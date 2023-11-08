Сarlsberg пригрозила России международным судом из-за ситуации с "Балтикой"

В корпорации считают, что передача ее активов в России во временное управление Росимущества была незаконной

08 ноября 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Датская компания Carlsberg Group пригрозила России международным судом из-за спора по "Балтике". Как сообщает "Интерфакс", корпорация предложила урегулировать ситуацию в течение полугода от 13 октября, а в противном случае готова передать дело в международный третейский суд.

В середине октября группа направила в российские органы власти официальные уведомления о споре сразу по трем международным соглашениям. В их числе есть российские договоры о поощрении и взаимной защите капиталовложений с Данией и Швецией, а также советский договор с ФРГ. Вместе с этим компания предложила добиваться решения проблемы путем переговоров.

В Carlsberg считают, что передача ее активов в России во временное управление Росимущества была незаконной. Группа нашла покупателя на бизнес и рассчитывала получить от сделки более 70 миллиардов рублей, даже после дисконта в 50%, однако сделка сорвалась.