Впрочем, холодная погода будет недолгой, после начнется потепление

21 сентября 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае в ближайшие выходные ожидается резкое похолодание, а в некоторых районах возможно даже пойдет снег, сообщает "Толк".

Как рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых, в субботу регион окажется под влиянием двойной системы холодных фронтов.

"Ожидается понижение температуры воздуха на 10 градусов. Если сейчас днем температуры составляют +18…+23 градуса, то с похолоданием будет +8…+13 градусов", – уточнила она.

В ночь на воскресенье, 24 сентября, местами в предгорных районах дожди могут сопровождаться мокрым снегом, температура опустится до 0…+5 градусов.

Похолодание будет недолгим, на следующей неделе ожидается повышение температуры воздуха.

Напомним, по предварительному прогнозу, в крае возможны заморозки до -7 градусов на выходных. Об этом amic рассказал ведущий синоптик Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуард Болгов.