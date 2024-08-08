Бакальчук назвал "не радужными" долгосрочные перспективы Wildberries после слияния
По его словам, из организации увольняют ценных специалистов
08 августа 2024, 23:00, ИА Амител
Владислав Бакальчук заявил, что в долгосрочные перспективы у Wildberries, который недавно закончил слияние с группой Russ в новую компанию "РВБ)", "не радужные". В интервью aif.ru он рассказал, что из организации увольняют ценных специалистов.
Он отметил, что в ближайшее время и продавцы, и покупатели не заметят каких-либо изменений. Однако проблемы могут начаться позднее.
"Из компании увольняют ценных специалистов, им на замену набирают с улицы людей, которые плохо разбираются в процессах. В длинной перспективе нарушение существовавших бизнес-процессов в итоге приведет к тому, что Wildberries потеряет существенную долю рынка", — заявил Бакальчук.
Супруг основательницы добавил, что ему до сих пор непонятна цель этого слияния. По его словам, Russ в 100 раз меньше WB, не имеет никаких ценных активов для развития площадки и находится в залоге банка. Кроме того, Бакальчуки получили лишь 65%, тогда как 35% новой компании ушли братьям Мирзоян.
00:42:11 09-08-2024
Чё он ноет , недавно интервью везде давал , жизни учил как бизнес строить. Мерзкий тип.
05:58:58 09-08-2024
Че непонятного то... Бизнес отжимают...
07:21:20 09-08-2024
Бизнес по русски!!! 😂😂😂
09:38:30 09-08-2024
Сергей (07:21:20 09-08-2024) Бизнес по русски!!! 😂😂😂... я кнеш сорри - но где вы вообще в этой теме русских увидели?
09:36:15 09-08-2024
Опять иностранные специалисты при делах?
10:05:43 09-08-2024
выражение "радужные перспективы" точно не попадает под пропаганду лгбт++?
10:11:30 09-08-2024
Мусик (10:05:43 09-08-2024) выражение "радужные перспективы" точно не попадает под пропа... Ага, и "голубая мечта" тоже.
10:17:18 09-08-2024
Мусик (10:05:43 09-08-2024) выражение "радужные перспективы" точно не попадает под пропа...
А у тебя точно хоть капля мозга есть или все же нет? Сам-то не из "этих"?
15:07:21 09-08-2024
Гость (10:17:18 09-08-2024) А у тебя точно хоть капля мозга есть или все же нет? Сам...
Ну почитайте его сообщения. Мужик пошел в отпуск месяц назад. Скорее всего работает в сфере образования, так как отпуск длительный. Пишет на доске с утра до вечера всякую ересь. Вот и представьте, кто в школах работает.
00:52:57 10-08-2024
нытик. уже развелся и тут гадит
03:41:51 10-08-2024
Похоже армяне захватили бизнес.