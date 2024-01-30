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Бабурин снял свою кандидатуру с выборов и призвал объединиться вокруг Путина

Он сделал это, предоставив в ЦИК подписи избирателей в свою поддержку

30 января 2024, 18:27, ИА Амител

Сергей Бабурин / Фото: соцсети политика
Сергей Бабурин / Фото: соцсети политика

Лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин представил в Центризбирком РФ документы и подписи избирателей в свою поддержку для регистрации на выборах президента. Как сообщает ТАСС, спустя несколько минут после этого он заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента России.

Он подчеркнул, что россиянам следует объединиться вокруг президента России Владимира Путина на грядущих выборах.

Напомним, что ранее в Алтайском крае малые партии завершили сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов в президенты. Подписные листы уже отобраны и отправлены в ЦИК, которая и должна принять решение о регистрации претендентов. Аmic.ru выяснил, какой поддержкой удалось заручиться в Алтайском крае малым политсилам.

Политика выборы

Комментарии 14

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Гость

18:36:30 30-01-2024

Предатель

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Гость

18:38:35 30-01-2024

Свой прогиб он монетизирует. Жаль, что избирателей нагнул.

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Барнаулец

18:50:11 30-01-2024

Клоуны.

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R22

18:54:49 30-01-2024

Всю жизнь был "политиком, с низкой социальной ответственностью". Ленин таких называл сами знаете как...

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Гость

19:02:20 30-01-2024

первый пошел

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Гость

19:34:08 30-01-2024

Он давно уже политический труп. Но вот пытается воскреснуть.

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Владимир

19:34:39 30-01-2024

К выборам почти все уйдут! Не может быть и не должно быть, что бы на пост президента было 18 кандидатов! Максимум три кондедата и программа озвучена. А сейчас ни какой программы у кондидатов нет, выборы это фикция.

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Гость

20:20:17 30-01-2024

Владимир (19:34:39 30-01-2024) К выборам почти все уйдут! Не может быть и не должно быть, ч... Судя по количеству ошибок, вы житель Новосибирской области из соседней новости?

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Гость

19:41:08 30-01-2024

правильно мужик поступил. Так и должно было случится. Все равно оппы не больше 2% наберут. Это только в интернете вас "большинство")))

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Гость

22:06:37 30-01-2024

Все, кто хает Бабурина, за него подписи не ставили. Может быть ставили за Надеждина, может за коммунистов, но погорланить все горазды.

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Гость

07:52:48 31-01-2024

Российский общенародный союз ставит целью скорейшее воссоздание прочного государственного союза трёх славянских государств-республик

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Гость

11:56:17 31-01-2024

Гость (18:36:30 30-01-2024) Предатель... Мы уже в истории страны сплачивались вокруг Брежнева и чем это закончилось ,жаль история ничему не учит наших политиков .

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Гость

12:23:32 31-01-2024

Цирк уехал, клоуны остались

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Гость

16:35:49 31-01-2024

Отдадут свои голоса,глядишь и не оставят без внимания.

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