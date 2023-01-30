Балет "Лебединое озеро" покажут в Барнауле

Самые дешёвые билеты на постановку можно купить за 1400 рублей

30 января 2023, 07:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Московская труппа "Классический национальный русский балет" с постановкой Виталия Бутримовича "Лебединое озеро" приедет с гастролями в Барнаул. Билеты уже продают на сайте kassy.ru.

На сцену в Барнауле выйдут прима-балерина Ксения Пухловская, первый солист Александр Бутримович и первая солистка Анна Свирина. Балет покажут 6 февраля в Театре драмы имени В.М. Шукшина.

Самые дешёвые билеты на постановку можно приобрести за 1400 рублей.

5 февраля посмотреть постановку зрители смогут в Бийске.