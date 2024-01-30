На "хвост" им наступает выдвинутый "Гражданской инициативой" Борис Надеждин

30 января 2024, 14:43, Анастасия Чебакова

Штаб Бориса Надеждина в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае малые партии завершили сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов в президенты. Подписные листы уже отобраны и отправлены в ЦИК, которая и должна принять решение о регистрации кандидатов. Аmic.ru выяснил, какой поддержкой удалось заручиться в Алтайском крае малым политсилам (которые, напомним, в отличие от парламентских партий обязаны собирать подписи). Подробнее – в материале.

Какие партии организовали сбор подписей в Алтайском крае?

Сбором автографов в Алтайском крае занимались три малые политические силы: "Коммунисты России" (Сергей Малинкович), "Гражданская инициатива" (Борис Надеждин) и Российский общенародный союз (Сергей Бабурин). Отметим, что из всех политических сил, которые выдвинули своих кандидатов в президенты, только они имеют свои отделения в Алтайском крае.

Филиалы других малых партий, которые намерены бороться за кресло президента (это Демократическая партия России, выдвинувшая Ирину Свиридову, и Российская партия свободы и справедливости, от которой пойдет политтехнолог Андрей Богданов) в регионе не представлены, и об их предвыборной активности ничего неизвестно.

Что касается самовыдвиженцев, то единственным из трех кандидатов, который боролся за внимание алтайских избирателей в этой предвыборной гонке, стал президент Владимир Путин. Занимались ли сбором автографов другие кандидаты (а это, напомним, блогер и бьюти-коуч Рада Русских и блогер Анатолий Баташев), неизвестно.

Сколько удалось собрать малым партиям в Алтайском крае?

"Коммунисты России", Сергей Малинкович

Рекордсменом по количеству собранных подписей стали "Коммунисты России", от которых на выборы пойдет депутат АКЗС Сергей Малинкович. Как сообщил amic.ru глава реготделения Сергей Матасов, партии удалось заручиться поддержкой около пяти тысяч человек. Больше всего подписей, с его слов, собрали в Бийске – около трех тысяч. В Барнауле и Рубцовске за кандидата подписались по тысяче человек.

Из пяти тысяч автографов партийцы отобрали 2,5 тысячи "идеальных" подписей и отправили в Москву. 28 декабря лидер комроссов Сергей Малинкович доставил их в Центризбирком, сообщил Матасов.

Ранее сам Малинкович отмечал amic.ru, что сделает упор в агитационной деятельности и сборе подписей на Бийске, поскольку "регулярно там ведет депутатские приемы, решает существенные проблемы, и его там знают".

"Гражданская инициатива", Борис Надеждин

"Гражданская инициатива", выдвинувшая "Бориса Надеждина", смогла заручиться в Алтайском крае поддержкой чуть более четырех тысяч человек, сообщил руководитель регионального штаба кандидата Максим Осьмушкин. Вчера, 29 января, подписные листы доставили в ЦИК.

"Мы стали первыми из всех регионов, которые подготовили 2,5 тысячи идеальных подписей для передачи в ЦИК", – отметил он.

"Российский общенародный союз", Сергей Бабурин

Меньше всех удалось собрать подписей в Алтайском крае Сергею Бабурину, которого выдвинул Российский общенародный союз. Как сообщил глава реготделения Сергей Кротов, за кандидата в регионе подписались около 500 человек, и это "не та цифра, на которую они рассчитывали".

Сколько отобрано "идеальных" подписей, он не уточнил, но выразил уверенность, что "половина из них будет забракована из-за того, что сбор проводился не в штабе, а "вручную". Ранее он отмечал, что штаб по сбору подписей в регионе открывать не планируют из-за отсутствия финансирования Москвой.

24 января СМИ сообщали, что основатель партии Сергей Бабурин собрал 112 тысяч подписей в 48 регионах. Примечательно, что адреса большинства предвыборных штабов или точек сбора не публиковались. Где, как проходил сбор и на кого делал ставку политик, неизвестно.

Владимир Путин, самовыдвиженец

Действующий глава государства Владимир Путин начал собирать подписи избирателей в Алтайском крае 23 декабря. Первую часть "автографов" регион доставил в Москву уже 10 января. А 29-го ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты. Как сообщал сопредседатель штаба Владимир Машков, всего удалось собрать в 10 раз больше подписей в поддержку кандидата, чем необходимые 300 тысяч. Сколько получено в Алтайском крае, в региональном штабе не уточнили, пояснив, что это "закрытая информация".

Напомним, 31 января заканчивается период, до которого депутаты смогут предоставить ЦИК подписи избирателей. От сбора освобождены партии, представленные в Госдуме. Самовыдвиженцам же нужно заручиться 300 тысячами автографов, кандидатам от малых партий – 100 тысячами. Проверка автографов продлится десять дней. Окончательный список кандидатов, которые поборются за кресло российского лидера, станет известен в 10-х числах февраля. Сами выборы пройдут 15,16,17 марта.