Бабурин снял свою кандидатуру с выборов и призвал объединиться вокруг Путина
Он сделал это, предоставив в ЦИК подписи избирателей в свою поддержку
30 января 2024, 18:27, ИА Амител
Лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин представил в Центризбирком РФ документы и подписи избирателей в свою поддержку для регистрации на выборах президента. Как сообщает ТАСС, спустя несколько минут после этого он заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента России.
Он подчеркнул, что россиянам следует объединиться вокруг президента России Владимира Путина на грядущих выборах.
Напомним, что ранее в Алтайском крае малые партии завершили сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов в президенты. Подписные листы уже отобраны и отправлены в ЦИК, которая и должна принять решение о регистрации претендентов. Аmic.ru выяснил, какой поддержкой удалось заручиться в Алтайском крае малым политсилам.
18:36:30 30-01-2024
Предатель
18:38:35 30-01-2024
Свой прогиб он монетизирует. Жаль, что избирателей нагнул.
18:50:11 30-01-2024
Клоуны.
18:54:49 30-01-2024
Всю жизнь был "политиком, с низкой социальной ответственностью". Ленин таких называл сами знаете как...
19:02:20 30-01-2024
первый пошел
19:34:08 30-01-2024
Он давно уже политический труп. Но вот пытается воскреснуть.
19:34:39 30-01-2024
К выборам почти все уйдут! Не может быть и не должно быть, что бы на пост президента было 18 кандидатов! Максимум три кондедата и программа озвучена. А сейчас ни какой программы у кондидатов нет, выборы это фикция.
20:20:17 30-01-2024
Владимир (19:34:39 30-01-2024) К выборам почти все уйдут! Не может быть и не должно быть, ч... Судя по количеству ошибок, вы житель Новосибирской области из соседней новости?
19:41:08 30-01-2024
правильно мужик поступил. Так и должно было случится. Все равно оппы не больше 2% наберут. Это только в интернете вас "большинство")))
22:06:37 30-01-2024
Все, кто хает Бабурина, за него подписи не ставили. Может быть ставили за Надеждина, может за коммунистов, но погорланить все горазды.
07:52:48 31-01-2024
Российский общенародный союз ставит целью скорейшее воссоздание прочного государственного союза трёх славянских государств-республик
11:56:17 31-01-2024
Гость (18:36:30 30-01-2024) Предатель... Мы уже в истории страны сплачивались вокруг Брежнева и чем это закончилось ,жаль история ничему не учит наших политиков .
12:23:32 31-01-2024
Цирк уехал, клоуны остались
16:35:49 31-01-2024
Отдадут свои голоса,глядишь и не оставят без внимания.