Бабурин снял свою кандидатуру с выборов и призвал объединиться вокруг Путина

Он сделал это, предоставив в ЦИК подписи избирателей в свою поддержку

30 января 2024, 18:27, ИА Амител

Сергей Бабурин / Фото: соцсети политика

Лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин представил в Центризбирком РФ документы и подписи избирателей в свою поддержку для регистрации на выборах президента. Как сообщает ТАСС, спустя несколько минут после этого он заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента России.

Он подчеркнул, что россиянам следует объединиться вокруг президента России Владимира Путина на грядущих выборах.

Напомним, что ранее в Алтайском крае малые партии завершили сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов в президенты. Подписные листы уже отобраны и отправлены в ЦИК, которая и должна принять решение о регистрации претендентов. Аmic.ru выяснил, какой поддержкой удалось заручиться в Алтайском крае малым политсилам.