"Балтика" продолжит выпускать продукцию бренда Carlsberg

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры в отношении датского холдинга

19 декабря 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры в отношении датского холдинга Carlsberg Group. Как сообщают "Воронежские новости", он удовлетворил иск "Балтики" и позволил и дальше пользоваться брендами группы при производстве пива.

Напомним, что в октябре датский холдинг заявил, что расторгает лицензию с "Балтикой". Причиной стал выпуск продукции под брендом Tuborg Green.

В результате российская компания решила обратиться в суд, чтобы отстоять право на бренды. Арбитражная инстанция встала на сторону отечественной организации

Отметим, что в Carlsberg считают, что передача ее активов в России во временное управление Росимущества была незаконной. В ноябре они пригрозили обращением в международный суд.