Бабушки из "Отрядов Путина" потребовали запретить P. Diddy, Jay-Z и Beyonce в России

По мнению активисток, в РФ много исполнителей, которые не "продавали душу дьяволу" — например, Лев Лещенко

03 октября 2024, 16:40, ИА Амител

Бабушки из "Отрядов Путина" потребовали запретить в России и Белоруссии рэпера P. Diddy, а также американских исполнителей Jay-Z и Beyonce на фоне громкого скандала. Видеообращение опубликовали на странице движения во "ВКонтакте".

"Мы, "Отряды Путина", возмущены тем, что происходит в Америке. Что ты творишь, P. Diddy? Чем он только не занимался. Хорошо, что его сейчас посадили. Но остались его друзья-товарищи", – заявили пенсионерки на видео.

Одна из участниц отряда призналась, что раньше слушала песни Beyonce, но теперь "пьет корвалол от ее творчества". Она считает, что запретить западных рэперов необходимо, поскольку они развращают российскую молодежь. Женщины обратили внимание, что в России много исполнителей, которые не "продавали душу дьяволу". В пример они привели певца Льва Лещенко.

Напомним, что сейчас в США идет процесс над американским рэпером P. Diddy. 120 человек (60 мужчин и столько же женщин) обвинили его в сексуальном насилии и эксплуатации, 25 из них были несовершеннолетними. Amic.ru собрал все, что известно о скандале.