Бакальчук назвал "не радужными" долгосрочные перспективы Wildberries после слияния

По его словам, из организации увольняют ценных специалистов

08 августа 2024, 23:00, ИА Амител

Владислав Бакальчук и Рамзан Кадыров / Фото: telegram.org/RKadyrov_95

Владислав Бакальчук заявил, что в долгосрочные перспективы у Wildberries, который недавно закончил слияние с группой Russ в новую компанию "РВБ)", "не радужные". В интервью aif.ru он рассказал, что из организации увольняют ценных специалистов.

Он отметил, что в ближайшее время и продавцы, и покупатели не заметят каких-либо изменений. Однако проблемы могут начаться позднее.

"Из компании увольняют ценных специалистов, им на замену набирают с улицы людей, которые плохо разбираются в процессах. В длинной перспективе нарушение существовавших бизнес-процессов в итоге приведет к тому, что Wildberries потеряет существенную долю рынка", — заявил Бакальчук.

Супруг основательницы добавил, что ему до сих пор непонятна цель этого слияния. По его словам, Russ в 100 раз меньше WB, не имеет никаких ценных активов для развития площадки и находится в залоге банка. Кроме того, Бакальчуки получили лишь 65%, тогда как 35% новой компании ушли братьям Мирзоян.