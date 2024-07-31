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Основательница Wildberries подала к мужу иск о разводе

Иск пока не принят в производство

31 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Флаг с логотипом Wildberries / Фото: ТАСС
Флаг с логотипом Wildberries / Фото: ТАСС

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук подала иск о расторжении брака с мужем Владиславом, сообщила бизнес-леди в телеграм-канале.

"Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом", – написала она.

"Коммерсантъ" пишет, что иск о разделе имущества поступил в Савеловский суд Москвы. Пока он не принят в производство.

Ранее стало известно о слиянии Wildberries с рекламным оператором Russ. 23 июля в процесс вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров, назвавший это "рейдерским захватом".

Владислав Бакальчук в беседе с ним заявил, что Татьяна ушла из дома и связалась с "непонятной компанией", которая уводит активы. Женщина, в свою очередь, ответила, что это "не захват, это развод".

громкое дело бизнес

Комментарии 9

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Гость

08:40:49 31-07-2024

Найдёт себе бурята. Гулящего но честного.

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Гость

13:10:31 31-07-2024

Гость (08:40:49 31-07-2024) Найдёт себе бурята. Гулящего но честного....
Она себе армян нашла. Мирзоянов. Сколько там личного, сколько партнерского - только они знают. Но то что армянам стало вдруг принадлежать 35% - слишком подозрительно.

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сарказЪм

08:55:39 31-07-2024

держите нас в курсе

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Мусик

09:31:14 31-07-2024

новая животрепещущая тема...

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Гость

09:33:25 31-07-2024

Вобще фиолетово и на них, и на их предприятие)

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Гость

11:00:08 31-07-2024

Мужик то он ого-го-го! А баба его бывшая - страшная и еще дура! Он себе десяток красавиц запросто найдет- вон на дзене красоток сотни замуж хотят без условий.

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Гость

14:40:43 31-07-2024

Гость (11:00:08 31-07-2024) Мужик то он ого-го-го! А баба его бывшая - страшная и еще ду... ну-ка расскажи что у тебя есть, умный ты наш. Татьяна, например, создала бизнес-империю и владеет овер семью миллиардами долларов. Сколько долларов ты можешь купить на свою зарплату? 200?
Умный муж Татьяны принимал, конечно, участие в бизнесе, но опосредованно. Эта "страшная и еще дура" всего добилась сама. А красавец-муж просит всех и вся вернуть ему жену домой. Да поздно

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Гость

16:21:36 31-07-2024

Гость (14:40:43 31-07-2024) ну-ка расскажи что у тебя есть, умный ты наш. Татьяна, напри... интересно вы РСП?)))

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Гость

16:40:17 31-07-2024

Татьяна разваливает свою семью, в тан тарара полетит бизнес (вангую), на 7рых детей плевать, на бывшего мужа плевать. Ради мимолетного романчика несчастными станут 9 человек. Зато Сулейман Керимов и Ко будут в "шоколаде".

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