Ловим теплые деньки красивой осени

22 сентября 2023, 07:01, ИА Амител





















































Бабье лето в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бабье лето разыгралось в последние дни в Барнауле. Теплая и сухая погода радует горожан (особенно тех, кто копает картошку) уже несколько дней. Однако уже завтра в столицу, по прогнозам синоптиков, придет похолодание с дождями. В ночь на воскресенье, 24 сентября, местами в предгорных районах Алтайского края дожди могут сопровождаться мокрым снегом, температура опустится до 0…+5 градусов.

Но радует, что похолодание будет недолгим, на следующей неделе ожидается повышение температуры воздуха.

Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина прогулялись по почти летнему Барнаулу. Что получилось – смотрите в нашем фоторепортаже.