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Балет "Лебединое озеро" покажут в Барнауле

Самые дешёвые билеты на постановку можно купить за 1400 рублей

30 января 2023, 07:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Московская труппа "Классический национальный русский балет" с постановкой Виталия Бутримовича "Лебединое озеро" приедет с гастролями в Барнаул. Билеты уже продают на сайте kassy.ru.

На сцену в Барнауле выйдут прима-балерина Ксения Пухловская, первый солист Александр Бутримович и первая солистка Анна Свирина. Балет покажут 6 февраля в Театре драмы имени В.М. Шукшина.

Самые дешёвые билеты на постановку можно приобрести за 1400 рублей.

5 февраля посмотреть постановку зрители смогут в Бийске.

 

Комментарии 5

  • Последний раз когда показывали Лебединое озеро, у нас нашу страну развалили!!! Осторожнее там с озёрами лебедиными...!
    30 января, Гость   Ответить
  • А оркестр будет или под фонограмму?
    30 января, Гость   Ответить
  • А где в драме оркестр размещается?
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, в оркестровой яме.
    30 января, Гость   Ответить
  • Странные позы у лебедей. Это переосмысленная постановка???
    30 января, Гость   Ответить
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