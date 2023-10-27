Центробанк повысил ключевую ставку до 15%
Текущее инфляционное давление усилилось и превысило пределы ожиданий регулятора
27 октября 2023, 17:45, ИА Амител
Центробанк повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 15%. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, который опубликовали на сайте ЦБ.
В публикации уточняется, что текущее инфляционное давление усилилось и превысило пределы ожиданий Центробанка. В среднем за третий квартал рост цен с поправкой на сезонность составил 12,1% в пересчете на год. Это значительно выше, чем во втором квартале – тогда инфляция составляла 5,1%.
Инфляционные ожидания населения и экспертов также находятся на повышенном уровне. При этом на среднесрочную перспективу ожидания профессиональных аналитиков заякорены около 4%.
Новый прогноз ЦБ предполагает, что по итогам 2023 года годовая инфляция будет находиться на уровне от 7,0-7,5%. С учетом денежно-кредитной политики годовая инфляция упадет до 4,0-4,5% в 2024 году.
17:56:47 27-10-2023
Кому война. А кому мать-родна...
18:04:48 27-10-2023
Ну что, когда цены на недвигу вниз пойдут? Ипотеку под 17% тянуть мало кто сможет. Со средней квартирки 60 м2 только процента по 100 тысяч в месяц будет выходить.
18:19:12 27-10-2023
«Все растет, все развивается!»
12:02:11 28-10-2023
Золото растет, закупайтесь, и будет расти быстрее доллара. Запомните этот коммент. Через 3 годика коньяк за мое здоровье выпейте.