Снег и двойное похолодание ожидаются в Алтайском крае
Впрочем, холодная погода будет недолгой, после начнется потепление
21 сентября 2023, 12:40, ИА Амител
В Алтайском крае в ближайшие выходные ожидается резкое похолодание, а в некоторых районах возможно даже пойдет снег, сообщает "Толк".
Как рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых, в субботу регион окажется под влиянием двойной системы холодных фронтов.
"Ожидается понижение температуры воздуха на 10 градусов. Если сейчас днем температуры составляют +18…+23 градуса, то с похолоданием будет +8…+13 градусов", – уточнила она.
В ночь на воскресенье, 24 сентября, местами в предгорных районах дожди могут сопровождаться мокрым снегом, температура опустится до 0…+5 градусов.
Похолодание будет недолгим, на следующей неделе ожидается повышение температуры воздуха.
Напомним, по предварительному прогнозу, в крае возможны заморозки до -7 градусов на выходных. Об этом amic рассказал ведущий синоптик Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуард Болгов.
20:36:07 21-09-2023
Потерпите земляки маленько, тут нам обещают к концу столетия потепление!
20:39:20 21-09-2023
https://www.amic.ru/news/eksperty-predupredili-sibiryakov-o-nastuplenii-silnogo-potepleniya-530331