022-го жители региона оформляли кредит в среднем на 22,7 года, а вот 10 лет назад (в сентябре 2012-го) – всего на 13,8.
Увеличение срока, на который оформляют ипотеку, объясняется желанием заемщиков снизить размер ежемесячного платежа. Правда, в этом случае переплата за весь срок будет максимально высокой.
Затишье на годы
По итогам октября рынок ипотеки еще покажется "бодрым", считают федеральные аналитики. Конечно, до показателей сентября он не дотянет. Но вот с ноября наступит резкое "похолодание". 27 октября ЦБ поднял ключевую ставку с 13 до 15%. Банки уже заявили, что пересматривают и увеличивают ставки по ипотечным программам. Все это делает ипотеку менее доступной для населения.
"Ожидания – это ставки от 17%. Может быть, в отдельных случаях банки будут оформлять ее чуть ниже в виде скидок за зарплатные проекты и прочее. Высокие ставки сохранятся как минимум в течение полугода. Даже если будет процесс их снижения, то вряд ли он станет быстрым. Это будут осторожные шаги, да и на следующий год прогнозы ЦБ РФ по средней ключевой ставке высокие, в среднем в районе 12,5-14,5%. Поэтому дешевой ипотеки точно не будет, но адаптируется ли покупатель к ней – пока вопрос", – спрогнозировал руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Хорьков.
09:21:24 02-11-2023
Бабки прут
10:04:42 02-11-2023
Все эти "рекорды" показывают увеличивающуюся закредитованность населения. Но мне непонятно, почему при увеличении ставки ЦБ, разницу её и льготных ставок (7-10% ) банки получают от государства (т.е. субсидии из бюджета) и рапортуют о максимальной прибыли, а суммы- это сотни миллиардов рублей. Народные деньги идут в карман банкам, которые подмяли под себя и заемщиков и застройщиков, а по телевизору собираем СМС-ками деньги на лечение больных детей. Всех это устраивает, доколе?
10:07:47 02-11-2023
Барнаульский (10:04:42 02-11-2023) Все эти "рекорды" показывают увеличивающуюся закредитованнос... О, из многолетней комы вышел, вопросы задает.
11:20:09 02-11-2023
Барнаульский (10:04:42 02-11-2023) Все эти "рекорды" показывают увеличивающуюся закредитованнос... Ну, застройщики тоже, прямо скажем, не в обиде. Рекордные прибыли получили
11:26:07 02-11-2023
Знакомые хотели ипотеку брать, но приостановились. С 1 ноября ставка по ипотеке поднялась до 17,5 годовых, они не попадают ни под какую льготную программу. Это сумасшествие, с кредита в 4-5 млн рублей (на которые мало что купишь сейчас) платить по 100 тысяч в месяц.
11:31:42 02-11-2023
Гость (11:26:07 02-11-2023) Знакомые хотели ипотеку брать, но приостановились. С 1 ноябр... Я в 2006 брал ипотеку, ставка была 17%, и это считалось еще низкая ставка. Так что не нойте.
12:01:20 02-11-2023
Гость (11:31:42 02-11-2023) Я в 2006 брал ипотеку, ставка была 17%, и это считалось еще ... Это где Вас так обманули со ставкой? В 2006 году ставка была 14% по ипотеке во всех банках Барнаула, кроме Сбера. В Сбере не знаю какая была, как раз может и 17?
14:20:22 02-11-2023
Гость (12:01:20 02-11-2023) Это где Вас так обманули со ставкой? В 2006 году ставка была... В Сбере и многих других была 19-21% ставочка, 17 -это была очень хорошая ставка еще. Вы в это время еще в памперсы гадили, откуда вам знать
17:03:27 02-11-2023
Гость (14:20:22 02-11-2023) В Сбере и многих других была 19-21% ставочка, 17 -это была о... Осенью 2005 года лично брал в Сбере ипотеку под 14% годовых. Покупал однушку за 740 тысяч, кредит был 555 тысяч рублей.
17:23:39 02-11-2023
Гость (14:20:22 02-11-2023) В Сбере и многих других была 19-21% ставочка, 17 -это была о... Ошибаетесь, уважаемый. Я в это время работал в ОАО "Краевое агентство по жилищному ипотечному кредитованию" пер. Ядринцева, 88 (сейчас не существует) и прекрасно знаю какие ставки были. До сентября 2005 15%, с сентября 2005 14%. В 2006 ставка оставалась 14%, единственно, что тогда ввели еще новый продукт "Ремонтный" (кредит под залог имеющейся квартиры) вот по нему была ставка 16%.
11:44:50 02-11-2023
Ипотека в России - это по сути рассрочка, инфляция так прет, что реально выгодно было брать раньше. Сейчас из-за ключевой ставки проценты по ипотеки конские, брать не выгодно. На перспективу ожидается глобальный конфликт, гиперинфляция бакса и падение мировой экономики ниже плинтуса. Возможно будет момент, когда достаточно будет одной зарплаты, чтобы закрыть всю ипотеку разом. С одной стороны хорошо, а с другой это будут очень темные времена.
12:28:18 02-11-2023
Что за глупости?! Взрывной рост спроса на квартиры будет расти вместе с ростом процентов по ипотеке! Доходы населения сейчас столь большие, что ипотека под 50% будет нарасхват!
14:13:40 02-11-2023
Гость (12:28:18 02-11-2023) Что за глупости?! Взрывной рост спроса на квартиры будет рас... полный бред откуда у населения большой рост дохода, чушь..............
15:19:56 02-11-2023
Гость (14:13:40 02-11-2023) полный бред откуда у населения большой рост дохода, чушь....... это вроде сарказм был