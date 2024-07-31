Основательница Wildberries подала к мужу иск о разводе

Иск пока не принят в производство

31 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Флаг с логотипом Wildberries / Фото: ТАСС

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук подала иск о расторжении брака с мужем Владиславом, сообщила бизнес-леди в телеграм-канале.

"Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом", – написала она.

"Коммерсантъ" пишет, что иск о разделе имущества поступил в Савеловский суд Москвы. Пока он не принят в производство.

Ранее стало известно о слиянии Wildberries с рекламным оператором Russ. 23 июля в процесс вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров, назвавший это "рейдерским захватом".

Владислав Бакальчук в беседе с ним заявил, что Татьяна ушла из дома и связалась с "непонятной компанией", которая уводит активы. Женщина, в свою очередь, ответила, что это "не захват, это развод".