Американского рэпера обвиняют в сексуальном насилии, торговле людьми, незаконном лишении свободы и принуждении к проституции

03 октября 2024, 15:40, ИА Амител

Рэпер P.Diddy в фильме "Побег из Вегаса" / Фото: кадр из фильма

В США идет процесс над американским рэпером P.Diddy. 120 человек (60 мужчин и столько же женщин) обвинили его в сексуальном насилии и эксплуатации, 25 из них были несовершеннолетними. Возраст жертв рэпера начинается от девяти и заканчивается 38 годами, пишет Los Angeles Times. При этом на секс-вечеринках, которые он проводил, могли участвовать американские знаменитости первой величины. Amic.ru собрал все, что известно о скандале.

Кто такой P.Diddy?

P.Diddy (настоящее имя – Шон Комбс) – это известный американский рэпер и продюсер, владелец сразу нескольких бизнесов в сфере моды, музыки, ТВ, создатель лейбла Bad Boys Records. Forbes оценивал его как второго после Jay-Z – самого богатого рэп-исполнителя с состоянием в миллиард долларов.

За что арестовали Шона Комбса?

17 сентября 2024 года рэпера арестовали в Нью-Йорке, пишет New York Times. Его обвинили в действиях сексуального характера (иногда при помощи запрещенных веществ), торговле людьми, принуждении к занятиям проституцией, незаконном лишении свободы. CBS пишет, что против Комбса уже выдвинуто порядка 50 обвинений, в том числе в рэкете, взяточничестве, разбоях, покушениях на убийство.

Прокуратура выяснила, что рэпер организовал схему, при которой вербовались жертвы сексуального насилия. В этой схеме была также подготовка и уборка гостиничных номеров, где заранее лежало запасное белье и наркотики, доставка жертв на секс-оргии и так далее.

Daily Mail пишут, что в доме рэпера нашли около тысячи бутылок с лубрикантом и детским маслом, запрещенные вещества, а еще наборы видеокамер и оружие. Также были обнаружены записи с секс-вечеринок.

Американские СМИ сообщают, что иски могут выдвинуть против тех, кто участвовал в преступлениях, помогал их скрывать и даже знал о них, но не сказал следствию. Так, Rolling Stones уже написал о задержании 25-летнего баскетболиста Брэндона Пола, который мог перевозить наркотики для Diddy.

Diddy в фильме "Побег из Вегаса" / Фото: Кадр из фильма

"Белые вечеринки"

В обвинительном заключении говорится, что статус рэпера был использован, чтобы запугивать женщин. Затем угрозами и с помощью наркотиков он заставлял их участвовать в секс-вечеринках, иметь половую связь с мужчинами секс-работниками. Сам рэпер наблюдал за процессом и мастурбировал, пишет Forbes.

Эти мероприятия назывались "белые вечеринки". Ивенты были закрытыми и на них приглашали знаменитостей. СМИ пишут, что женщин специально накачивали наркотиками для участия в оргиях.

Fox News сообщает, что вечеринки могли происходить по всему миру и длиться несколько дней. Есть сведения, что их участникам делали специальные капельницы, чтобы они могли прийти в себя и восстановиться.

Некоторые СМИ пишут, что на вечеринках были и тайные комнаты, где люди подвергались унижениям. Они занимались сексом в обмен на деньги и заключение музыкальных контрактов.

Кто стал жертвами?

О физическом и сексуализированном насилии осенью 2023 года впервые заявила бывшая девушка рэпера Кассандра Вентура, пишет AP. Вентура рассказала, что Diddy избивал ее, подсадил на алкоголь и наркотики, а также заставлял заниматься сексом с другими мужчинами. Весь этот процесс он снимал на камеру. Потом CNN опубликовал видео 2016 года, на котором Комбс в одном полотенце бежит по холлу отеля за Кассандрой, а потом избивает ее.

