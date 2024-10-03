Бабушки из "Отрядов Путина" потребовали запретить P. Diddy, Jay-Z и Beyonce в России
По мнению активисток, в РФ много исполнителей, которые не "продавали душу дьяволу" — например, Лев Лещенко
03 октября 2024, 16:40, ИА Амител
Бабушки из "Отрядов Путина" потребовали запретить в России и Белоруссии рэпера P. Diddy, а также американских исполнителей Jay-Z и Beyonce на фоне громкого скандала. Видеообращение опубликовали на странице движения во "ВКонтакте".
"Мы, "Отряды Путина", возмущены тем, что происходит в Америке. Что ты творишь, P. Diddy? Чем он только не занимался. Хорошо, что его сейчас посадили. Но остались его друзья-товарищи", – заявили пенсионерки на видео.
Одна из участниц отряда призналась, что раньше слушала песни Beyonce, но теперь "пьет корвалол от ее творчества". Она считает, что запретить западных рэперов необходимо, поскольку они развращают российскую молодежь. Женщины обратили внимание, что в России много исполнителей, которые не "продавали душу дьяволу". В пример они привели певца Льва Лещенко.
Напомним, что сейчас в США идет процесс над американским рэпером P. Diddy. 120 человек (60 мужчин и столько же женщин) обвинили его в сексуальном насилии и эксплуатации, 25 из них были несовершеннолетними. Amic.ru собрал все, что известно о скандале.
16:45:46 03-10-2024
Кто им пишет методички? В таком возрасте "Бьёнс" не слушают и даже не подозревают о её существовании...
20:26:03 03-10-2024
Гость (16:45:46 03-10-2024) Кто им пишет методички? В таком возрасте "Бьёнс" не слушают ... Армян из Краснодара
08:58:18 04-10-2024
Гость (16:45:46 03-10-2024) Кто им пишет методички? В таком возрасте "Бьёнс" не слушают ... Наверное сам командир отряда, Путин.
16:45:54 03-10-2024
Это которые поют "Дядя Вова мы с тобой" ?
17:14:42 03-10-2024
Нам этот ваш бьенс, на кой не нужон
17:24:29 03-10-2024
Ранняя деменция у бабок
18:24:59 03-10-2024
Гость (17:24:29 03-10-2024) Ранняя деменция у бабок...
Да в самый раз. Это у барнаульцев некоторых реально ранняя. Семипалатинский полигон сыграл свою роль. У Горожанки, например. У Читателя. Куда подевался Мусик???? Реально арестовали?
17:37:34 03-10-2024
Да вообще Америку запретить. И Европу запретить. И на земной плоскости только Лещенко по центру в хороводе бабушек.
18:08:05 03-10-2024
Посмотрела бабка порно и рыдает как в бреду. "А меня пытали так-же, в восемнадцатом году ..." )))
19:43:47 03-10-2024
Когда пришел возраст, а мудрость нет.