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Бабушки из "Отрядов Путина" потребовали запретить P. Diddy, Jay-Z и Beyonce в России

По мнению активисток, в РФ много исполнителей, которые не "продавали душу дьяволу" — например, Лев Лещенко

03 октября 2024, 16:40, ИА Амител

Бабушки из "Отрядов Путина" потребовали запретить в России и Белоруссии рэпера P. Diddy, а также американских исполнителей Jay-Z и Beyonce на фоне громкого скандала. Видеообращение опубликовали на странице движения во "ВКонтакте".

"Мы, "Отряды Путина", возмущены тем, что происходит в Америке. Что ты творишь, P. Diddy? Чем он только не занимался. Хорошо, что его сейчас посадили. Но остались его друзья-товарищи", – заявили пенсионерки на видео.

Одна из участниц отряда призналась, что раньше слушала песни Beyonce, но теперь "пьет корвалол от ее творчества". Она считает, что запретить западных рэперов необходимо, поскольку они развращают российскую молодежь. Женщины обратили внимание, что в России много исполнителей, которые не "продавали душу дьяволу". В пример они привели певца Льва Лещенко.

Напомним, что сейчас в США идет процесс над американским рэпером P. Diddy. 120 человек (60 мужчин и столько же женщин) обвинили его в сексуальном насилии и эксплуатации, 25 из них были несовершеннолетними. Amic.ru собрал все, что известно о скандале.

культура

Комментарии 10

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Гость

16:45:46 03-10-2024

Кто им пишет методички? В таком возрасте "Бьёнс" не слушают и даже не подозревают о её существовании...

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Гость

20:26:03 03-10-2024

Гость (16:45:46 03-10-2024) Кто им пишет методички? В таком возрасте "Бьёнс" не слушают ... Армян из Краснодара

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Гость

08:58:18 04-10-2024

Гость (16:45:46 03-10-2024) Кто им пишет методички? В таком возрасте "Бьёнс" не слушают ... Наверное сам командир отряда, Путин.

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Гость

16:45:54 03-10-2024

Это которые поют "Дядя Вова мы с тобой" ?

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Гость

17:14:42 03-10-2024

Нам этот ваш бьенс, на кой не нужон

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Гость

17:24:29 03-10-2024

Ранняя деменция у бабок

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Гость

18:24:59 03-10-2024

Гость (17:24:29 03-10-2024) Ранняя деменция у бабок...
Да в самый раз. Это у барнаульцев некоторых реально ранняя. Семипалатинский полигон сыграл свою роль. У Горожанки, например. У Читателя. Куда подевался Мусик???? Реально арестовали?

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Гость

17:37:34 03-10-2024

Да вообще Америку запретить. И Европу запретить. И на земной плоскости только Лещенко по центру в хороводе бабушек.

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Из серии

18:08:05 03-10-2024

Посмотрела бабка порно и рыдает как в бреду. "А меня пытали так-же, в восемнадцатом году ..." )))

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Гость

19:43:47 03-10-2024

Когда пришел возраст, а мудрость нет.

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