Кроме того, Вентура обвиняла Комбса в организации взрыва автомобиля ее нового парня, рэпера Kid Cudi. Официальный представитель Kid Cudi подтвердил информацию The New York Times. Однако в итоге Вентура урегулировала вопрос с Diddy мирным путем.

Кроме того, в 2023 году неизвестная девушка анонимно обвинила P.Diddy в изнасиловании ее и ее подруги в 1990-1991 годах, сообщает NBC. Также женщина – Джои Дикерсон-Нил – подала иск об изнасиловании, пишет Forbes. Еще одна женщина заявила о групповом изнасиловании и торговле людьми, информирует AP.

Избиение рэпером Diddy Кассандры Вентуры / Скриншот из видео CNN

В феврале 2024 года музыкальный продюсер Родни Джонс заявил о том, что Diddy постоянно устраивает закрытые вечеринки с несовершеннолетними девушками и наркотиками. Он обвинил рэпера в принуждении к интимным связям с работницами секс-индустрии.

Также иски против рэпера подали бывшая модель Кристал МакКинни и другие женщины. Все они говорили о том, что познакомились с музыкантом в юном возрасте, принимали от него приглашение приятно провести время, а затем он накачивал их наркотиками и заставлял участвовать в секс-оргиях.

Адвокат Тони Базби сообщил, что Комбс совершал преступления с 1991 по 2024 год. Он также отметил, что среди жертв есть и молодые музыканты, которых Diddy обещал продюсировать. Некоторые СМИ пишут о том, что P.Diddy развращал Джастина Бибера. Есть и архивные видео, на которых рэпер отдыхает с 15-летним Бибером.

Кто участвовал в вечеринках?

Сейчас точно неизвестно, кто участвовал в вечеринках P.Diddy. Певица Джагуар Райт рассказала, что в вечеринках рэпера участвовали экс-президент США Барак Обама, певица и актриса Дженнифер Лопес, певицы Бейонсе, Рианна, рэпер Дрейк, певцы Крис Браун и Трей Сонгз, Ашер, британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл и другие.

Кроме того, на фотоотчетах с вечеринки были замечены Пэрис Хилтон, Леонардо Ди Каприо, Келли Осборн, Эштон Катчер, Jay-Z, Леди Гага, Уилл Смит, Сара Джессика Паркер, Томми Ли, Памела Андерсон, Ким Кардашьян и другие.

Тот же Ашер в интервью в 2016 году рассказывал, что жил дома у Комбса, и там "происходили очень любопытные вещи". Вечеринки упоминались и на шоу семейства Кардашьян, говорил о них и актер Эштон Катчер.

Diddy в фильме "Побег из Вегаса" / Кадр из фильма

Кроме того, в Сети вспомнили клип Famous рэпера Канье Уэста, в котором пользователи увидели отсылки к "белым вечеринкам". В клипе показаны последствия оргии. И на белых простынях там лежат копии знаменитостей.

Также отсылку к вечеринкам обнаружили в треке Fuel рэпера Эминема, а также их увидели в клипах Джастина Бибера.

Пока нет доказательств, что какие-то звезды точно были вовлечены в незаконную деятельность. Однако по Сети уже гуляет ряд конспирологических теорий – например о том, что Бейонсе и Jay-Z были причастны еще и к убийству конкурентов по музыкальной индустрии. Все это домыслы фанатов, и подтверждений этому нет.

Что с рэпером сейчас?

Сейчас музыкант находится в следственном изоляторе в Бруклине, пишет The New York Times. Комбс и его представители пытались добиться освобождения под залог, однако суд дважды отказал в этом, пишет Daily Mail. Теперь рэпер предпринимает третью попытку. Слушание по делу назначено на 9 октября. Вины своей Комбс не признает.

Напомним, что в начале 2024 года в американских СМИ обсуждали другой подобный скандал – дела финансиста Джеффри Эпштейна и его подруги Гислейн Максвелл, которые занимались секс-торговлей людьми и устраивали сексуальные встречи влиятельных людей с несовершеннолетними девочками. Подробнее об этом можно прочитать здесь.